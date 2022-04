Tech tenis se posouvá na 2-0 v zápasech OVC s výhrou 6-1 v Tennessee

Napsal Dylan Fasano, TTU Sports Information

NASHVILLE, Tennessee – Dominantní přehlídkou Music City ve výši výhry 6:1 byl sobotní příběh tenisového týmu Tennessee, když Golden Eagles jeli do státu Tennessee a vedli 2:0 v utkání OVC.

Nejen, že Tech (4-10, 2-0) zůstal perfektní v jeho účetní knize, ale purpurové a zlaté pokračovaly v prudkém vzestupu, díky kterému si klub připsal tři ze svých posledních čtyř zápasů po začátku podzimu 1-10. .

Pět ze šesti Golden Eagles dosáhlo vítězství ve dvouhře nad Tigers (3-15, 0-2), přičemž všech pět kývnutí v přímých setech. Rafael Tosito se vrátil do sestavy TTU poprvé od 26. února a vyšel s velkým náskokem vítězstvím 6-3 6-0 nad Diegem Brettem Alvarezem v zápase č. 5. Tositovo vítězství bylo jednou ze dvou výher označených čisté kývnutí 6:0, Carlos Vicente zdvojnásobil Bezvadný výkon přinesl vítězství španělské Valencie 6:0 6:0 nad Maximsem Kazjijevsem o první místo. 3 vztah.

Vicente nyní vyhrál tři ze svých posledních čtyř singlových zápasů, což je tvrzení, které by se mohlo týkat i Eliase Gruberta a Miky Berghause poté, co se sobotní dynamické duo představilo na vrcholu sestavy Tech. Grubert získal peníze vítězstvím 6-1, 6-2 nad Lindrosem Mesdrachisem jako prvním, zatímco Berghaus vyhrál 6-1, 6-3 proti Danielu Pérezovi Carabalovi jako druhému.

Evžen Holiš předvedl další solidní výkon od svého návratu do sestavy Golden Eagle, s producentem Brno, Česká republika šel 2-1 v posledních třech zápasech od návratu do akce poté, co obdržel kývnutí 6-4, 6-3. Nil Moinet na setkání č. 4. Jun Sasagawa zakončil Techovu sólovku prohrou 6-2 6-3 s Pierrem Cobainem v duelu č. 6.

Golden Eagles zahájili zápas přípravným způsobem poté, co získali potřetí v letošní sezóně a podruhé v posledních třech soutěžích bod ve čtyřhře. Hollis a Andre Rodia vsítili vítězství 6:1 nad Moynettem a Brettem Alvarezem v Showdown č. 2, zatímco Sasagawa a Vicente vybojovali třetí vítězství 6:3 nad Kazejvesem a Misdrachisem.

Zúčtování č. 1 mezi Grubertem a Berghausem proti Cobainovi a Carabalu ještě neskončilo, i když Tandem Tech se v době, kdy bylo vyvoláno, ujal vedení 4-3.

Golden Eagles se v neděli vrátí do akce v sedmé národní bitvě této sezóny, kdy Tech míří do Atlanty na jejich 65. zápas ve státě Georgia. První přenos byl nastaven na polední tomografii.

Fotografoval Thomas Corner