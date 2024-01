Přežvykování mění reakci mozku na sociální odmítnutí

souhrn: Nová studie odhaluje, že dospívající dívky, které přežvykují, vykazují různé vzorce mozkové aktivity, když čelí sociálnímu odmítnutí. Pomocí skenů fMRI výzkum prokazuje zvýšenou aktivitu v oblastech mozku souvisejících se sebepojetím a emočními stavy u dívek náchylných k přežvykování.

Tato studie naznačuje, že přežvykování hluboce internalizuje negativní reakce do individuálního sebepojetí. Tato zjištění mohou vést k cíleným intervencím, které dívkám pomohou přeformulovat negativní zkušenosti a zmírnit dlouhodobé dopady na duševní zdraví.

Klíčová fakta:

Dospívající dívky, které přežvykují, vykazují zvýšenou mozkovou aktivitu v oblastech sebepojetí během sociálního odmítnutí, jak je vidět na skenech fMRI. Studie zahrnovala 116 dívek ve věku 16 až 19 let, přičemž byl použit unikátní přístup k měření reakce mozku na odmítnutí. Tento výzkum podtrhuje důležitost řešení ruminace v dospívání, aby se předešlo dlouhodobým problémům s duševním zdravím.

zdroj: Kalifornská univerzita v Davisu

Každý myslí na špatné věci, které se mu dějí. Ať už je to špatný rozchod, trapné selhání nebo prostě když je někdo zlý, může být těžké přestat myslet na to, co se stalo a proč. U lidí, kteří hodně přemítají, může tento vzorec negativního myšlení způsobit trvalé problémy s duševním zdravím.

Výzkumný tým vedený Centrem pro mysl a mozek na Kalifornské univerzitě v Davisu zjistil, že dospívající dívky se silnějším sklonem k přežvykování vykazují různé vzorce mozkové aktivity, když čelí sociálnímu odmítnutí.

Studie byla zveřejněna v prosinci v časopise Vývojová kognitivní neurověda.

„Každý zažívá odmítnutí, ale ne každý to prožívá stejným způsobem,“ říká Amanda Goyer, přidružená ředitelka Centra pro mysl a mozek a profesorka lidské ekologie na UC Davis. „Pomocí identifikace mozkových procesů, které způsobují rozdíly ve sklonu k přežvykování, můžeme lidem nabídnout lepší způsoby, jak se vyhnout dlouhodobému poškození.“

Zažívání odmítnutí během skenování mozku

Přímá zkušenost sociálního odmítnutí zanechává v mozku zřetelné otisky, které lze měřit funkční magnetickou rezonancí neboli fMRI. Tento typ skenování dokáže detekovat jemné změny průtoku krve a elektrické aktivity v různých částech mozku. Široký rozsah toho, co člověk cítí a co si myslí, lze vidět pomocí skenování fMRI v reálném čase.

V této studii se 116 dívek ve věku 16 až 19 let zúčastnilo dvou úkolů, které měly měřit, jak jejich mozek reaguje na sociální odmítnutí. Během první návštěvy byly účastníkům ukázány fotografie 60 dospívajících v jejich věku a byli požádáni, aby vybrali 30 dospívajících, se kterými by si chtěli popovídat.

Při druhé návštěvě byli účastníci umístěni do skeneru fMRI a řekli jim, kteří z dospívajících na obrázcích s nimi chtějí chatovat a kteří ne. Když byly v přístroji fMRI, byly dívky také dotázány, jak se tyto reakce cítily – jak se cítily odmítnuté někým, koho si vybrali během první návštěvy. Data byla shromažďována od roku 2012 do roku 2014 a byla analyzována v roce 2023, kdy výzkumníci zavedli nové testovací metody.

Jak negativní emoce mohou zakódovat sebeobraz

Funkční MRI ukázala, že odmítnutí zvyšuje aktivitu v částech mozku, o kterých je známo, že hrají roli v tom, jak definujeme svou identitu.

Všechny tyto části mozku se aktivují zvýšeným průtokem krve a elektrickou aktivitou, když přemýšlíme o sobě, o svých emočních stavech a když si vybavujeme vzpomínky.

Říct vrstevníkovi, že si s ním nechcete povídat, byla forma společenského odmítnutí a toto odmítnutí se u každé dívky v různé míře projevilo při skenování mozku. Dívky, které hlásily sklon k přežvykování, však měly nejvyšší aktivitu na skenování mozku.

„Naše výsledky naznačují, že dívky, které mají tendenci přemítat, zažívají po odmítnutí více než jen dočasný smutek,“ řekl Goyer. „Internalizují tyto negativní reakce hluboko do svého sebepojetí.“

Změňte příběh, abyste zastavili přemítání

Tyto výsledky ukazují, že k unikátním mozkovým procesům dochází po odmítnutí u dívek, které mají vysoký sklon k přežvykování. Tyto znalosti umožňují zacílit zásahy, které mohou léčit přežvykování, aby později nezpůsobovalo větší problémy, řekl Goyer.

„Naše studie naznačuje, že může změnit své negativní zkušenosti tak, že se poté budou cítit lépe než hůř,“ řekl Guyer.

Kromě Guyera mezi další autory patří Lihyun Yun, rovněž z UC Davis; Kate Keenan, University of Chicago a Alison E. Hipwell a Erica E. Forbes, oba z University of Pittsburgh.

financování: Studie byla financována z grantů od National Institutes of Health.

Informace o výzkumu přežvykování a sociálního chování

autor: Karen Nikosová

zdroj: Kalifornská univerzita v Davisu

sdělení: Karen Nikos – Kalifornská univerzita, Davis

obrázek: Obrázek připsán Neuroscience News

Původní vyhledávání: Otevřený přístup.

„Závislý na nápadu: Asociace mezi přežvykováním a nervovými reakcemi na sociální odmítnutí u dospívajících dívek„Od Amandy Goyer a kol. Vývojová kognitivní neurověda

shrnutí

Závislý na nápadu: Asociace mezi přežvykováním a nervovými reakcemi na sociální odmítnutí u dospívajících dívek

Ruminace je důležitým rizikovým faktorem pro psychopatologii u dospívajících dívek a je spojena se zvýšeným a prodlouženým fyziologickým vzrušením po sociálním odmítnutí.

Žádná studie však nezkoumala, jak je přežvykování spojeno s nervovými reakcemi na sociální odmítnutí u dospívajících dívek. Proto se současná studie zaměřila na řešení této mezery.

Dospívající dívky (n = 116; věk 16,95–19,09) uváděly tendenci přemítat a dokončily úkol sociálního hodnocení pomocí fMRI, ve kterém dostaly fiktivní zpětnou vazbu (schválení a odmítnutí) od vrstevníků, kteří je měli nebo neměli rádi.

Nervová aktivita související s rejekcí a konektivita subgenuálního předního cingulárního kortexu (sgACC) byly sníženy při přežvykování, což kontrolovalo citlivost na odmítnutí a depresivní symptomy.

Přežvykování bylo spojeno s odlišnými nervovými reakcemi po odmítnutí od sympatických vrstevníků, včetně zvýšené nervové aktivity v precuneu, dolním parietálním gyru, dorzolaterálním prefrontálním kortexu a doplňkové motorické oblasti (SMA) a snížené konektivitě sgACC s více oblastmi včetně mediálního prefrontálního kortexu. , precuneus a ventrolaterální. Frontální kůra.

Aktivita Precuneus a SMA zprostředkovávají účinek přežvykování na pomalejší dobu odezvy na hlášení emocionálního stavu po přijetí odmítnutí od sympatických vrstevníků. Tato zjištění poskytují důkazy o odlišných kognitivních procesech (např. uvažování, zpracování konfliktů a kódování paměti) po odmítnutí u dívek s vysokou úrovní přežvykování.