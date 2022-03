Vzpomeňte si na Van Rittmanna na podivnost návratu ke slovenským kořenům

Tento příběh byl poprvé publikován v Daily Variety v červnu 2001.

Naposledy byl Ivan Reitman poblíž České republiky uprostřed noci v roce 1950 mimo slovenské město, kde se narodilo Komárno. Byly mu tři a on a jeho rodiče, kteří přežili holocaust, se snažili vyhnat peklo z komunistické tyranie.

Nemělo by tedy být velkým šokem zjištění, že režisérovi a producentovi premiéra „Evoluce“ 6. července na karlovarském festivalu úplně nevyhovuje.

Jeho rozpor je jasný. Když byl Reitman požádán, aby popsal okolnosti cesty rodiny, která je zavedla do Kanady, klidně a rozhodně řekl: „Ne.“

„Před útěkem si nic nepamatuji,“ řekl Reitman. „Byly to traumatické události a vždy jsem to považoval za kapitolu, která zůstane uzavřená.“

To, co knihu znovu otevřelo, byla jeho výzva, aby předložil své dílo fanouškům, kteří za posledních deset let neměli nic jiného než svobodu smát se jeho filmům.

„Jsem velmi zvědavý a nadšený, že tam pojedu,“ přiznal, ale o změnách, které změnily region, řekl: „Je to zvláštní a k mému zvláštnímu pocitu přidává, že jsou to nyní dvě země. Vždy musím opravit lidi a chodit, protože nejsem Čech.“