Gboard se připravuje na další věci: Lišta zkratek

Loni v srpnu Google válcované A parta Kdo jsi? vzkvétá na Gboard pro Android a několik dalších nyní přichází na klávesnici, včetně lišty zástupců.

O APK Insight: V tomto příspěvku „APK Insight“ jsme rozbalili nejnovější verzi aplikace, kterou Google nahrál do Obchodu Play. Když tyto soubory dekompilujeme (v případě aplikací pro Android nazývané soubory APK), můžeme v této nápovědě vidět různé řádky kódu v možných budoucích funkcích. Mějte na paměti, že Google může nebo nemusí tyto funkce dodávat vůbec a naše interpretace toho, co jsou, může být neúplná. Pokusíme se však umožnit těm, kteří se chystají skončit, aby vám ukázali, jak by vypadali, kdyby nabíjeli. S tímto vědomím pokračujte ve čtení.

V současné době kliknutím na ikonu odznaku v pravém horním rohu zobrazíte několik nástrojů, rozložení a zkratek. Dnešní nabídka obsahuje: Nastavení, Motiv, Upravit text, Schránka, GIF, Plovoucí, Jednou rukou, Přeložit, Sdílet a Nálepka. Existuje také soubor Rozdělená klávesnice při skládání (ale ne tablety).

Gboard 12.1 je dnes spuštěn na beta kanálu a odhaluje práce na materiálu, který předělává tuto pásku Přítel RKBDI Bylo úspěšně povoleno. Rohové tlačítko je stále kruh, ale nyní používá ikonu mřížky 3×3.

Mezitím jsou klávesové zkratky (nebo položky „přístupového bodu“, jak se jim říká) nyní v zaoblených obdélnících, které vypadají velmi podobně Material Chips You (MD3). Příliš se neliší od uživatelského rozhraní hlasového zadávání Asistenta Google na telefonech Pixel (zobrazeno na titulní fotografii výše). Pozadí každého prvku je světlejší než klávesnice, což je více vidět na barevných motivech.

Nyní můžete mít na liště další zkratku na celkem pět, ačkoli Gboard pracuje na možnosti umožnit uživatelům přizpůsobit počet zobrazení, pokud opravdu potřebují pouze jedno nebo dvě. Nová čepice je však způsobena tím, že Gboard odstraní tři tečky/přebytky napravo a pro zadávání použije stávající rohové tlačítko.

Google přepracoval toto zobrazení s těsnější mřížkou, která již není vycentrovaná. Umožňuje v budoucnu snadno přidat další funkce, zatímco rozvržení pro úpravy textu získá texturu, která se sama aktualizuje se zaoblenými rohy pro každé tlačítko.

Dalším článkem, který aktualizujete, je nastavení. Hlavní nabídka se zvětšuje, zatímco přepínače MD3 se nyní používají neustále.

Není jasné, kdy Gboard široce zavede Material Bar a další změny designu.

