Globální data uvedení Assassin’s Creed Mirage byla potvrzena

Assassin’s Creed Mirage, třináctý hlavní díl ze série Ubisoft, je téměř za námi.

Mirage bude debutovat na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series Ale v dnešní době může být těžké vědět, co to znamená přesně Pokud jde o to, kdy budete moci začít hrát. Naštěstí má Ubisoft podrobné globální časy vydání pro PC i konzole, které se ve většině regionů liší zhruba o hodinu.

Většinou budete moci začít hrát ve čtvrtek 5. října v ranních hodinách, přičemž v některých regionech budou spuštěny PC od středy pozdě. Mirage je již k dispozici ke stažení.

Různé časy vydání můžete vidět v jejich grafice, kterou jsme také podrobně popsali níže.

Zjistěte, kdy je Mirage oficiálně vydán na XBOX, PlayStation a PC ve vašem regionu 🕐#AssassinsCreed pic.twitter.com/hbG9jqtXts – Assassins Creed (@assassinscreed) 3. října 2023

Los Angeles:

Počítač : 4. října, 22:00 PDT

: 4. října, 22:00 PDT klávesnice: 5. října, 12:00 PDT

Montreal:

Počítač : 5. října, 1:00 EST

: 5. října, 1:00 EST klávesnice: 5. října, 12:00 EST

Londýn:

Počítač : 5. října, 12:00 GMT

: 5. října, 12:00 GMT klávesnice: 5. října, 12:00 GMT

Stockholm:

Počítač : 5. října 1:00 SELČ

: 5. října 1:00 SELČ klávesnice: 5. října 12:00 SELČ

Kyjev:

Počítač : 5. října, 2:00 EST

: 5. října, 2:00 EST klávesnice: 5. října, 12:00 EST

Mexico City:

Počítač : 4. října, 12:00 CST

: 4. října, 12:00 CST klávesnice: 5. října, 12:00 CST

Sao Paulo:

Počítač : 5. října, 2:00 brazilského času

: 5. října, 2:00 brazilského času klávesnice: 5. října, 12:00 brazilského času

New York:

Počítač : 5. října, 1:00 EST

: 5. října, 1:00 EST klávesnice: 5. října, 12:00 EST

Paříž:

Počítač : 5. října 1:00 SELČ:

: 5. října 1:00 SELČ: klávesnice: 5. října 12:00 SELČ

Abu Dhabi:

Počítač : 5. října, 3:00 času zálivu

: 5. října, 3:00 času zálivu klávesnice: 5. října ve 12:00 času zálivu

Johannesburg:

Počítač : 5. října 1:00 saúdského času

: 5. října 1:00 saúdského času klávesnice: 5. října ve 12 hodin saúdského času

Šanghaj:

Počítač : 4. října, 21:00 CST

: 4. října, 21:00 CST klávesnice: 5. října, 12:00 CST

Tokio:

Počítač : 4. října, 22:00 japonského času

: 4. října, 22:00 japonského času klávesnice: 5. října, 12:00 JST

zaplavit:

Počítač : 4. října, 22 hodin KST

: 4. října, 22 hodin KST klávesnice: 5. října 12 hodin KST

Sydney:

Počítač : 5. října, 12:00 AEST

: 5. října, 12:00 AEST klávesnice: 5. října, 12:00 AEST

Assassin’s Creed Mirage také vychází na iPhone 15 a iPhone 15 Max Pro někdy v první polovině roku 2024, i když stále čekáme na konkrétní datum vydání.

Mezitím Ubisoft žádá fanoušky, aby nevydávali spoilery, protože datum vydání se rychle blíží. Mirage následuje Bena Isaaca, postavu představenou v Assassin’s Creed Valhalla z roku 2020, a byla oslavována jako návrat ke kořenům série s důrazem na jemné, lineární vyprávění.

Chcete-li povzbudit chuť k jídlu, podívejte se na naši praktickou ukázku a na rozhovor s režisérkou příběhu Sarah Beaulieu mimo léto her.

