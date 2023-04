Miyamoto říká, že negativní recenze filmu Mario mu pomohly růst

Film Super Mario Bros Je to bona fide hit. Za prvních pět dní v kinech vydělal nový animovaný film celosvětově více než 375 milionů dolarů. A navzdory mnoha negativním recenzím a recenzím od kritiků se očekává, že brzy překročí hranici miliardy dolarů v pokladně. Skutečně, podle Shigeru Mijamoto– Mariův otec – Vlastně ty špatné komentáře Asistujte Film se stal velmi úspěšným.

Vyšlo 5. dubna Film Super Mario Bros Před tím bylo nekonečné množství humbuku a marketingu, když se lidé připravovali na první film Mario po téměř 30 letech. (Nejnovější byl katastrofální a děsivý hraný film z roku 1993. Pamatujte na tuto věc?) Začátkem tohoto měsíce se na obrazovkách objevil nový animovaný Mario film CG – vytvořil Přisluhovači Lighting Makers Studios – Fanoušci zaplavili divadla, aby to viděli. Zatímco mnoho fanoušků si film užilo, kritické přijetí bylo méně než hvězdné. Caroline Petty to popsala jako „Komerční produkt, který je průsvitně dutý a vypadá, jako by byl navržen v laboratořiA nebyla sama. Další recenze byly také negativní. Ale Miyamoto říká, že to ve skutečnosti pomohlo zvýšit rozsah filmu.

Před uvedením filmu v Japonsku Miyamoto hovořil s místním tiskem o debutu filmu, Jeho úspěch v pokladnách po celém světěa negativní recenze od kritiků. VGC Přeložte jeho odpovědi Uvedl, že byl překvapen, jak úspěšný byl film.

„Očekával jsem, že tento film bude také dobrý,“ řekl Miyamoto. „Byl jsem ale velmi překvapen, že to přesáhlo to, co jsem si dokázal představit, když to konečně vyšlo.“

Miyamoto připisoval část kasovního úspěchu filmu štěstí, ale také se ušklíbl nad negativními recenzemi.

„Abyste dosáhli takové úrovně úspěchu filmu, potřebujete trochu štěstí,“ vysvětlil Miyamoto. „Zatímco mnoho zahraničních kritiků dalo filmu relativně nízké hodnocení, myslím, že i to přispělo ke slávě a rozruchu filmu.“

Miyamoto říká, že se stal tak trochu televizním kritikem

Zajímavé je, že Miyamoto říká, že se za poslední desetiletí stal televizním kritikem. řekl tisku V Japonsku sleduje spoustu ranních televizních dramat a zdá se, že si v Nintendu získal reputaci jako kritik ranních pořadů.

„V Nintendu mám vtipný titul, který je ‚NHK Morning Drama Critic‘,“ přiznal Miyamoto. „Každý den sleduji ranní dramata a dávám různé kritiky. Někdy je pochválím, že jsou skvělé, jindy je upozorním na jejich nedostatky.“

Podle slavného herního designéra mu jeho žena, unavená jeho kritikou, řekla, že „to nechtěla slyšet“ a že by se o tom mělo „mluvit někde jinde“. Novinářům také řekl, že se v posledních zhruba deseti letech začal zajímat o „vytváření dramat“, jako jsou ta, která sleduje a kritizuje.

Zde je tedy nápad na další Miyamotův projekt: japonské ranní drama o herních vývojářích, kteří se snaží dokončit velký projekt před napjatým termínem. To bych sledoval.