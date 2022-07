Daniel Day-Lewis přiznal, že jeho způsob jednání ztratil punc v nesnesitelné lehkosti bytí

V České republice žiji 13 let a naučit se jazyk byla absolutní noční můra. Měl jsem kurzy několik let, ale docela jsem se zasekl a zatím si nemůžu pomoct, ale cítím ty nejzákladnější interakce. Znám pár expatů, kteří mluví plynně česky, ale bývají to lidé, kteří tu žijí odjakživa a/nebo žijí s českým partnerem. Moje druhá polovina je také angličtina a rychle se blížíme k bodu, kdy naše děti plynule česky převyšují naši.

The Institut zahraničních služeb (FSI) Jazyky hodnocené podle obtížnosti pro anglicky mluvící, čeština spadá do čtvrté kategorie z pěti, pět je nejobtížnější. Nachází se na stejném místě jako polština, bengálština, hebrejština, khmerština a zuluština a obecně se považuje za brutální jazyk, který se lze naučit.

Nesnesitelná lehkost bytí přišla na začátku Day-Lewisovy kariéry a přiznal to později Hlídač Převzít tuto roli bylo špatné rozhodnutí, protože jazyk se stal faktorem:

Dotkl se mě humbuk kolem „Nesnesitelná lehkost bytí“, což mě povzbudilo, abych uvěřil, že každý mladý herec to sleduje. Kdybych opravdu zavřel dluh a podíval se na tento text, věděl bych, že na to nejsem připraven. Měl jsem pocit, že ji nějak měním, protože mi chybí její střed. Vyklouzlo mi to… Mělo to něco společného s jazykem. Myšlenka mluvit anglicky s českým přízvukem bez češtiny znamenala, že to nepřichází odnikud – věděl jsem, že jádro pravdy, které někde v roli potřebuji, bude chybět.

Day-Lewis přirozeně cítil, že řešením je studium jazyků.