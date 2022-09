Liz Trussová je příští premiérkou Spojeného království: NPR

Přepínač titulků Adrien Denis / AFP přes Getty Images Adrien Denis / AFP přes Getty Images

Britská Konzervativní strana oznámila, že novou předsedkyní strany bude Liz Trussová, která posledních 12 měsíců zastávala funkci ministryně zahraničí. Královna Alžběta ji formálně jmenuje předsedkyní vlády pravděpodobně v úterý odpoledne.

„Předložím smělý plán na snížení daní a růst naší ekonomiky,“ řekla Trussová ve svém projevu k ocenění a dodala, že se bude také zabývat výzvami od vysokých účtů za energie až po Národní zdravotní službu.

Výsledek následuje po celostátním hlasování členů místní strany, které letos v létě trvalo několik týdnů. Truss se stane čtvrtým lídrem země v politicky turbulentním šestiletém období.

Je to teprve potřetí v historii, co žena převzala moc na Downing Street 10, ale je to potřetí za poslední roky, kdy došlo ke změně premiéra bez celostátních všeobecných voleb.

„Dodáme, dodáme, dodáme,“ řekl Truss a zopakoval hlavní téma kampaně. „A v roce 2024 budeme mít velké vítězství konzervativců“ – až se budou konat příští národní volby.

vyměnit ozubená kola Boris Johnson, která se vytratila kvůli sérii skandálů, které eskalovaly v první polovině letošního roku. Poté, co ztratil podporu nejen většiny svých kolegů konzervativních zákonodárců, ale také mnoha svých ministrů, byl nucen rezignovat.

Truss strávila léto kampaní proti Rishi Sunakovi, bývalému britskému kancléři, který byl jejím kandidátem na vedení Konzervativní strany. O soutěži rozhodly hlasy téměř 142 000 členů strany. Truss získal více než 81 000 těchto hlasů, což je nejméně ze všech lídrů v nedávné historii.

Johnson v posledních měsících i nadále sloužil jako prozatímní vůdce a očekává se, že se v úterý ve Skotsku setká s králem, aby předal svou formální rezignaci.

Jako nový vůdce Truss pravděpodobně učiní prohlášení před Downing Street 10 později v úterý. Okamžitě budete čelit odpovědnosti za rychle eskalující britskou energetickou krizi, protože spotřebitelé i podniky čelí rekordně vysokým nákladům na plyn a elektřinu díky válce na Ukrajině a odpovídající prudký nárůst inflace hrozí, že zemi uvrhne na frak. velká recese.

Truss, kterou jeden britský list nazval „předsedkyní vlády na počkání“, v rozhovoru pro BBC tento víkend řekla, že během několika dní vypracuje návrhy, jak se s touto ekonomickou výzvou vypořádat, a jejím cílem je „okamžitě jednat“.

dříve v Řidičská soutěžTrussová nezískala mezi svými kolegy konzervativními zákonodárci takovou podporu jako její oponent Sunak. A zatímco Sunak slíbil, že podpoří novou vládu, i když nebude jejím vůdcem, političtí analytici tvrdí, že pro Trusse bude obtížné sjednotit rozdělené konzervativce, kteří se stále těší velké většině v parlamentu země. Johnsonův fenomenální úspěch jako aktivista během posledních celostátních voleb.

Po oznámení spolupředseda strany Andrew Stephenson uvedl, že dlouhá a vleklá soutěž letošního léta – ve které dva „skvělí“ kandidáti předložili stovky otázek od desítek tisíc členů – ukázala, že strana je stále „v dobrém stavu“. tvar“. Dobrý hlas a síla.“ Také se setkal s dlouhým potleskem, když poděkoval Johnsonovi, který se během pandemie COVID-19 a nedávno konfliktu na Ukrajině „postavil na výzvu a dal.“ Poděkoval také Truss Johnsonovi a popsal ho jako přítel, který „je obdivován od Kyjeva po Carlisle“.

Než byl výsledek oznámen, Sir Graham Brady, který dohlíží na výbor konzervativních zákonodárců odpovědný za výběr nového vůdce, řekl, že hlasování bylo „svobodné a spravedlivé“, poděkoval členům strany a všem kandidátům a řekl, že Truss i Snack byli „fantastičtí“. “ a vedl „výborné kampaně“.