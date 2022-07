Sonic Origins vytvořený fanoušky se třemi slovy: „Screw this game“ byl ukončen [Updated]

Tři týdny po svém vydání na moderní konzole a počítače starší kolekce her Sonic Origins I nadále byl kritizován různými fanoušky a kritiky, z nichž každý odhalil problémy od záhadných až po pozoruhodné. Bez jakékoli oficiální odpovědi od Segy ohledně toho, zda skupina může obdržet patch, nebo ne, se skupina fanoušků ujala vytvoření vlastního PC modu – teprve poté potvrdili, že zastavují své úsilí a okamžitě jej smažou.

Relevantní situace, dabováno BetterOriginsbyl ochoten opravit zdánlivě neupřímné položky v Sonic Origins Klasické edice ježek sonic Hračky. Zejména modem již změnil umění a skřítky kvůli skutečnosti, že některé z nich byly vychovány z různých her. (Například „posuvná“ animace ve formátu . Sonic Origins‚Kopie Sonic 1 Již nahráno z audio CDkterý byl opraven.)

Snímky obrazovky původního příspěvku s aktualizací modu, který byl mezitím smazán.

Ale jako skupina tří mužů to vypadá Udělejte pokrok v několika technických swapech a opravách, tým rychle narazil Sonic do cihlové zdi: přístup ke „skriptu“ hry byl uzavřen. Po skutečném vyhledání souborů pro tuto hru, soubory [sic] Je jasnější, že tato hra je naprostá hovadina,“ napsal designér jménem XanmanP Příspěvek byl od té doby smazán. Dokud Sega neotevřela fanouškům přístup k herním skriptům, napsal: „Není toho moc, co bychom mohli ‚opravit‘, aniž bychom jen překreslili skřítky.“

Stránka s úpravami původně naznačovala, že by se projekt mohl jednoho dne vrátit, a pak dodala: „Prozatím tu hru pokazte.“ Po této aktualizaci, která byla zveřejněna v úterý, následovala po pracovní době zavírací doba a úplné smazání textu ostré aktualizace. XanmanP vysvětlil proč: „Tato situace se už nikdy nevrátí. Všechny tyto zpravodajské weby zveřejňující to, co jsem řekl, jsou na mě moc. Skončil jsem.“

(Aktualizace, 19:00 ET: V e-mailu pro Ars Technica XanmanP vysvětlil, že nadávky v poznámkách k patchi pro tento mod byly „přehnané a frustrované omezenými možnostmi modu“ – a že jejich frustrace částečně pramení z rozhodnutí společnosti Sega odstranit starší verze vestavěných her z digitálních technologií. výkladní skříně. „Sonic Origins Platí pro nováčky, ale pro staré fanoušky, jako jsem já, nechává hodně přání,“ zdůrazňují. veřejné tweetyXanmanP vysvětluje, že se projekt „stal spíše fuškami než zábavnou věcí“, v tomto okamžiku se tříčlenný moddingový tým vrátil k různým modovým projektům „s mnohem většími cíli, na kterých bylo zábavnější pracovat.“

Duch vychází z úkrytu

Skvělé příklady Sonic Origins Chyby, které BetterOrigins mod dříve neřešil Stránka GameBanana upraveno, včetně obrovských výpočetních výšek na PC při opuštění hry v rozhraní „hlavního menu“, které je vyplněno 3D modely klasických postav; chyba v Sonic 2 Populární vedlejší série série tak nekonečně skáče (a vydává opakované, nezastavitelné skákací zvuky) a zůstává zcela uvízlá mimo zorné pole obrazovky; Problém s přehráváním videa ve verzi Switch audio CD; Závada může vymazat pokrok ve sbírání „smaragdů chaosu“ ve vybraných hrách.

Tyto problémy jsou nad rámec obecného poměru ceny a obsahu, který jsem zmínil Moje recenze pro aktiva Sbírkacož bylo umocněno matoucím rozhodnutím zamknout nějaký estetický obsah a „muzea“ za zdmi placených DLC.

Úterní uzavření projektu DOD následuje po znepokojivém prohlášení o červnovém dni spuštění od Stealth, po dlouhé době Můj hlas Herní moderátor a programátor. Stealth je připočítán jako člen oblíbeného vývojářského týmu Headcannon v Můj hlas komunitě za jeho práci na portech širokého řetězce chytrých telefonů spolu s jeho příspěvky kriticky uznávaný sonická mánie. na mě aktivaDen uvedení, Duchu varoval Ve skupině se vyskytuje „divoký hmyz“, za který nese určitou odpovědnost.

„Všichni jsme velmi nešťastní ze stavu aktiva dokonce Sonic 3 Ingredience,“ napsal Stealth Dlouhé vlákno na Twitteru. „Ani jsme nebyli nadšeni stavem před vykreslením, ale mnohé bylo mimo naši kontrolu.“ Vlákno tvrdí, že požadavky na odložení hry nebo poskytnutí zásadních oprav na poslední chvíli byly společností Sega zamítnuty, a přestože Stealth uvádí, že s některými zaměstnanci Segy se skvěle spolupracovalo, vlákno neidentifikuje největší zdroje této zášti.

Stealth od zveřejnění vlákna koncem června na Twitteru nic nepřidal. V době zveřejnění tohoto článku Sega neodpověděla na otázky Ars, zda mohou fanoušci očekávat patche. Sonic Origins na jakékoli z jejích platforem.