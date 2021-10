Drahá přísada je pro tyto lesní ptactvo denní svačina

Matthew E Smith



Když mi dáte jídelní lístek restaurace, první věc, kterou udělám, je hledat cokoli, kde se zmiňují lanýže. Lanýžové rizoto, lanýžové hranolky, lanýžové aioli, co si jen vzpomenete. Ukázalo se, že nejsem sám. Zdá se, že někteří patagonští ptáci dělají totéž, když zkoumají lesy na večeři.

Samozřejmě již existují důkazy, že savci spolu s lidmi si užívají houbu umami, která je často muškátovým oříškem. Zvířata mohou pomoci zachovat životnost našich těstovinových nudlí rozmetáním semen lanýžů, když jejich výkaly vypadnou do volné přírody. Nyní vědci z University of Florida zveřejnil studii To ukazuje, že luxusu se nevyhnou ani opeřenci.

Ale studie, publikovaná ve čtvrtek v časopise Current Biology, říká, že tito gastronomové, chucao tapaculos a černohrdlí huet-huetové se živí lanýžemi, které nejsou tak štiplavé jako druh, který známe a milujeme. Ve skutečnosti existuje poměrně dost druhů lanýžů, které se zcela liší od druhů, které najdete na policích spíže Eleven Madison Park. Pravděpodobně se nám nebudou líbit ty, které tito ptáci vyhledávají, a vypadají jako pestrobarevné bobule.

Podle hlavního autora Matthew E. Smith, odborný asistent na katedře patologie rostlin na Floridské univerzitě, objevil lanýže jako oblíbenou potravu těchto ptáků během jednoho ze svých předchozích výzkumných projektů v Patagonii.

“Pracujeme v lese, odhrnujeme hlínu a hrabáme lanýže a všímáme si, že nás tito ptáci stále pronásledují a kontrolují místa, kde jsme půdu narušili,” řekl. v současné situaci.

Pokračoval: “Pak jsme našli lanýže nakrájené na malé kousky.” Marcus Kayava, první autor studie, “Dokonce viděl ptáka jíst lanýže přímo před sebou. To vše nás přimělo přemýšlet: Hledají tito ptáci lanýže?” Caiafa, výzkumník ze stejného oddělení na Floridské univerzitě, měl v první řadě speciální sedadlo pro mládě krmící se touto pochoutkou.

Po překvapivém zážitku z pozorování létajících tvorů, kteří hledají a konzumují svačinu podobnou houbám, se Caiafa a Smith ponoří do tajemství. Zkoumali ptačí výkaly, aby zjistili, zda je přítomna DNA lanýžů.

“Analýza stravy založená na DNA je vzrušující, protože poskytuje nový pohled na interakce mezi organismy, které bylo obtížné přímo pozorovat,” řekla Michele Gosino, jedna z autorek studie a bývalá výzkumnice ve Smithově laboratoři.

“Protože odběr vzorků stolice negativně neovlivňuje cílové druhy, myslím si, že tyto metody jsou neocenitelné pro studium a ochranu běžných i vzácných druhů v budoucnu,” řekl Gosino.

Po analýze se ukázalo, že 42 % chucao tapaculo hovínka a 38 % huet-huet hoven obsahovalo znatelný důkaz DNA lanýžů – ptáci jasně žvýkali barevné hliněné příběhy. Poté tým použil fluorescenční mikroskop, aby zkontroloval, zda jsou bakterie ve stolici stále životaschopné. byla. To znamená, že ptáci pomáhají savcům zvýšit šíření lanýžů tím, že při defekaci šíří spory.

Vědci také říkají, že tyto houby mají důležitou roli v lesních ekosystémech: pomáhají kolonizovat kořeny stromů.

“Tyto houby tvoří mycelium, vztah, kterým houba pomáhá rostlině přijímat živiny výměnou za cukry z rostliny,” vysvětlil Kayava. Od této chvíle se tým snaží rozluštit, proč jsou studované lanýže tak esteticky podobné jasným plodům. Mají podezření, že je to způsobeno evoluční adaptací, která lépe přitahuje potravu milující ptáky.