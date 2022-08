fotbal | Juventus | Pavel Nedvěd | Série A | Liga mistrů

elegance. To Pavel Nedvěd přinesl na fotbalové hřiště především. Neznamená to, že by neměl tu drzost, právě naopak. Byl jedním z nejnáročnějších hráčů v práci a také nejtěžší na jakémkoli hřišti. Ale pozorovat, jak pohání míč dopředu s míčem u nohy, bylo prostě něco slavnostního.

Měl ty rychlé, krátké kroky a nohy, které z něj činily nebezpečí z jakékoli pozice na hřišti a od vlasů. Oh, měl vlasy.

Česká hvězda, které bude v úterý 50 let, byla oznámena, ale jako hráč byla podceňována. V Laziu sdílel pódium s takovými, jako jsou Marcelo Salas, Sinisa Mihajlovic, Alessandro Nesta, Diego Simeone, Simone Inzaghi a Juan Sebastian Veron. To znamenalo, že i když byl v roce 2000 jedním z hlavních tahounů jejich vůbec druhého titulu Serie A, nedostalo se mu veřejného uznání, které by si zasloužil.

Když v roce 2001 podepsal smlouvu s Juventusem na 41 milionů eur, byl přímou náhradou za Zinedina Zidana poté, co Francouz převedl světový rekord ve výši 76 milionů eur do Realu Madrid. Ale do té doby byli v centru pozornosti další nováčci z velkých peněz Gianluigi Buffon, Lilian Thuram a bývalý týmový kolega z Lazia Salas a mezi jejich nejodcizenější hvězdy Juventusu zůstali lidé jako David Trezeguet a Alessandro Del Piero. Terasy na Stadio delle Alpi.

V letech 2002-03 Nedvěd nápadně upoutal pozornost. Hrál v tahu č. 10 místo levice, předvedl řadu působivých výkonů, aby dovedl Bianconeri k druhému Scudettu v řadě a byl tak blízko k opakování tohoto triku v Evropě. Vzhledem k tomu, že Juventus v prvním zápase semifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid prohrával 2:1, trezeguet a Del Piero góly z prvního poločasu odložili nerozhodný výsledek. Když ale bílí v polovině druhého poločasu penaltou vyhráli, zdálo se, že zápas je u konce.

Buffon zachránil penaltu Luise Figa a o chvíli později Nedvěd zabil vyrovnávací branku. Zatímco závodil na vynikající přihrávku Gianlucy Zambrotty, Iker Casillas zvedl plochýma nohama a vypálil odražený míč poté, co se brankář Madridu ponořil. To bylo typické pro jeho rychlé myšlení, jeho schopnost provádět ve velkých okamžicích a jeho brilantnost v daném okamžiku.