GM Penguins doufá, že Evgeni Malkin a Kris Letang zůstanou

NHL v éře maximálního platu není.

Možná proto, když byl Hextal dotázán, co mu v této sezóně chybí ze skupiny, která po prohře v prvním kole s New York Rangers zanechala vedení 3:1, zavtipkoval: „Více prostoru pro klobouk by bylo skvělé.“

On to nechápe.

Tučňáci obvykle během velmi úspěšné éry v čele s Malkinem, Letangem a dlouholetým kapitánem utrácejí až do svého limitu Sidney Crosby. Přístup „utrácejte za vítězství hned“ se nezmění, protože Fenway Sports Group nyní podepisuje šeky po koupi klubu od Ron Berkle a člen Síně slávy Mario Lemio poslední pád.

Otázkou ovšem je, kolik peněz jsou Penguins ochotni dát dvojici 35letých franšízových ikon, které dělí necelé dva měsíce od prvního vstupu do bezplatné agentury.

Zdálo se, že Letang ztratil sotva krok. Obránce má za sebou sezonu, ve které nasbíral kariérní maximum 68 bodů a ke konci hrál s trochu větší zodpovědností. Průměrně dosáhl 25:47 ledového času a minulý týden prohlásil, že by chtěl hrát ještě minimálně pět sezón.

Malkin se cítí podobně, ale jeho situace je složitější. „Dobří hráči podepisují dobré smlouvy,“ řekl minulý týden, a přestože v této sezóně nastřílel 20 gólů, přestože chyběl téměř půl roku a zotavoval se z prasklého ACL v pravém koleni, v 5v5 nebyl nijak zvlášť účinný. situace při jízdě.9,5 milionu dolarů. V červenci mu bylo také 36 let a devětkrát za posledních 10 sezón vynechal nejméně 10 zápasů kvůli zraněním.

Hextal zdůraznil, že nebude poskytovat podrobnosti o povaze rozhovorů týmu s Malkinem a Letangem, ale naznačil, že se nezajímá o jejich věk.

„Oba jsou skvělí sportovci,“ řekl. „Oba jsou tu už dlouho. Oba nyní vystupují na vysoké úrovni. Určitě bychom je rádi v září dostali do mixu.“

NHL, St. Louis Policie se zabývá hrozbami Kadri z Avalanche

NHL uvedla, že policie St. Louis vyšetřuje hrozby namířené proti útočníkovi Colorada Avalanche Nazim Qadrikterý je předmětem rasistických příspěvků na sociálních sítích od té doby, co byl účastníkem kolize, která svrhla brankáře Blues. Jordan Bennington ze zbytku seriálu.

zástupce komisaře Bill Daly Agentura Associated Press e-mailem uvedla, že univerzita a policie situaci prošetřují.

„Výhrůžky kterémukoli z našich hráčů nebo jiných členů klubu bereme velmi vážně,“ řekl Daly. „Jsme v kontaktu s policejním oddělením St. Louis a oni používají zvýšená bezpečnostní opatření na náměstí i v hotelu.“

Tým v neděli večer uvedl, že si je vědom hrozeb vůči Qadri a že na vyšetřování spolupracuje s místními donucovacími orgány. Můj osud se v sobotu večer srazil s Benningtonem během třetího zápasu druhého kola série play off. Qadri řekl, že hráč Blues po něm během pozápasového rozhovoru hodil láhev s vodou.

Agentura Associated Press ověřila příspěvky na Twitteru zaslané na účet oficiálního týmu Avalanche a Kadrimu, který ho nazval „arabskou špínou“ a zmiňoval se o terorismu. Další příspěvky, z nichž některé byly mezitím smazány, obsahovaly výhrůžky smrtí. Jeden byl ještě hodiny před čtvrtým zápasem v St. Louis vzhůru a Colorado vedlo nejlepší ze sedmi sérií 2-1.

Po ranním lyžování v Coloradu v trenéra St. Louis Jared Bednář Výhrůžky označil za „zbytečné“. kapitán Gabriel Landskog Dodal, že byli smutní a bránili se být na očích veřejnosti.

„Lidé si bohužel myslí, že mají svobodu říkat a dělat, co chtějí,“ řekl Landeskog. „Ale vždy jsme byli v bezpečí a není tomu jinak.“

Dánsko ohromuje Kanadu ve světech hokeje a Češi předbíhají Spojené státy

Dánsko poprvé porazilo Kanadu překvapivým vítězstvím 3:2 na mistrovství světa v ledním hokeji, zatímco Spojené státy prohrály s Českem.

Sebastian Dahm 29 zákroků pomohlo Dánsku udržet šok z Kanady a vstoupit do soutěže o postup do čtvrtfinále.

Kanada se již nemůže kvalifikovat jako nejlepší tým ve skupině A a bude muset v úterý porazit Francii, aby si zajistila postup do čtvrtfinále.

Dánsko hraje se Slovenskem, které se musí vyvarovat ztráty regulace.

Spojené státy si musí počkat na postup do čtvrtfinále po bolestivé prohře 1:0 s Českem v předposledním utkání týmů týmové hry.

Matěj Blumel Skóroval v přestávce v 7:53 první třetiny a brankář Karel Vimelka Udržel 24 kol, protože Češi měli první výluku na turnaji. brankář Bruins Jeremy Swayman Ušetřete 15 ze 16 pro Američany.

Prohra znamená, že američtí hráči mohou přijít o čtvrtfinále, pokud v úterý prohrají s Norskem a Lotyšskem se Švédskem.

Spojené státy vyhrály nad Švédskem v prodloužení a byly 4:2 v týmové hře, přičemž druhý prohrál s olympijským vítězem Finskem.