Olympijská dramata Thomase Hurtla mohou být přerušena kvůli pravidlům COVID

SAN JOSE – Jakkoli by chtěl reprezentovat svou zemi, žraločí centrum Thomas Hertel zvažuje dvojnásobnou účast na zimních olympijských hrách v únoru, pokud stále platí přísná čínská karanténní pravidla pro ty, kteří mají pozitivní test na COVID-19.

Hertel kvůli zranění propásl příležitost reprezentovat Českou republiku na hrách 2014 v ruské Soči. Nyní se obává cestování do zahraničí, pokud to znamená měsíční karanténu, pokud bude mít pozitivní test v Pekingu.

„Teď je opravdu těžké pomýšlet na to, že tam jedu a zůstaneme tam pět týdnů. Než Sharks uspořádají Vancouver Canucks, zdá se to téměř nemožné,“ řekl ve čtvrtek ráno Hertel. Je těžké této věci říci ne, protože mi Soči opravdu chybělo, protože jsem se v prvním roce zranil.

„Chceš jít, ale nechceš riskovat… vynechat skoro celý měsíc a bojovat o play-off. Nechceš to zmeškat, protože nemáš příznaky, nic, ale prostě musíš buď tam, protože máš pozitivní testy. Teď je opravdu těžké něco říct.“

Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že sportovci, kteří byli v Číně pozitivně testováni na COVID-19, budou muset podstoupit dva negativní testy s odstupem 24 hodin, aby porušili protokol. Pokud však budou pokračovat v testování, karanténní období by mohlo trvat od 21 dnů do pěti týdnů.

Obhájce Sharks Eric Carlson ve středu řekl, že se pravděpodobně nezúčastní a nepomůže reprezentovat Švédsko, pokud pravidla karantény zůstanou stejná. Hráči s pozitivním testem v Pekingu čelí vyhlídce, že zůstanou v Číně – daleko od svých rodin a týmů – několik týdnů po obnovení sezóny NHL.

Hokejový turnaj mužů probíhá od 10. do 20. února a Sharks po 23denní pauze hrají od 24. února do konce března 17krát.

„Nevyčítám jim to,“ řekl trenér žraloků Bogner. „Myslím, že tito kluci by rádi šli reprezentovat své země, ale podle současných pravidel ani nechápu, jak by to někomu z nich dávalo smysl. Teď, čím procházíme s COVIDem a vším ostatním, Nechte se překvapit, když je spousta těchto chlapů pryč.“

Hurtl je jednou z mála olympijských nadějí v organizaci Sharks.

Vedle něj a Carlsona měl šanci jet útočník Barracudy Joachim Bleichfeld (Dánsko), na olympijskou soupisku už byli vybráni útočníci Timo Mayer (Švýcarsko) a Rudolfs Balchers (Lotyšsko).

Zatímco Carlson hrál v Soči a Mayer, Balser a Bleichfeld byli dost mladí na to, aby dostali další šanci, tohle může být Hertlova poslední. NHL už souhlasila s tím, že hráčům povolí účast na zimních hrách v roce 2026, ale Hertlovi bude za čtyři roky, až budou olympijské hry v Itálii, 32 let.

„Samozřejmě to ještě není zrušeno, ale všechno jde bohužel tímto směrem,“ řekl kapitán Sharks Logan Couture. „Cítíš o chlapech, když to sešrotují, nedostanou tu šanci.“

„Pro spoustu kluků máte osm nebo čtyři roky, jednu šanci, jednu šanci. Teď je to škoda. Vím, že on (Hertel) by byl zklamaný a ostatní kluci v té místnosti také, kdyby nemohli. jít.“

NHL v rámci prodloužení své kolektivní smlouvy s NHLPA souhlasila s odložením svého harmonogramu po většinu tohoto měsíce, aby umožnila hráčům soutěžit za své domovské země.

NHL má do začátku ledna odstoupit od olympijské účasti a nečelit finančnímu postihu od Mezinárodního olympijského výboru.

Hertl čeká, co se bude každou chvíli dít – zda ​​NHLPA dokáže vyjednat kratší dobu karantény s čínskou vládou – než se rozhodne, zda ještě chce jet.

„Doufám, že na to přijdou, možná si s nimi promluví a zredukují to, abychom mohli pokračovat,“ řekl Hertel. „Protože jsem ještě neměl možnost jet na olympiádu, takže je to pořád sen. Chci jet, takže doufám, že za pár týdnů budeme vědět víc.“