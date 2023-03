Hubbleův vesmírný dalekohled zachytil „film“ srážky kosmické lodi s asteroidem

(CNN) když nasa Kosmická loď se záměrně srazila s asteroidem 26. září srážka vyvolala vesmírný kámen Provinilý ocas.

Byla tam spousta dalekohledů, včetně Hubbleova vesmírného dalekohledu Perfektně umístěné pro zachycení Mise DART neboli Double Asteroid Redirection Test a její satelity, která astronomy nepřestává překvapovat o pět měsíců později.

Hubbleův film Shromažďuje snímky pořízené za období, které začalo více než hodinu před srážkou a skončilo 8. října. V klipu, který NASA zveřejnila ve středu, jsou vidět trosky odlétající od asteroidu. Rotující útvary ve tvaru větrníku se stanou viditelnými, jakmile dráha asteroidu naruší původní kónický tvar trosek.

Kosmická loď DART, která váží asi 544 kilogramů, narazila do asteroidu Dimorphos rychlostí 13 000 mil za hodinu (20 921 kilometrů za hodinu), ve snaze vychýlit rychlost vesmírné skály.

Bylo to poprvé, co se lidstvo pokusilo změnit pohyb nebeského tělesa, a výsledky ukázaly, jak lze tuto techniku ​​kinetického dopadu použít k vychýlení asteroidů, které by se vůbec mohly zdát na srážce se Zemí. Ani Dimorphos, ani větší asteroid, kolem kterého obíhá, zvaný Didymus, nepředstavují pro Zemi hrozbu.

Efekt DART byl úspěšný, Změna oběžné doby Dimorphos O Didymusovi za 33 minut, podle Jeden Jedna z pěti nových studií zveřejněných ve středu v časopise Nature popisuje dopad této události.

Hubbleův vesmírný dalekohled sledoval, jak trosky explodují ve vesmíru a nakonec se stočí do ohonu za asteroidem.

„Aktivní asteroid“: Dimorphos po dopadu

Hubbleův klip odhaluje, jak kolize proměnila Dimorphos v „aktivní asteroid“, vesmírný kámen, který obíhá jako asteroid, ale má ohon z materiálu jako kometa, uvádí NASA.

Počáteční náraz, který zničil kosmickou loď DART, Posypte více než 1000 tun prachu a kamení z asteroidu a poslal ho do vesmíru. Nečistoty jsou odstřikovány od asteroidu ve tvaru kužele, který je zkroucený dráhou asteroidu, když obíhá Didymos.

Potom trosky vytvořily ohon podobný kometě, který se táhl za Dimorphem. nečekaně, Ocas rozdělený na dvě části Po několika týdnech účinku.

„K dopadu DART došlo v binárním systému asteroidů. Nikdy předtím jsme v reálném čase neviděli srážku objektu s asteroidem v binárním systému asteroidů, což je opravdu překvapivé. Myslím, že je to skvělé. Děje se spousta věcí tady,“ řekl Jian Yang Li z Science Institute. Planets v Tucsonu, AZ, a hlavní autor jednoho z nových spisů přírodní vědyv současné situaci.

Sonda DART pořídila snímek povrchu Dimorphos tři sekundy před dopadem. Čtverce představují stopu, kde DART zasáhl asteroid. V blízkosti místa dopadu byly velké balvany, včetně jednoho asi 6,5 metru (21 stop).

„To je opravdu jedinečné pro tento konkrétní incident,“ řekl mi. „Když jsem poprvé viděl tyto obrázky, nemohl jsem těmto rysům uvěřit. Myslel jsem, že obrázek může být rozmazaný nebo co.“

DART a budoucnost planetární obrany

Faktorem přispívajícím k úspěchu DARTu byl zpětný ráz, který vznikl, když materiál z asteroidu odletěl do vesmíru. Podle výzkumníků by samotný dopad kosmické lodi nezpůsobil změnu hybnosti pozorovanou u Dimorphosu.

„Aby mohl DART sloužit jako důkaz konceptu technologie kinetických kolizí pro planetární obranu, potřeboval prokázat, že asteroid může být zaměřen během vysokorychlostního setkání a že dráha cíle může být změněna. DART byl úspěšný v obojím.“ “ napsali autoři ve studii.

Výzkumníci z institutu SETI a občanští vědci zapojení do sítě Unistellar Telescope Network také pozorovali a sledovali efekt DART Binární systém asteroidů se náhle rozjasnil o faktor 10. Pozorovatelé zveřejnili své výsledky v a Přírodní papír Středa.

Tělo kosmické lodi DART bylo zachyceno mezi dvěma velkými kameny, zatímco její solární panel na tyto kameny narážel, jak je vidět na tomto obrázku.

Ačkoli v současnosti neexistuje pro Zemi žádná známá asteroidová hrozba, nové přírodní studie ukazují, že mise jako DART jsou schopny chránit naši planetu před vesmírnými kameny.

„Byl jsem nadšený, když DART narazil hlavou napřed do asteroidu v první demonstraci planetární obranné technologie na světě, a to byl jen začátek,“ řekla Nicola Fox, přidružená administrátorka ředitelství vědeckých misí NASA, v prohlášení.

„Tato zjištění přispívají k našemu základnímu chápání asteroidů a vytvářejí základ pro to, jak můžeme bránit Zemi před potenciálně nebezpečným asteroidem změnou jeho trajektorie.“