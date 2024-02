19. února 1924: Ve Vilasu se narodil velký český režisér František

František Vláčil|Foto: © Barrandov Studio as

Jeho cesta do kina nebyla přímočará. Vláčil se narodil 19. února 1924 v Českém Těšíně. Studoval nejprve na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, poté na Masarykově univerzitě v Brně, kde studoval dějiny umění a estetiku. Ve filmu debutoval až v době, kdy byl v armádě. Strávil tam sedm let, během kterých se stal významným, ale i režisérem propagandistických filmů.

Svůj první celovečerní film Dove natočil v roce 1960. Získal cenu na MFF v Benátkách a okamžitě udělal z Vlasila jednoho z nejvýznamnějších tvůrců tzv. československé nové vlny. O rok později uvedl svůj druhý film, historické drama Ďáblova past.

Nejdůležitější film století

Foto: Ponton

Právě její třetí film, černobílý epos Margeta Lazarová, získal její obrovský ohlas. Mistrovské dílo z roku 1967 vypráví příběh o únosu a cudné romantice ve středověku, v hlavní roli s debutující slovenskou herečkou Magdou Vášáryovou, jehož dokončení trvalo šest let.

Film byl také velmi drahý a Vilasil byl Barandovským studiem donucen natočit další historický film, Údolí míru, za použití stejných dekorací k částečné úhradě výdajů Markety Lazarové.

V roce 1969 na protest proti ruské okupaci Československa vystoupil z KSČ a směl točit pouze krátké dokumenty. Začal pít a dostal se do deprese.

'Smoke in the Potato Fields'|Foto: Ponton

V roce 1976 se vrátil k filmové tvorbě dramatem The Smoke of the Potato Films. Ale žádný z jeho filmů v 70. a 80. letech nedosáhl slávy jako jeho první filmy.

Po sametové revoluci získaly Karlovy Vary několik ocenění, včetně Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v roce 1998.

V roce 2013 obdržel cenu na počest Ministerstva kultury za přínos kinematografii a audiovizuálnímu umění. Její film Marketa Lazarová byl opakovaně zvolen nejlepším českým filmem všech dob.