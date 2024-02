První česká rabínka Kamila Kopřivová na své cestě k judaismu

Kamila Kopřivová byla první čečenskou rabínkou. Byl vysvěcen v září loňského roku a od té doby slouží jako rabín ve Westminsterské synagoze v Kent House v Londýně. V budově jsou umístěny svitky Tóry, které za 2. světové války zabavili nacisté židovským komunitám v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Byly získány britským obchodníkem s uměním a přivezeny do Anglie přesně před 60 lety tento měsíc.

Kamila Kopřivová|Foto: Archiv Kamily Kopřivové

Při té příležitosti jsem hovořil s Kamilou Koprivovou o její cestě stát se rabínkou ao tom, co to znamená sloužit jako rabín na místě tak úzce spjatém s českým židovským dědictvím.

„Nevyrůstal jsem v židovské rodině. Moje rodina byla skutečně ateistická, a když jsem vyrůstal, stále ještě nebyl ve skutečnosti věřící.

„Jsme kulturně křesťané, což znamená, že slavíme Vánoce dárky, jídlem a sledováním pohádek v televizi, ale žádné náboženství nehrálo v mém životě žádnou roli, když jsem vyrůstal.“

Co vás přivedlo k judaismu a proč jste se rozhodl konvertovat?

„K judaismu jsem konvertoval, když jsem byl na univerzitě, a zpočátku byla moje cesta k judaismu čistě akademickým zájmem o náboženství.

„Když jsem se rozhodoval, co budu na univerzitě studovat, táhlo mě to k filozofii a náboženství. Tehdy jsem se rozhodl zaměřit na judaismus.

„Takže zpočátku byl můj zájem čistě akademický, ale pak jsem se začal stýkat s komunitou, začal jsem být více v komunitě a najednou to dávalo větší a větší smysl. Došlo to tak daleko, že jsem se stal konvertitou.

Můžete popsat nejdůležitější okamžiky, kdy jste se stal rabínem? Co zájezd zahrnuje?

„Myslím, že jedním z klíčových momentů bylo, když jsem se opravdu rozhodl, že to chci zkusit. Neřekl bych, že jsem byl na začátku opravdu přesvědčený, že se stanu rabínem.

„Ale v určitém okamžiku jsem se rozhodl jít do semináře a zkusit to a zjistit, co to je a jestli je to pro mě. Teď musím říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí mého života, protože jsem se opravdu našla a moc mě to baví. Takže to byl jeden z klíčových momentů a rozhodl jsem se to udělat.

Kamila Kopřivová|Foto: Vladimír Šigut, časopis fórum

„Roli sehrála všechna moje rabínská studia. Studoval jsem v Německu, v Jeruzalémě i v Londýně a všechna mi dala jinou příchuť a jiný pohled. Možnost studovat na všech třech místech byla neuvěřitelně bohatá zkušenost.

V současnosti působíte jako rabín ve Westminsterské synagoze v Londýně. Co vás jako první přivedlo do hlavního města Británie?

„Byla to náhoda nebo, dokonce bych řekl, náhoda. Potkal jsem tam spolužáka, když jsem studoval v Jeruzalémě. Nejdřív jsem si myslel, že je to jeden z našich rabínských studentů, ale brzy mi došlo, že je to rabín u Benji Stanley, Westminsterská synagoga v Londýně.

„Zajímal se o můj původ, protože jsem byl český Žid, a mě zajímala jeho práce a práce, protože byl v synagoze, která měla a dodnes má české svitky. Tak jsme se spřátelili a poté, co jsem dokončil studia v r. Jeruzalém Odjel jsem do Londýna do Westminsterské synagogy a přijel na krátké školení.

„Od té doby pracuji stále více v synagoze a byli velmi laskaví, když dokončili moje studium a udělili mi vízum k pobytu tady v Británii. Pak nakonec začali inzerovat nabídku práce pro druhého rabína. Přihlásil jsem se, prošel jsem procesem a práci jsem vyhrál.

Jaká je místní židovská komunita ve Westminsterské synagoze a jak vás přijali?

„Naše komunita je opravdu úžasná. Je přívětivá, otevřená a vřelá. Když projdete dveřmi, okamžitě cítíte, jak úžasná atmosféra je v naší komunitě a v naší budově.

Kamila Kopřivová|Foto: Vladimír Šigut, časopis fórum

„Takže nemám problém být přijat. Naše komunita je hodně mezinárodní. Máme lidi z různých zemí, takže ani to, že jsem ze zahraničí, nehraje roli.“

Řekla byste, že být Češkou a konvertovanou Židovkou je pro vás spíše ku prospěchu než k neprospěchu?

„Nesetkal jsem se s žádným „odporem“. Ne, řekl bych, že je to naprosto výhoda. Mám skvělé vztahy s místními, ale také s cizinci, muži a ženami. Takže to nevidím jako překážku ve svém cesta nebo můj rabinát.“

S jakými problémy za vámi lidé často přicházejí?

„Je to normální život komunity. Máme lidi, kteří chtějí konvertovat, máme lidi, kteří potřebují oslavit nějaký důležitý okamžik ve svém životě, jako je bar nebo bat micva nebo svatba. Takže jsou to opravdu různé typy událostí. Lidé potřebují si promluvit o svém životě nebo získat nějakou radu.

Westminsterská synagoga v Londýně je domovem více než 1500 svitků ze zničených českých a moravských synagog přivezených do Londýna téměř přesně před 60 lety. Jaký je příběh těchto svitků?

„Ve skutečnosti jsme právě oslavili 60. výročí příchodu českých svitků do Westminsterské synagogy. Měli jsme nádherný, krásný víkend plný oslav. Hostili jsme přes 200 hostů a přes 50 svitků z různých komunit z celého světa přijelo do naší synagoga pro tento výjimečný víkend.

Kamila Kopřivová|Foto: Vladimír Šigut, časopis fórum

„Ale abych odpověděl na vaši otázku: Jak se svitky dostaly do naší synagogy? Jak se dostali do Londýna? Jednoduchá odpověď: vlakem, pak kamionem. Byly odeslány z Prahy a prodány do Londýna. Ralph Jablon, jeden ze zakládajících členů naší komunity, svitky zakoupil a je zodpovědný za všechny svitky, které přicházejí do naší synagogy.

Jak se tedy cívky udržují? A skutečně se používají ve službách?

„Když v 60. letech svitky dorazily, byly zkontrolovány a roztříděny podle stáří a stavu, v jakém se nacházely. Řada z nich, nebo bych řekl, že většina, byla opravena a zrestaurována a nyní je jich přes tisíc tyto cívky slouží komunitám po celém světě.“

Jsou tedy těmto komunitám půjčovány?

„Ano, jsou půjčovány komunitám a komunity je pravidelně používají.“

Jaké to je pracovat v komunitě tak úzce spjaté s českou židovskou historií?

„Je to pro mě velké privilegium a jsem opravdu poctěn, že tu mohu být, být tak blízko svitkům. Jak jsem řekl, měli jsme toto nádherné, nádherné výročí. Nejen, že vidím všechny svitky vrácené do naši budovu, ale také setkat se se všemi lidmi, kteří přinesli tyto svitky do synagogy. Slyšet jejich příběhy bylo tak silné. Protože existuje tolik krásných osobních příběhů spojených s lidmi, kterým na svitcích záleží? Takže je to velmi dojemné.“

Jaký byl zatím nejtěžší okamžik ve vašem životě? Útok Hamasu na Izrael 7. října? Jak to ovlivnilo vaši komunitu?

„Ano, byla to pro mě velmi těžká chvíle. Rabínem jsem se stal teprve v září a útoky v Izraeli se staly jen měsíc po mém vstupu do rabinátu. Žádná rabínská škola vás na něco takového nepřipraví a upřímně řečeno obrovský šok pro nás všechny.

„Bylo tedy velmi těžké být v této situaci. Ale mohu říci, že naše komunita zvládá opravdu dobře. Jsme spolu, mluvíme o situaci a hodně se snažíme navzájem podporovat.“

Nyní jste strávil více než pět měsíců v Londýně. Považujete nyní Londýn za svůj druhý domov?

„Ano absolutně. V Londýně se cítím dobře. Je to velké město a cítím se úplně jinak než kdekoli jinde, kde jsem kdy žil, ale je skvělé být tady.

Jste stále v kontaktu s pražskou židovskou obcí?

„Ano absolutně. S Židovskou obcí v Praze, tou pokrokovou, jsem v neustálém kontaktu. Dokonce jsem moderoval nějaké festivaly v České republice, takže ano, spolupracujeme na dálku.

Chtěl byste se případně vrátit do Prahy?

„Ano, v budoucnu chci zůstat v Londýně a zůstat zde ve své komunitě. Ale bylo by skvělé, kdybych se někdy v budoucnu mohl vrátit nebo prohloubit spolupráci, kterou nyní máme.