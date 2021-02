Itálie: Super Mario na záchranu?

Mario Draghi, bývalý prezident Evropské centrální banky (ECB), má svou slavnou knihu za to, že po finanční krizi v roce 2008 zachránil euro téměř bez pomoci. “Cokoli si vezmete – ať to stojí cokoliProjev: Řím nyní doufá, že zkušený ekonom udělá „cokoli“, aby vytáhl Itálii z jejích zdravotních a hospodářských krizí.

Zdá se, že Draghi již vytáhl Itálii z čelistí jediné krize, politické roztržky, která se vykrystalizovala díky lednovému rozhodnutí opozičního politika Matteo Renziho odvolat podporu předchozí koaliční vládě. S úmrtností v důsledku koronaviru tragicky a zničující 10% HDP v roce 2020 poklesl, kolaps italské vlády byl stejný Vítejte Jako skunk na zahradní slavnosti se rýsoval přízrak slabé menšinové vlády nebo předčasných voleb. Jako Renzi položit to„Itálii nezbylo než„ zavolat nejlepšího hráče, protože Mario je nejlepší hráč. “

Ve skutečnosti guvernér centrální banky přezdívka „Super Mario“ již uspěl, protože selhal odcházející předseda vlády Giuseppe Conté. Kde jsi byl Nabídka Aby reformoval podporu ze strany nepřidružených zákonodárců, Draghi poté selhal s výraznou většinou v premiérské funkci vydělat Podporujte pohyb pěti hvězdiček. Široce Podpora, podpora, podpora Pro Draghiho novou vládu je to odrazem jeho působivých ekonomických výsledků krizového řízení. Jistě, jeho práce se pro něj zastavila – Draghiho první povinností muselo být zvrátit zavádějící politiku doby Conte, která přispěla ke zhroucení poslední vlády.

Nakopněte Conteho výdajové návyky

Drake by se prioritně musel zabývat pochybnými pet projekty, které vyvolaly Renziho strach, že priority Conteho nejsou v pořádku – a že udělat chybu Podíl Říma ve výši 209 miliard eur ve fondech Evropské unie na obnovu koronavirů. Otázky vyvolaly zejména dvě vládní iniciativy: navrhované sloučení širokopásmových konkurentů TIM a Open Fiber a opětovné znárodnění letecké společnosti Alitalia. Při prosazování těchto bodů programu využila vláda Conté výhod položek EU relaxace Za jejich přísný rámec pro vládní pomoc v důsledku devastace způsobené koronaviry – bez ohledu na to, že jako bývalý šéf italské železniční sítě Zmínit seŽádný z těchto souborů nesouvisí s epidemií.

Nová Draghiho vláda má stále čas zvrátit Conteho plán svázat bývalý telekomunikační monopol TIM a jeho velkoobchodního konkurenta Open Fiber – a mnozí doufají, že ano. Skupiny spotřebitelů ji již mají Označení Potenciální fúze jako „kvazi-monopolní“, která vyvolává zvláštní obavy, že pokud si bude moci TIM zachovat významnou kontrolu nad novou jednotnou sítí, situace by mohla odstranit motivaci k inovacím a vést k vyšším cenám pro koncového uživatele z nedostatek konkurence. Samotné zprávy o potenciální fúzi stačily k tomu, aby podnítily konkurenta Tiscaliho useknutý Jeho financování vysokorychlostní infrastruktury.

Agresivní Romové zasáhli ve snaze potlačit samotnou soutěž Představený Jen před několika lety v reakci na propad zavádění širokopásmového připojení zvedlo více než několik obočí, zasvěcených do průmyslu i spotřebitelů. čekání Zjistit Draghiho postoj k této otázce. Zdá se však, že kvůli němu pravděpodobně nebude preferovat míchání datum Dohlížet na důležité privatizace. Navíc je pochybné, že by Draghi chtěl zahájit svůj nový vztah s Bruselem vstupem do konfliktu s protimonopolními úřady kvůli couvat Ze soutěže.

Draghi se mezitím bude muset důkladně podívat na Conteho opětovné znárodnění bojující italské letecké společnosti. Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce, během pandemie, kleslo dno z leteckého sektoru, vláda Conté Slib Ponořit nejméně 3 miliardy eur do společnosti Alitalia, která se pomalu stává veřejnou leteckou společností nazvanou „ITA“ – ale touha národního dopravce po penězích se zdá nekonečná. Jen problémová letecká společnost Převzít 73 milionů eur od státu na konci roku 2020, stále se však snaží platit platy a další náklady. Navíc, cokoli může generální ředitel společnosti udělat Nárok Naopak je nepravděpodobné, že by přejmenovaná společnost v blízké budoucnosti dosáhla zisku, vzhledem k uzavření mezinárodních hranic. Vzhledem k masivním investicím, které italský stát do Alitalia / ITA investoval, bude Draghi potřebovat komplexní plán transformace zahrnující odborníky z oboru, aby zajistil konečný start letecké společnosti.

Financování italské renesance

Další prioritou pro Draghi bude těsný dohled nad 209 miliardami EUR z fondů EU určených na oživení Itálie, před rychle se blížícím dubnovým termínem, který má zavést komplexní plán, jak budou rozdělovány nejlepší finanční prostředky. S Itálií 158% Dluhové zatížení HDP do značné míry závisí na Evropské centrální bance; Je tedy lepší rozdělit peníze EU více než někomu, kdo má v Evropě kontakty na vysoké úrovni. Není však snadné určit nejlepší příjemce, jako je Alberto Alemanno, profesor práva Evropské unie na HEC Paris Business School. Vyjasnění„Gruzínský uzel je způsob, jakým jsou peníze EU vynakládány a zda budou přiděleny na nové nebo již existující projekty. Zatímco první by zvýšil italský rekordní veřejný dluh, druhý by snížil pozitivní dopad finanční podpory z Evropské unie . “

Není také snadné dospět ke společné dohodě, o čemž svědčí neúspěšný Contův pokus prosadit návrh, který pomohl pobídnout italskou vládu. krize Na konci ledna. Dokonce i doslovný výdaj peněz by mohl být průměrným úspěchem, i kdyby pouze rozpočtové období Evropské unie 2014–2020, během kterého Itálie absorbovala 43% Z nabízených peněz Evropské unie je všechno, co projde kolem. Pozitivní je, že zatímco byl Conté mužem populistické aliance, přinejmenším Draghi byl jako technokrat nezávislejší.

Od nalezení nejlepšího využití fondů EU pro obnovu po zmapování cesty vpřed v odvětví letectví a telekomunikací poloostrov netrpělivě očekává plány Super Mario na záchranu Itálie. Bývalý prezident ECB je zvyklý pracovat v roli vysokého tlaku, ale Draghi bude muset převzít jeho roli v italském politickém bažině, aby mohl poloostrov vyvést z této krize a zotavit se z ní.