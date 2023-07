dne 5. července Georgia MeloniováVůdkyně krajní pravice a italská premiérka se setkala se svým polským protějškem Matěj Moravický ve Varšavě. Setkání obou premiérů mělo podle očekávání důraz na imigraci. Itálie chce snížit počet migrantů a uprchlíků jako země, která přijímá žadatele o azyl, kteří se přes Středozemní moře dostanou do Evropy. Meloniho strana Fratelli d’Italia (Fd’I), nástupce neofašistického Italského sociálního hnutí (MSI), si představuje tvrdý zásah proti imigrantům. Polsko se hystericky staví proti jakémukoli plánu solidarity mezi členskými státy EU ohledně uprchlíků. Vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) odhalila agresivní islamofobii a tvrdila, že těch pár tisíc imigrantů a uprchlíků, které musí Polsko přijmout, by vážně ohrozilo národní identitu 38 milionů obyvatel země.

Další krajně pravicová vláda, Maďarsko, hlasovala proti dohodě z 8. června, jejímž cílem je vyvážit podporu zemí v první linii a ostatních členů EU. A minulý týden obě země vetovaly prohlášení vedoucích představitelů EU o prioritách omezování příchozích.

Co může udělat vládnoucí krajní pravice? Trvalý zákaz přijímání jakékoli politiky EU, která řeší kritické otázky.

Stejně jako v případě evropských voleb v roce 2024 by krajní pravice mohla získat více křesel v Evropském parlamentu, všeobecné volby v některých zemích EU by mohly vést k alianci s těmito stranami a další úvahy o vzestupu nacionalismu a antievropanství by mohly vést k plodným výsledkům..

Vzhledem k tomu, že krajní pravici v Evropském parlamentu tvoří dvě skupiny, Evropští konzervativci a reformisté (ECR) a Identita a demokracie (ID). První je mozaika 20 krajně pravicových, ultranacionalistických a konzervativních stran, z nichž většina je hluboce euroskeptických, jako je Strana Právo a spravedlnost, Finové, španělský Vox a Švédští demokraté s nadřazeností bílé rasy. , a konzervativní Občanská demokratická strana mezi ostatními. ID zahrnuje tvrdé jádro evropské krajní pravice: Italská Lega, Francouzské národní shromáždění (bývalá Národní fronta), německá AfD, estonská EKRE, dánská DF, rakouská FPÖ, česká SPD, belgičtí Belangovi Vlaams a nizozemská Strana pro svobodu (PVV ).

Zaznamenáváme také, že hlavní evropské politické rodiny také nesou svůj díl odpovědnosti za vzestup krajní pravice, protože nejednaly, aby zabránily jejich politické spolupráci se svými národními členskými stranami.

Evropská lidová strana dlouho čekala, než se rozhodla pozastavit členství maďarské straně Fidesz. Jiné politické rodiny se choulostivému a politicky riskantnímu obchodu vyhýbají.

Vytvořte teoretický rámec

Od vypuknutí hospodářské krize v Evropské unii se fiskální disciplína stala absolutní prioritou hlavních politických stran v Evropě, zejména severských vlád.

Komunitní otázky nebyly považovány za prioritu. Kromě toho se politické strany, které podporovaly práva zranitelných skupin a stavěly se proti odbourávání sociálního zdravotnictví, omezování rozpočtu na školství a snižování důchodů, staly nepřítelem číslo jedna liberálů, konzervativců a do jisté míry i sociální demokracie. vedl vlády.

Ve stejném období se změnilo politické prostředí kolem hlavních politických stran. V několika členských státech EU se objevily krajně pravicové strany, které prosazovaly agendu spojující ultrakonzervativní názory na imigraci a práva menšin a liberální až neoliberální návrhy týkající se ekonomiky. Na druhé straně politického spektra se tradiční levicové strany, které byly nahrazeny novými „velkými stanovými“ stranami, jako je Syriza v Řecku, Podemos ve Španělsku a France Insomes, pokusily spojit staré stalinistické přesvědčení s moderními přístupy. k ekonomii. finanční politika, životní prostředí, menšiny, imigrace a zahraniční politika.

Obě politická prostředí byla rusofilská, na různých úrovních a z různých důvodů, měla kladný vztah k Číně, byla euroskeptická a ovlivněná antiamerikanismem.

V první skupině stran je důležitým vzorem AfD. Strana využila nelibosti části německé společnosti k pomoci řecké ekonomice a ekonomikám jihoevropských zemí k infiltraci do politického systému. Polorasistické argumenty široce rozšířených médií a některých politiků umožnily tehdejším neoliberálním vůdcům strany výrazné volební zisky.

Toto období bylo také poznamenáno sociální nespokojeností, rostoucím nacionalismem a rasismem spolu s xenofobií a islamofobií po roce 2015.

V některých členských státech EU volební výsledky neumožnily vytvořit koalice mezi hlavními stranami, částečně proto, že existovaly velké rozdíly ve stylech, a částečně proto, že krajně pravicové strany byly ochotny podporovat přísnou fiskální politiku.

V některých zemích tak velké strany zvažovaly spolupráci s krajní pravicí. V některých z nich k takovým koalicím v minulosti docházelo, což mělo za následek výhody pro hlavního partnera, jako v případě Slovenska, kde se SNP v letech 2006 až 2010 účastnilo koaliční vlády s členem PES SMER-sociální demokracií. přísný zdravotní kordon související s Ve spolupráci s nacionalistickými a rasistickými stranami, jako je tomu ve Francii a Nizozemsku.

Je zajímavé, že vědci z EU a USA si vzali za úkol poskytnout teoretický základ pro taková plánovaná aliance. Prosazovali koncept populismu, kterému se přisuzovali široké spektrum politických stran bez jakékoli podobnosti. Představili tak obraz široké populistické evropské rodiny tvořené AfD Marine Le PenováLega nebo FPÖ, Syriza, Podemos a La France Insoumise.

Stručně řečeno, vykreslili populismus jako nebezpečný, protože je nezodpovědný.

Podle těchto vědců však někteří populisté nebyli pro obecné dobro tak škodliví jako jiní. Několik odborných prací, které odsuzovalo použití termínu krajní pravice a nahradilo jej neutrálnějším termínem „pravice“, navrhlo, že opatrné úsilí hlavních stran by mohlo vyvážit Lega nebo FJP a začlenit je do koaličních vlád. „Populistické“ levicové strany však byly neodvolatelné.

Jak ukázala fakta, krajní pravice ve vládách způsobila více problémů než užitku. Nemůžeme si nevzpomenout na skandál na Ibize, který ohrožoval národní bezpečnost Rakouska.

Povinnosti velkých politických rodin

V Rakousku se FPÖ stala v roce 2017 mladším partnerem ve vládě s Lidovou stranou (ÖVP) – členem EPP. EPP nikdy nezpochybnila svůj výběr člena.

V Dánsku poskytla parlamentní podporu Dánská lidová strana Lars Locke Rasmussenmezi roky 2016 a 2019. Liberální vládnoucí Venstre, člen ALDE, to přijal a ALDE neřekla nic.

Komentář Strany evropských socialistů (PES) Robert FicoČlenství Směru – sociální demokracie (Smer-SD) po sestavení koaliční vlády se Slovenskou národní stranou v roce 2006. V roce 2008 však pozastavení skončilo. PES a S&Ds Group se navíc vyhnuly zpochybňování Ficových rasistických výroků na adresu Romů, LGBTI, nenávistných projevů vůči médiím a své podpory Rusku. Samir vede průzkumy veřejného mínění a po všeobecných volbách 30. listopadu 2023 by mohl znovu sestavit vládu.

V Itálii se od roku 1994 angažují separatistická Liga a neofašistická Národní aliance Silvio BerlusconiVlády EPP nikdy nebyly od EPP kritizovány. Naopak, různé strany vytvořené Berlusconim měly v Evropském parlamentu prvotřídní roli.

V Estonsku liberální Jurij Ratas V roce 2019 vytvořila koaliční vládu s rasistickou konzervativní Lidovou stranou Estonska (EKRE). Ratas je Estonská strana středu, člen ALDE (a nyní Renew Europe), ale ALDE se takovému hnutí nebránila.

V Lotyšsku se národní koalice od roku 2011 účastnila několika koaličních vlád.

Finská strana se připojila ke koaliční vládě sestavené liberálním premiérem Juha Sibylla V roce 2015 se ALDE vyhnula jakékoli další diskusi o partnerství Strany středu. Finské parlamentní volby v roce 2023 odsunuly finskou stranu na druhé místo.

Ve Švédsku pravicový kabinet úzce spolupracuje s bílými supremacistickými Švédskými demokraty.

V Bulharsku, člen EPP z Bojko Borisov Navázala partnerství s aliancí zahrnující protiromské a IMRO nacionalistické strany – Bulharské národní hnutí (IMRO), Ofenzivu a Národní frontu za záchranu Bulharska (NFSB).

V květnu 2023 předseda vlády Gruzie, Irakli Garibašvilia zúčastnil se Konzervativní politické akční konference (CPAC) v Maďarsku, kde chválil premiéra Viktor Urban Jako skutečný obránce Evropy. CPAC – Budapešť sdružuje konzervativní a krajně pravicové politiky, novináře a intelektuály z celého světa, včetně vůdců stran Identita a Demokracie. Garibašviliho strana, Gruzínský sen, byla pozorovatelským členem PES. PES zahájila řízení, jehož cílem je pozastavit monitorovací status strany. Před konečným rozhodnutím stát se šéfem PES Garibašvili oznámil své vystoupení ze Socialistické aliance.

Mezi vynikající řečníky však patřili také André Babiš A Yanez Jancha. Babiš je bývalý premiér České republiky, lídr ANO a člen uskupení Obnova. Připomeňme, že v letech 2018, 2019 a 2020 přijali europoslanci usnesení naznačující zneužívání zemědělských fondů EU v ČR a možné zapojení předsedy vlády. Janša je bývalý předseda vlády Slovinska, vůdce Demokratické strany Slovinska, člen EPP a obdivovatel Orbánových politických názorů.

Řešily Renew Group a EPP tyto posty na setkání krajní pravice v Budapešti?

Zkušenosti získané z těchto koalic jsou vesměs negativní. Krajně pravicové vlády vedly k diskriminaci Romů a nelidskému zacházení s migranty a uprchlíky (Itálie, Maďarsko), omezování svobody médií (Slovensko), korupci (Česká republika a Maďarsko), rusofilství (Maďarsko, Rakousko a Itálie) a všeobecné podkopávání integračního procesu EU.

Měly by velké evropské politické rodiny přehodnotit, jak na takovou politickou spolupráci reagují?