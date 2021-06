Planet of Lana přichází na Xbox Series X a Windows PC koncem roku 2022

Planet Lana je krásná nová filmová logická adventura od nezávislého švédského studia Wishfully. To bylo oznámeno během čtvrtkové zahajovací akce letních her.

Příběh sleduje Lanu a její zvířecí společníka, když se vydávají na misi na záchranu Laniny sestry. Jejich planeta – která bývala místem v dokonalé harmonii mezi člověkem a přírodou – upadla do chaosu a nyní musí snášet neidentifikovanou armádu.

Zajímavé však je, že tato hra není výslovně o válce nebo konfliktu. “Toto je příběh o živé a krásné planetě – a cestě, jak to udržet,” Uvedl popis vývojářů.

Svět na Lanině planetě vypadá úžasně. Z toho, co jsme viděli v přívěsu, je hra úžasná ručně kreslenou kresby A Miyazakiho svět.

Toto vydání sdílelo, že vizuální styl „kombinuje ručně kreslenou kresbu, složité paralaxové vrstvy a pečlivé používání 3D grafiky, aby poskytl vzhled interaktivní malby.“ Tato hra poběží na špičkových počítačích a konzole Xbox Series X s nativním rozlišením až 4K při rychlosti 60 snímků za sekundu, „což umožní její neuvěřitelné umělecké dílo ožít“.

V přívěsu vidíme mladou ženu Lanu, jak se mazlí s roztomilým a děsivým černým tvorem. Úvodní scéna je tichá. V pozadí je velký měsíc, na vysokou trávu fouká jemný vánek a v pozadí slyšíte ptáky.

Při přiblížení kamery však vidíme to, co se jeví jako desítky raket rychle se přibližujících k planetě. Jedná se o temnou, ale podmanivou kombinaci, která nás uvádí do jeho nového světa.

Planet Lana Vydání je plánováno na rok 2022 až Počítač se systémem Windowsa Xbox One a Xbox Series X. na konci roku 2022.