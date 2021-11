Český expert tvrdí o Křetínském tvrzení, které Moise vážně znepokojí

Znepokojení nad tvrzením českého fotbalového experta o miliardáři Danielu Křetínském, které vážně znepokojí Davida Moyese a fanoušky West Hamu United.

Život je sladký pro každého spojeného s důležitým postem právě teď.

Hammers si připsali páté vítězství v řadě ve všech soutěžích, když v neděli večer porazili Aston Villu 4:1.

To upevnilo místo West Hamu v první čtyřce Premier League.

Moyesova parta postoupila do čtvrtfinále Carabao Cupu a je také jedno vítězství – možná dokonce jen jeden bod – od čela své skupiny v Evropské lize a umístění v 16.

Nadšení vyvolalo i chystané oznámení, že český miliardář Křetínský kupuje 27% podíl v Hammers.

Sky News Zpráva uvedla, že Křetínský – který vlastní významné podíly v Sainsbury a Royal Mail – pokročila jednání o získání podílu ve West Hamu od Davida Sullivana a Davida Golda s výhledem na potenciální úplné převzetí v budoucnu.

Zprávy naznačovaly, že Křetínského investice by poskytla West Hamu více peněz na utrácení za hráče v lednovém přestupovém období.

Český fotbalový expert tvrdí o Kretinském, což znepokojí Moyese a fanoušky West Hamu

Ale český fotbalový expert Jiří Hosk, který byl bývalým českým rozhlasovým zpravodajem v Británii a moderátorem podcastů v Premier League, řekl, že by to Moyese a fanoušky West Hamu znepokojilo.

V rozhovoru s Radio Prague InternationalHosk říká, že Křetínský je proslulý zasahováním do záležitostí týmu v jeho druhém klubu, Spartě Praha.

“Je to velmi vášnivý majitel. Myslím, že účast ve fotbale je pro něj na klubové úrovni důležitější než žádoucí,” řekl Hosk. Radio Prague International.

“Za závěsy se vyprávějí velmi zajímavé příběhy o jeho zapojení do výběru kádru, trenérů a diskusí o týmové taktice…

To je ten případ (že Moyes může narazit na zásah do jeho taktiky). V českém fotbale už nějakou dobu koluje velká historka.

“Zdá se, že Sparta Praha vážně zvažuje jmenování Jindřicha Trpišovského, ředitele konkurenční pražské Slavie Sparty. Pan Trpišovský měl dlouhou schůzku s majitelem Sparty Praha ve své kanceláři v centru Prahy.”

“Pan Křetínský prostě nebyl přesvědčený, že trenér Trpišovský dostatečně rychle vysvětlil, jak se jeho útočníci vrátí do defenzivních pozic. To je údajně hlavní důvod neúspěchu smlouvy.”

“Takto se pan Křetínský podílí na řízení klubu, což není v Premier League příliš obvyklé.”

S Robem Newmanem, který se připojil k jeho roli vedoucího náboru ve West Hamu, bude Moyes rozhodně proti jakémukoli vměšování. Tvrdě pracoval na prosazení úplné kontroly nad klubovým fotbalovým týmem, přičemž Sullivan a Gold udělali velký krok zpět.

Jak říká staré přísloví, neopravujte, pokud to není rozbité.

Kdyby Křetínského napadlo vměšovat se do záležitostí týmu, nepochybně by získal krátkou pozornost Moyese. Určitě by se neodvážil narušit svůj vozík, když se West Hamu tak dobře daří?

Dohoda musí být ještě oficiálně oznámena, takže doufejme, že se nebudou opakovat akce údajného miliardáře ve východním Londýně, pokud dorazí.

