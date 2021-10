Testovací funkce Twitteru, která varuje uživatele před „atmosférou“ intenzivních konverzací

Cvrlikání Tento týden oznámilo, že testuje novou funkci, která uživatele varuje, pokud zjistí, že konverzace může být „intenzivní“.

„Kdykoli budete chtít znát atmosféru a konverzace než se přidáš? Ve středu tweet s podporou Twitteru. Testujeme výzvy pro Android a iOS, které vás upozorní, pokud se konverzace, do které se chystáte dostat, může pokazit. horký nebo kondenzátor. Toto je nedokončená práce, protože se učíme, jak lépe podporovat zdravou konverzaci. “

Obrázek obsažený v příspěvku dává představu o tom, co mohou uživatelé od upozornění očekávat.

Počáteční tweet použitý jako příklad zní: „Pro informaci, ne všichni vysokoškoláci zbohatnou jen proto, že mohou nyní podepisovat dohody o podpoře a vydělávat peníze tím, že tam nejsou.“

Poté jeden respondent odpověděl: „Možná ne, ale alespoň mají konečně šanci získat nějaký finanční prospěch z fyzické a duševní oběti. Tyto nabídky určitě ovlivní způsob, jakým trenéři získávají a dodržují hráče. Pravidla Mo, mnoho problémů.“

Mezi těmito dvěma zprávami je tučné upozornění na Twitter, které říká „Upozornění“, varování „Takovéto konverzace mohou být intenzivní.“

Druhé upozornění na telefon ukazuje další upozornění, které se objeví a pokrývá všechny tweety kromě prvního a uvádí: „Pojďme se najít“.

Varování poté uživatele vyzve, aby si „pamatovali člověka“ a dodali, že „díky respektu se Twitter stává lepším“. Poté říká, že „fakta jsou důležitá“ a říká, že „kontrola faktů pomáhá každému“.

Nakonec upozornění uživatelům připomíná, že „různé perspektivy mají hodnotu“, a dodává, že „objevování nových perspektiv může posílit vaše vlastní“.

V reakci na příspěvek vlna uživatelů požádala podporu Twitteru o pomoc s uzamčenými a pozastavenými účty. Jiní kritizovali nové varování „varování“ na Twitteru.

“Upřímně, vy, kteří pracujete na Twitteru, skutečně používáte Twitter?” Jedna osoba tweetovala. “Věci, které takto vytvoříte, jsou vždy velmi náhodné a podivné. Nikdy to není to, co někdo chce (tlačítko Upravit) a nikdy to není řešení čehokoli.”

Další napsal: „Je to internet, mluvit o kukuřičných psech může být intenzivní.“

Další člověk se zeptal: „Myslím, že to je celkově dobrý nápad. Jaké metriky by byly použity k definování„ žhavého “fóra?“

Podpora Twitteru odpověděla: „Kritéria, která používáme k určení, které konverzace zobrazí tuto výzvu, se mohou změnit, jak jsme se z tohoto testu dozvěděli. Můžeme se zamyslet nad tématem tweetu a vztahem mezi autorem tweetu a reakcí na Je to raný test, takže ho nemůžeme pokaždé udělat správně. “

„Testujeme, abychom lidem dali vědět, než se zapojí do potenciálně vášnivé diskuse,“ uvedl mluvčí Twitteru v prohlášení společnosti FOX Business. „Toto je první průzkum ve více souvislostech o pozitivních emocích konverzace, takže můžete být informováni, než se připojíte.“

„Toto je malý, omezený zážitek v systémech iOS a Android, budeme se učit a iterovat a budou přicházet další,“ vysvětlil mluvčí. „Naším cílem je poskytnout informovanější zkušenosti s druhy konverzací, ke kterým se lidé chtějí připojit.“

Poznamenali, že „některé příklady signálů, které bychom mohli zvážit, zahrnují téma tweetu a vztah mezi autorem tweetu a referencí“.