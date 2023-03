Rozvíjející se trhy – Akcie klopýtnou uprostřed nervozity z obnovy v Číně, v centru pozornosti jsou údaje o pracovních místech v USA

*

Nonfarm Payrolls ve 1330 GMT

*

Turecká lira klesá na rekordní minimum

*

Míra nezaměstnanosti v Turecku se v lednu snížila

*

České spotřebitelské ceny za únor meziročně vzrostly o 16,7 %.

*

Akcie klesly o 1,4 % a směnné kurzy vůči slabému dolaru zůstaly stabilní

Od Shabhama Petra

(Reuters) – Akcie rozvíjejících se trhů v pátek prudce klesly, když se po nedávných slabších než očekávaných číslech znovu objevily obavy z oživení Číny, zatímco investoři čekali na klíčová data o pracovních místech v USA, aby našli vodítka k trajektorii úrokových sazeb Federálního rezervního systému.

Akciový index rozvíjejících se trhů MSCI klesl o 1,4 % a zaznamenal tak největší týdenní ztrátu od října 2022 poté, co zpomalení růstu inflace a více než 10% pokles dovozu z Číny tento týden zklamaly investory a vyvolaly obavy z pomalého hospodářského oživení ve druhém největším ekonomika.ve světě. .

Všechny oči budou upřeny na nefarmářské údaje amerického ministerstva práce v 8:30 ET (1330 GMT), které podle očekávání ukážou, že růst pracovních míst v USA v únoru zpomalí na stabilní tempo, což by mohlo vést k údržbě Federální rezervní systém má agresivní monetární politika.

„Pokud US Nonfarm Payrolls nepřekvapí směrem dolů, což by mohlo zvrátit zaujatost ve prospěch zvýšení o 25 bps spíše než o 50 bps ze strany Fedu, ačkoli rozhodující bude únorový CPI příští týden – dnešní seanci lze popsat jako „černý pátek,“ řekl. Piotr Mattis, hlavní forexový analytik společnosti In Touch Capital Markets.

Regionální měny se stabilizovaly vůči slabšímu dolaru.

Turecká lira, která je před běžnými obchodními hodinami vystavena prudkým výkyvům, se v pátek stabilizovala poté, co přes noc klesla o 4,25 % na rekordní minimum 19,80 vůči dolaru.

Údaje ukázaly, že míra nezaměstnanosti v Turecku v lednu meziměsíčně klesla o 0,5 procentního bodu na 9,7 %. Tovární výroba ve stejném měsíci meziročně vzrostla o 4,5 % a po dvou měsících poklesu v důsledku globálního ekonomického zpomalení se vrátila k růstu.

Jihoafrický rand se vůči dolaru ustálil o 0,5 %, zatímco ruský rubl klesal díky nižším cenám ropy a nižším prodejům v cizí měně tento týden ministerstvem financí, přičemž investoři byli před americkými údaji opatrní.

Příběh pokračuje

Ve střední a východní Evropě maďarský forint vůči euru klesl o 0,2 %, když v lednu vykázal deficit zahraničního obchodu ve výši 165 mil. EUR, přičemž vývoz meziročně vzrostl o 14,6 %.

Česká koruna vůči euru stagnovala poté, co české spotřebitelské ceny v únoru meziročně vzrostly o -16,7 %, což znamenalo meziroční inflaci +0,6 %.

Jinde na rozvíjejících se trzích ratingová agentura Fitch uvedla, že Srí Lanka pravděpodobně získá finanční podporu od Mezinárodního měnového fondu poté, co výkonná rada banky stanovila datum 20. března, aby zvážila schválení dlouho odkládané pomoci ve výši 2,9 miliardy dolarů. (Zpráva Shubham Batra v Bengaluru; střih Robert Purcell)