Turecké volby: Země čelí zásadnímu duelu poté, co Erdogan nezískal úplné vítězství

(CNN) – Turecko má po dlouholetém lídrovi uspořádat druhé kolo 28. května prezident Recep Tayyip Erdogan donucen k Druhé kolo těsně před svým rivalem Kemalem Kilicdarogluem.

Žádný z kandidátů nedosáhl požadovaných 50 % k tomu, aby se okamžitě ujal prezidentského úřadu poté, co bylo otevřeno 100 % volebních uren, uvedla turecká Nejvyšší volební rada. Předseda rady Ahmet Yener uvedl, že všechny volební urny v zemi byly otevřeny a volební účast byla 88,92 %.

Ale Kilicdaroglu nyní čelí těžké bitvě o vítězství ve druhém kole poté, co Erdogan dopadl lépe, než naznačovaly některé průzkumy veřejného mínění.

Šéf turecké Nejvyšší volební rady Ahmet Yener uvedl, že oficiální konečné výsledky tureckých voleb budou oznámeny v pátek.

S konečným sčítáním se voliči obrátí na druhé kolo hlasování, které by mohlo prodloužit Erdoganovu moc na 20 let, nebo připravit půdu pro politické změny. směr.

Adem Altan/AFP/Getty Images Erdoganovi příznivci mávají vlajkami před sídlem AKP v turecké Ankaře poté, co prezident dopadl v prvním kole lépe, než naznačovaly předvolební průzkumy.

Každý kandidát se snažil oživit voliče, jakmile se v pondělních ranních hodinách začnou valit výsledky, a to poznámkami, které rámují jejich kontrastní konzervativní a sekulární přístupy k moci.

Erdogan řekl, že je „již napřed“ před svým „nejbližším rivalem“.

Již nyní jsme před naším nejbližším konkurentem o 2,6 milionu hlasů. Poznamenal: „Očekáváme, že toto číslo poroste s oficiálními výsledky.“

Dodal, že jeho tábor zatím neví, „zda prezidentské volby skončily prvním kolem“, ale řekl: „Věříme, že toto kolo zakončíme s více než 50 % hlasů.“

Vůdce vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) se v měsících před volbami setkal s přívalem kritiky, která po vrahovi vznesla obvinění z impeachmentu. 6. února zemětřesenía dohlížet nekonvenční finanční politika Což uvrhlo národ do krize životních nákladů.

Jeho rozhodnutí udržovat úzké vztahy s Ruskem uprostřed kremelské války na Ukrajině způsobilo roztržku se spojenci v NATO poté, co zablokoval žádosti Finska a Švédska o vstup do transatlantické vojenské aliance. Vedl kampaň za manifest obhajující stabilitu jeho dlouhé vlády, nezávislou zahraniční politiku a nižší věk odchodu do důchodu.

Kilicdaroglu, který zastupuje volební koalici šesti opozičních stran, slíbil reformovat Erdoganovu politiku nakloněnou islamistům ve prospěch Politický slogan Na základě sekularismu a řešení ekonomických problémů Türkiye.

Kilicdaroglu ve videozprávě na Twitteru uvedl, že bude „bojovat až do konce“.

„Přísahám, že budu bojovat až do konce. Jsem. Tady jsem,“ řekl ve videu, které zveřejnil po vyhlášení kola voleb 28. května.

Dříve uvítal vyhlídku na druhé kolo a řekl, že jeho strana vyhraje.

Příznivci obou kandidátů tvrdili, že hybná síla je na straně jejich kandidáta, ale konečné výsledky druhého kola mohly být určeny třetím klíčovým prvkem.

Ogan, 55letý krajně pravicový kandidát, má z prvního kola dostatečnou podporu na to, aby přehoupl hlas ve prospěch Erdogana nebo Kilicdaroglu, podle toho, koho se rozhodne podpořit.

„Bude dalších 15 obtížných dnů,“ řekl Ogan v neděli na tiskové konferenci v Ankaře.

„Uděláme, co bude v našich silách, aby tento proces byl pro náš národ a naši zemi dobrý. V tuto chvíli neříkáme, že budeme podporovat jednu nebo druhou stranu.“

V pondělí agentuře Reuters řekl, že pokud podepíše spojenectví s kterýmkoli křídlem, nedojde k žádným ústupkům ohledně „posílání uprchlíků“ domů, protože přijímání žadatelů o azyl ze sousední Sýrie v zemi se stalo středem politické debaty v Turecku.

Máme určité červené linie (na podporu jakéhokoli kandidáta), jako je boj proti terorismu a repatriace uprchlíků. „Tyto podmínky jsme vyjádřili již dříve,“ řekl Ogan v poznámkách před oznámením druhého kola.

„Pokud se rozhodneme být v alianci, podepíšeme s nimi protokol a vyjádříme, že ohledně (prokurdské) HDP nebudou učiněny žádné ústupky.“

Ogan tvrdil, že opozice nedosáhla hranice hlasů kvůli nedůvěře voličů.

Myslím, že (volby budou druhé kolo), protože opozice nedává voličům dostatečnou důvěru. Opozice nemůže ujistit lidi, že dokáže vyřešit problémy Turecka. Řekl bych, že nejvíce je zemětřeseními postižena opozice (6. února).