Pixel 8 Pro od Googlu by mohl mít vestavěný teploměr

Pixel 8 Pro od Googlu by mohl přijít s novou funkcí, kterou v telefonech běžně nenajdete. 91 mobilních telefonů Zveřejnil video od tipéra Kuba Wojciechowski Ukažte, jak vypadá zařízení Pixel, které člověku měří teplotu. Ano, pokud je únik legitimní, nadcházející vlajková loď Pixel bude mít vestavěný teploměr. Video ukazuje infračervený senzor podobný těm, které používají bezkontaktní teploměry uvnitř kovové desky, kde jsou umístěny i zadní kamery.

V závislosti na ukázce vestavěného teploměru si uživatelé budou muset sundat brýle nebo jiné příslušenství na oči a čelo. Poté musí senzor přiblížit co nejblíže k čelu, aniž by se ho skutečně dotkli, a poté během 5 sekund přesunout telefon směrem ke spánkům. 91 mobilních telefonů Říká, že senzor lze také použít k měření teploty neživých předmětů, ale video neukazuje, jak to funguje. Zaměstnanci Googlu tuto funkci údajně také testovali.

Dřívější únik počítače ukazuje Pixel 8 Pro jako zaoblenou verzi Pixel 7 a toto nové video ukazuje identické zařízení jako tyto rendery. Zatímco připravovaný telefon se hodně fyzicky podobá svému předchůdci, tři zadní fotoaparáty jsou nyní umístěny v jedné jednotce. Na Pixel 7 Pro je jeden ze tří senzorů fotoaparátu umístěn v samostatné jednotce.

Teploměr může být zvláštním doplňkem telefonu, zvláště nyní, když již nejsou dodržována opatření související s pandemií. Mějte na paměti, že se jedná pouze o únik a teprve se uvidí, zda Pixel 8 Pro, který se dostane ke kupujícím, bude skutečně mít snímač.

91 mobilních telefonůVideo bylo ve skutečnosti staženo kvůli stížnosti na autorská práva, ale čtenář příspěvku tweetoval kopii, kterou uvádíme níže.