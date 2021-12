Okno dluhového stropu se zmenšuje, varuje centrum pro politiku obou stran

Washingtonský think tank v pátek varoval, že Spojené státy budou někdy mezi 21. prosincem a 28. lednem čelit platební neschopnosti, pokud Kongres nepodnikne kroky ke zvýšení nebo pozastavení dluhového stropu.

Projekce z think tanku, centra pro politiku obou stran, byla užší než to, co bylo poskytnuto minulý měsíc, a nestranická skupina navrhla, že skutečný termín, nebo datum X, by se mohl blížit časnému konci tohoto rozmezí.

Zdá se, že demokraté a republikáni tentokrát zmírnili svůj tón ohledně zvýšení dluhového limitu. I když se zákonodárci nedohodli na cestě ke zvýšení výpůjčního stropu, zkoumají řadu způsobů, jak jej zvýšit, včetně některých, které by mohly případně dát Bílému domu více pravomocí, aby se vyhnul tomu druhu konfrontace, který běžně paralyzuje Washington.

Republikáni nadále veřejně trvají na tom, že demokraté by měli při řešení problému jednat sami, zatímco demokraté odpověděli, že zvýšení výpůjčního stropu je společnou odpovědností vzhledem k tomu, že obě politické strany se v posledních několika letech výrazně zadlužily.