Příznaky COVID: Máte příznaky, pokud jste ještě COVID-19 neměli?

Stále jich jsou tisíce Případy COVID-19 denně po celých Spojených státech. Ale vyvstávají otázky o těch, kteří COVID-19 nebyl zachycen – Nebo alespoň ti, kteří si mysleli, že nemají COVID-19.

Vedení zpravodajství: Dr. Zania Stamatakiovákterý je docentem a výzkumníkem virové imunologie na University of Birmingham, nedávno prozkoumal toto téma v článku pro Hlídač.

„Někteří lidé mohou virus rychle odstranit, protože mají již existující protilátky a paměťové imunitní buňky, které virus rozpoznávají,“ Knihy Stamataki.

„Existuje také možnost, že různé imunitní systémy budou reagovat na virus odlišně.“

„Je také možné, že někteří z nás mají vzácné typy ACE2, na které se koronavirus nemůže držet.“

příznaky: Existují lidé, kteří možná měli COVID-19, ale nikdy by se to nedozvěděli, protože buď neměli žádné příznaky COVID-19, nebo symptomy COVID-19 z něčeho obviňovali, řekl Dr. William Schaffner, odborník na infekční choroby z lékařské fakulty Vanderbilt University v Nashville, jinak podle a prodlužuje se.

„Lidé mohou mít – ale zatím je nemůžeme identifikovat – různé schopnosti odrazit viry nebo bakterie,“ řekl. WebMD.

Ano, ale: Schaffner řekl, že ti, kteří dosud neměli COVID-19, by neměli předpokládat, že mají „obrněný oblek“.

Co pak: Axios Toto bylo nahlášeno Nikdy skupina COVID Mohlo by to vědcům pomoci pochopit, jak vytvořit vakcínu, která by mohla chránit svět před novými proměnnými.