Brian Weatherall byla jmenována jednou z deseti nejlepších atletek všech dob v Dartmouthu | Sportovní

Když časopis Dartmouth Alumni dorazil v září/říjnu 2022 poštou do domu Sandy Bryan Weatherall v Ipswichi, její manžel Bob byl překvapen, když viděl na obálce fotografii své manželky.

Je uvedena na čísle 10 na seznamu 15 nejlepších atletek všech dob. Je uvedeno 100 nejlepších časopisu, ale pouze 15 nejlepších je hodnoceno.

„Byl jsem někde v době, kdy si Bob šel pro poštu a poslal rodině SMS s obálkou článku a slovem ‚máma‘ našim dětem,“ řekl Brian Weatherall, který byl nejen významným hráčem lakrosu Dartmouth, ale také také národní běžec Účastnil se juniorských olympijských her a mistrovství amerických univerzit Al Ain.

„Neměla jsem tušení, že Dartmouth dělá takový seznam a nebyla jsem kontaktována,“ řekla. „Když jsme si přečetli článek, byl jsem tou poctou naprosto překvapen a pokořen.“

Brian Weatherall se začal hádat v mladém věku. Její otec Bob postavil na dvorku skokanský můstek, kde mohla cvičit. Když byla v sedmé třídě, rozšířila svou atletickou kariéru se zájmem o hokej a lakros.

„Můj táta zorganizoval dráhový tým v Pingree, když jsem tam jela, protože v té době tam žádný nebyl,“ řekla. „Miloval všechny sporty, ale dráha byla jeho oblíbená. Připojila jsem se k běžeckému klubu a mým trenérem byl Dave Jellerson (trenér dívek z Beverly High). Byl skvělý, Fred Hammond mu pomohl. Na cestě toho bylo hodně. I Jsem tak vděčný všem lidem, kteří tam byli.“

Bryan Weatherall hrál pozemní hokej i lakros na Highlanders High School. Jako nováček v Dartmouthu se zaměřila na lakros, ale hrála trochu pozemní hokej a běhala nějaké tratě.

V létě po absolvování střední školy se dostala do týmu Nové Anglie, kde soutěžila na ženském národním šampionátu v lakrosu.

„Pamatuji si, že po turnaji byla otevřená zkouška a já to udělal,“ řekl Brian Weatherall. „Byl jsem jedním ze tří Sandy a když po dalším kole vyvolávali jména, pokaždé, když jsem slyšel ‚Sandy‘, myslel jsem si, že jsem to já, ale nezavolali mě. Zavolali mi však, že jsem tým vytvořil později. .“

Pokračovala ve vytvoření americké ženské lakrosové skupiny, která trénovala na vysokých školách i na střední škole v Delaware. Jedním z vrcholů byl obohacující výlet do Austrálie za sledováním zápasů. Byla součástí tří týmů Světového poháru a pomohla Spojeným státům získat tituly v letech 1982 a 1989.

Byla nejmladší hráčkou na seznamu v prvním ročníku vysoké školy. Záložník, který sehrál klíčovou roli v tom, že Spojené státy vyhrály mistrovství světa ne jednou, ale hned dvakrát, a kapitán All-American a Dartmouth dvakrát. Hlavní historický rekord 127 gólů v kariéře a 168 bodů ho zařadil do top 10 všech dob v obou kategoriích.

Zúčastnila se dalších dvou Světových pohárů, v roce 1989 turnaj znovu vyhrála a pokračovala v představování sportu ženám v České republice, kde založila kliniky. Trénoval jsem v Pingree, NH, a jako asistent v Penn State. Když Salem News dělal letní sérii o ženách, které byly průkopnicemi ve sportu, byl mezi vybranými ženami. V roce 2006 byl Brian Weatherall uveden do americké Lacrosse Hall of Fame.

„Ve svých dvaceti letech jsem přemýšlela o tom, že se vrátím na trať,“ řekla. „Nebyl to můj hlavní sport, ale byl jsem zařazen do národního žebříčku. Nakonec jsem závodil proti nejlepším v Madison Square Garden a ztloustl jsem. Usoudil jsem, že když se více soustředím, mohl bych jít dál, a přemýšlel jsem o běhu na 400 metrů.“ překážky, ale nedodržel jsem je. Ten sport mi dal tolik a vždy si budu pamatovat ty skvělé lidi, kteří to po cestě vytvořili. Od doby, kdy byl článek publikován, jsem o těch dnech více přemýšlel a jsou to všechno dobré vzpomínky. Lidé, které jsem potkal, jsou ta největší věc.“

Doba slávy se zdála být dávnou, ale najednou se objevil článek z Dartmouthu, který to všechno vrátil. Jeden z jejích trenérů ji v roce 1982 popsal jako „jednu z nejvíce vzrušujících hráček lakrosu a jednu z 12 nejlepších ve Spojených státech“.

Na další poznámku, Topsfieldovo Abbey D’Agostino Cooper je také na 15. místě všech dob na třetím místě. Dálkařka z Dartmouthu v roce 2014 během své vysokoškolské kariéry vytvořila několik rekordů a běžela na olympijských hrách. Seznam zahrnoval 26 různých sportů a 44 žen. Výbor měl nelehký úkol zvážit několik sportů a smluv. Vzali v úvahu úspěchy během a po jejich vysokoškolské kariéře.

