Čeští odboráři pořádají jednodenní protest proti snižování nákladů a změnám důchodů

PRAHA (AP) – Odborové svazy v pondělí po celé České republice uspořádaly den protestů a stávek, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládními škrty a úspornými opatřeními, které udržely narůstající deficit pod kontrolou.

Odbory požadují více peněz pro školství a zdravotnictví a jsou proti navrhovaným změnám v důchodovém systému.

Premiér Petr Fiala řekl, že jeho vláda není připravena se vzdát, protože opatření jsou „nezbytně nutná“.

„Musíme zastavit státní dluh,“ řekl Fiala.

Odbory pochodovaly Prahou, než se shromáždily na náměstí v centru města nedaleko budovy parlamentu.

„Odboráři protestují, protože si nepřejí rozvoj České republiky za současné vlády,“ řekl několikatisícovému davu Josef Stretula, šéf velké zastřešující odborové organizace.

„Odstupte,“ skandovali demonstranti.

Stretula řekl, že odbory naplánují další stávky, pokud vláda odmítne vyjednávat.

Asi 74 procent, tedy více než 7200 mateřských, základních a středních škol po celé zemi, bylo v pondělí zcela nebo částečně uzavřeno na největší protest od založení České republiky v roce 1993, uvedly odbory. Mnoho univerzit vyjádřilo akci odborů podporu.

Pracovníci některých vládních úřadů a stovek firem, včetně velké automobilky Škoda Auto, plánovali přerušit práci, často na hodinu až dvě, a připojit se k protestům.

Prezident Petr Pavel, schválený oběma komorami parlamentu, minulý týden podepsal ekonomický balíček desítek opatření, která zavádějí rozpočtové škrty a zvyšují daně, aby udrželi rozpočtový deficit pod kontrolou.

Češi kromě jiných opatření zaplatí vyšší daně z alkoholu a drog, včetně piva. Firmy také platí vyšší daně z příjmu právnických osob.

Opatření by podle vlády měla v příštím roce snížit schodek rozpočtu na 97 miliard korun (4,3 miliardy USD) a v roce 2025 na 150 miliard (6,7 miliardy USD).

V důsledku toho by se letos očekávaný schodek ve výši 3,5 procenta HDP měl v příštím roce snížit na 1,8 procenta a v roce 2025 na 1,2 procenta.

Balíček je kompromisem, kterého dosáhla Fialova pětičlenná vládní koalice, která převzala vládu poté, co v parlamentních volbách v roce 2021 porazila populistického premiéra Andrzeje Babiše a jeho centristického hnutí ANO.

Babiš se proti změnám důrazně postavil a vyzval vládu k demisi.

Poslední vládní návrhy na změnu důchodového systému by propojily věk odchodu do důchodu se střední délkou života, ale ještě nejsou konečné. Odbory se obávají, že nová doba překoná současných 65 let.