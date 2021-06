Předpovídal jsem každý zápas Euro 2020 pomocí generátoru náhodných čísel

Velká část kouzla Vánoc spočívá v přípravě na hlavní událost – večírky, dárkové balení, zavedení jedinečného sýra do vaší každodenní stravy.

Týdny před velkým mezinárodním turnajem nesou stejné kvality. Skupiny jsou upravovány, výběr týmů, anotace nástěnných grafů a samolepky Panini pro vašeho 11letého bratrance * kašel *.

Součástí zábavy je také předpovídání toho, jak turnaj dopadne. Mnozí z nás využívají znalosti ze všech nabízených náhledů a podcastů a rozhodují o každém výsledku až do samotného výsledku.

To je samozřejmě hra na hrnky. Předvídat výsledek jediného zápasu je dost těžké, nemluvě o desítkách z nich s týmy, které jsou místním fanouškům známé jen částečně.

Takže jsem se rozhodl dělat věci jinak. Místo toho, abych vyhodnotil útočné možnosti Anglie nebo spekuloval, zda jsou Dánsko skuteční temní koně, použil jsem generátor náhodných čísel, abych pro každý zápas Euro 2020 vytvořil skóre.

Výsledky byly úžasné …

skupinové fáze

Turnaj začíná mírným šokem, jako by byl velmi nápaditý krocan bije Itálie 2-1 v úvodním zápase. Poté, co předtím prohrál 1: 0 Švýcarsko v jejich otevření, Wales Podal úžasný výkon a porazil Turky 3: 0. Remíza Itálie se Švýcarskem znamená, že v posledním kole zápasů mohou postoupit všechny čtyři týmy.

Vzhledem k tomu, že schizofrenní Turecko porazilo Švýcarsko, aby zvítězilo ve skupině, se Itálie setkala s Walesem v souboji, kde vítěz vzal vše. Navzdory všem šancím před turnajem byl Wales vyřazen Stadio Olimpico vítězstvím 2: 1, které vyhnalo Italy.

Skupina B začíná některými poměrně předvídatelnými výsledky – Belgie bít stranou Rusko A Dánsko, Zatímco Finsko Byli v přesile stejnými oponenty. Ale nováčci otočili skupinu na hlavu vítězstvím 1: 0 nad De Bruynem, Hazardem a jeho spolupracovníky ve třetím zápase. To je dost na to, aby se vyvinul tlak na Finsko před Ruskem, které porazili vítězové Dánska 3: 0, a do druhého kola.

Skupina C, nejslabší čtyřkolka na papíře, je nekonečná fotbalová zábava. Severní Makedonie chytit 2-2 kravatu s Rakousko v úvodním zápase turnaje a navázali na výhru 2: 1 Ukrajina. Dav Bukurešti okamžitě přijme lilek a Goran Pandev se stane kultovním hrdinou po celém kontinentu.

Mezitím Holandsko Bojují. Poté, co prohráli napínavý pětgólový zápas s Ukrajinou, remizovali 2: 2 s rakouským národním týmem, který omračuje sledování neutrálů tím, že je nejasně fascinující.

Ukrajina porazila Rakousko, aby se ujala vedení, zatímco Makedonci cestují do Amsterdamu a zbaví se Nizozemska vítězstvím 3: 2. Frank de Boer byl vyhozen hned po závěrečném hvizdu a obvinění pokračovala v místních kavárnách až do roku 2022.

velmi výhodné před turnajem, Anglie Vyrazili na svůj tradiční slábnoucí start remízou 1: 1 proti Sly Chorvatsko. Skotsko a Česká republika V úvodním zápase remizují bezbrankovou remízu a každý očekává postup dvou oblíbených.

takhle ne. V souladu s napínavým úvodním kolem se skupina D obrátila vzhůru nohama poté, co Češi zvítězili nad Chorvatskem a Skotskem v dramatickém vítězství 3: 2 nad Anglií. Nicola Sturgeon okamžitě prohlašuje národní svátek a hnutí za nezávislost naberá na síle, když Skoti eliminují Chorvatsko vítězstvím 2: 1 v Hampden Parku.

Faktor štěstí obklopující Anglii se vytratil. Gareth Southgate mění svoji skupinu, ale s Českou republikou může čerpat pouze 1: 1. Poté, co se jim nepodařilo vyhrát zápas, Tři lvi opustili turnaj v nemilosti a fotbal pokračuje v 55leté přestávce v zahraničí.

Skupina E je další skupina, která tvrdohlavě odmítá kandidovat na formaci. Když oba ztratili otvory, Španělsko A Polsko Tváří v tvář s vědomím, že poražený bude téměř jistě vyloučen. Španělsko vyhrálo pouze 3: 1, aby se snížilo o stejné skóre Slovensko. Jak se často stává na hlavních turnajích, Švédsko Vklouzněte pod radar, ale nasbírejte dostatek bodů, abyste vyhráli kombinaci.

Francie Svou třídu potvrzují vítězstvím ve všech hrách ve skupině smrti. Maďarsko Dokončení dna podle očekávání, ale ne bez odebrání bodu z jejich finálového zápasu مبار. rozhodující hra, Portugalsko proti Německo, ve vítězství 2: 1 pro tým Joachima Lowa, který je ponechává na druhém místě. Portugalsko sklouzlo na třetí místo, stejně jako v roce 2016.

posledních 16

Posledních 16 je obvykle kolo, kde zbývající velké týmy napínají svaly a končí pohádky ze skupinových scén.

Euro 2020 je do značné míry charakterizováno stejným vzorem – Belgie Exploze krocanBublina s výhrou 2: 0, majitelé Portugalsko uhasit Severní MakedonieRomantický debut a Německo Tlak minulosti s obtížemi Skotsko 3-2.

Ale druhá remíza představuje jeden z největších otřesů v historii fotbalu. Oblíbený Francie Ve skupinové fázi byl tyranský, ale jejich naděje byly poraženy jako Finsko porazit je 3-1. Stejně jako Island v roce 2016, Finové chytili za srdce sledování neutrálů a školáci z celé Evropy předstírají, že jsou na stadionu Teemu Pukki.

na jiném místě, Španělsko bije Dánsko Na penalty po remíze 3-3, zatímco Česká republika ovládat Slovensko V dunajském derby. Švédsko dobýt Švýcarsko A Wales Oživte vzpomínky na rok 2016 fantastickým vítězstvím 3: 2 Ukrajina.

Čtvrtfinále

Ti, kdo milují pokutové kopy, mají štěstí – pouze od čtvrtfinále Německo2-1. Vyhrajte Švédsko nevyžadují je.

FinskoObří zabijácká přihrávka do čtvrtfinále už po porážce z rukou nejde dále Česká republikaA A Belgie Odstranění Portugalsko Po kvalitní remíze 2-2.

Ale příběh turné pochází z Wales. Nikdo neočekával opakování jejich hrdinských činů ve Francii, ale v Cardiffu po výprasku vybuchla radost Španělsko Tresty po bezgólové remíze. Gareth Bale je nějak lepší než euro z minulosti a nové tokeny jako Danny Ward a Joe Rodon se stávají v Británii známými jmény.

semifinále

Wales Oficiálně mu byla diagnostikována fotbalová horečka, když tisíce sestoupily do Wembley na semifinálový zápas proti Česká republika. S pocitem, že oba týmy mají zlatou šanci dostat se do finále, začíná těsný a napjatý zápas.

S blížícím se prodloužením zápasu posílá zesnulý vítěz Billa Walesa do finále a má tisíce anglických fanoušků, kteří zběsile hledají velšský původ.

Druhá polovina je okamžitá klasika. Německo A Belgie Výměna cílů a hádky během švihu. Úroveň 3-3 Po 120 minutách Němci nevyhnutelně zvítězili na penaltách a připravili finále, které nikdo nečekal.

Finále

Po měsíci vzrušení, potíží a pokutových kopů Německo A Wales Zápas ve Wembley o právo být korunován na evropského šampiona.

Není to ročník finále. Finalisté si brzy vymění cíle, než se usadí ve dvouhodinové hře, která jim nečekaně posílí hodnocení. Naše divoká dobrodružství na BBC2.

Remíza 1: 1 nechává mnoho lidí podlehnout německému vítězství na penalty. Počítali ale bez Timo Wernera s pečenou špičkou, který zachránil penaltu Warda a předal trofej Henryho Delaunaye Walesu.

Každý člen velšského týmu je oceněn rytířstvím a rugbyový svaz je oficiálně zařazen do hodnosti knížectví druhé třídy.

Nejprve jsem to tedy slyšel. Je čas dát nějaké peníze do Walesu – v současné době je to 200-1.

podle Michael Lee

