Fanoušci přeložili veškerý indiánský dialog v Assassin’s Creed Valhalla

Snímek obrazovky : Ubisoft

Fanoušci, kteří spolupracují s odborníky, přeložili každý dialog Kanien’kehá: ka, který se objevuje v sekci Vinland v Assassin’s Creed Valhalla.

Asi tak uprostřed mega-bloku Assassin’s Creed ValhallaEvior podniká výlet do Vinlandu, pobřežní oblasti Severní Ameriky. Během svého pobytu ve Vinelandu potkala Kanien’kehá: ka, nebo Mohawk lidé. Nerozumí jejich jazyku a hra nenabízí titulky, takže pokud nebude mluvit tímto jazykem, bude ztracena jako Ivor. Domorodci, se kterými se setkáte, však mluví skutečným jazykem a Ubisoft úzce spolupracoval s Kanien’kehá Language Adviser: ka Ujistit se, že mají pravdu. Překlad tohoto dialogu nám tedy poskytne nové a zajímavé poznatky o tom, jak tito lidé interagovali s IFOR a co si o situaci mysleli.

The Zabiják doktrín Více než fanoušek Jak se dostat do Animusu Rozhodl jsem se udělat právě to. Skupina pracovala s Kanien’kehá: ka Onkwawén: a Raotitióhkwa Language and Cultural Center Pomáhat se správným překladem všech indiánských dialogů ve hře. Jak se dostat do Animusu Užitečně také poskytuje další kontext Pro nějaký dialog, který ukazuje, jak se to spojuje Fatal Creed Rogue A Assassin’s Creed III.

Nebudete šokováni, když uslyšíte, že když přijedete do Vinelandu, Kanien’kehá: nevěří vám. To dává smysl vzhledem k tomu, že hlavním důvodem, proč je zde Ivor, je zastavit některé hackery, kteří napadli tuto zemi, aby jí ukradli.

Není to poprvé Jak se dostat do Animusu Pomozte přeložit jazyk do jazyka Zabiják doktrín. Začátkem tohoto rokuSkupině se nakonec podařilo prolomit make-up jazyk Isu, který se objevil v několika jazycích Zabiják doktrín Hračky.