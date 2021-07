Litva zpřísňuje své hranice s Běloruskem ostnatým drátem, aby zabránila přistěhovalcům

VILNIUS (Reuters) – Litva začala v pátek stavět bariéru s ostnatým drátem o délce 550 km na hranici s Běloruskem poté, co byly běloruské úřady obviněny z nelegálního odesílání migrantů ze zahraničí do Evropské unie.

Vláda uvedla, že drátová cívka ve vojenském stylu by stála 4,9 milionu eur (5,81 milionu dolarů) na zřízení a provoz podél většiny hranice, která prochází řídce osídlenými oblastmi a obrovskými lesy a bažinami.

Později ministerstvo vnitra uvedlo, že bariéra bude vyztužena dvoumetrovým hraničním plotem zakončeným ostnatým drátem, což bude stát dalších 41 milionů EUR.

Litva uvedla, že v posledních dnech překročily z Běloruska stovky migrantů, většinou iráckých státních příslušníků.

Bělorusko se v květnu rozhodlo povolit migrantům do Litvy v reakci na sankce uvalené blokem poté, co Minsk přinutil letadlo Ryanair přistát na svém území a zatknul disidentského bloggera na palubě.

“Pokud si někdo myslí, že uzavřeme hranice s Polskem, Litvou, Lotyšskem a Ukrajinou, staneme se zadržovacím místem pro ty, kteří prchají z Afghánistánu, Íránu, Iráku, Libye, Sýrie, Tuniska a Afriky – pokud si to někdo myslí, on je přinejmenším zavádějící, “řekl v úterý běloruský prezident Alexander Lukašenko.

Prezident uvedl, že Bělorusko nyní hlídá hranici do té míry, do jaké je pro ni „zisková“ a do jaké míry může finančně.

Litva ve středu odpověděla oznámením, že postaví hraniční bariéru a rozmístí síly, aby zabránila nelegálním přechodům migrantů na své území. Přečtěte si více

V souvislosti s tím předseda vlády Ingrida Simonetti uvedl, že litevský parlament se v úterý naléhavě sejde, aby přijal legislativu, která zjednoduší procesy přezkumu azylu, včetně zkrácení počátečního přezkumu na ne více než 10 dní.

Návrh zákona stanoví, že budou zadrženi všichni lidé, kteří nelegálně překročili hranice, což znamená ukončení občasných krátkých cest mimo zadržení, které jsou v současné době povoleny.

Letos nelegálně překročilo hranici z Běloruska více než 1 500 lidí a 900 z nich přišlo během prvních devíti červencových dnů.

Mluvčí ministra obrany Ruta Montvilleová agentuře Reuters řekla, že první prodloužení nové bariéry, které má být dokončeno v pátek, bude dlouhé 500 metrů a vysoké 1,8 metru.

Simonet řekla národnímu rozhlasu, že neočekávala, že tok migrantů z Běloruska sám ustoupí.

„Jelikož běloruský systém vydělává peníze od těchto lidí na poplatcích za víza a myslím si, že z nich získá i další příjmy – bez dalších prostředků vlivu by bylo těžké předvídat jakýkoli pozitivní trend,“ uvedla.

Simonetti ve středu uvedl, že Bělorusko nabízí migrantům lety do Minsku s odvoláním na dokumenty nalezené nejméně u jednoho migranta, který přijel do Litvy. Její ministr zahraničí uvedl, že hlavním letištěm, odkud lidé cestovali do Běloruska, byl Bagdád, a její ministr zahraničí řekl, že lidé také přišli do Turecka.

Hranice mezi Litvou a Běloruskem je dlouhá 679 km. Podle ministerstva vnitra bylo v minulých letech oploceno asi 78 kilometrů (48 mil) a elektronicky je monitorováno asi 258 kilometrů (160 mil).

(1 dolar = 0,8433 EUR)

(Hlášení: Andrios Setas ve Vilniusu) Úpravy: Mark Heinrich a William McLean

