Yellowknife, Severozápadní teritoria: Tisíce lidí se snaží evakuovat teritoriální hlavní město Kanady, protože více než 200 oblastí s lesními požáry je „bezprecedentní“

Tisíce obyvatel spěchají evakuovat hlavní město kanadských Severozápadních teritorií, protože v regionu zuřilo více než 200 požárů, takže mnozí čelí nebezpečným podmínkám na silnicích nebo stojí hodiny ve frontě na tolik potřebných nouzových letech.

Byly vydány příkazy k evakuaci hlavního města Yellowknife – domovu asi 20 000 – a několika dalších komunit Severozápadních teritorií, zatímco posádky bojují s 236 aktivními požáry v oblasti. Obyvatelé Yellowknife byli vyzváni, aby se do pátečního poledne evakuovali, protože směrem k městu a hlavní dálnici zuřil masivní požár.

Peklo v severozápadních teritoriích je mezi více než 1000 požáry, které hoří po celé Kanadě, protože země zažívá nejhorší požární sezónu v historii. Kanadský premiér Justin Trudeau se ve čtvrtek sešel se skupinou vysokých vládních úředníků a ministrů, aby projednali pokračující požáry a jejich potenciální dopad na infrastrukturu, včetně silnic a telekomunikací.

Kanadské ozbrojené síly pomáhají s hašením požárů a leteckou přepravou v severozápadních územích. Královské kanadské letectvo nasadilo několik letadel a vrtulníků na podporu regionálních pohotovostních posádek.

„Všichni jsme unaveni slovem bezprecedentní, přesto neexistuje žádný jiný způsob, jak popsat tuto situaci v Severozápadních teritoriích,“ uvedla ve středu večer premiérka Caroline Cochranová.

Více než 1 000 lidí bylo ve čtvrtek přepraveno ze Yellowknife nouzovými lety a v pátek je k dispozici téměř 2 000 dalších míst, uvedli představitelé okresu v online aktualizaci. Mnozí, kteří doufali, že budou cestovat ve čtvrtek, stáli hodiny v klikaté, pomalu se pohybující řadě, jen aby jim bylo řečeno, že to budou muset zkusit znovu v pátek, uvádí CBC přidružená CNN.

„Chápeme, že je to velmi frustrující pro ty, kteří jsou ve frontě několik hodin a kteří se budou muset zítra znovu postavit do fronty,“ uvádí se v aktualizaci oblasti. Dodala, že do kurzů byli přijímáni lidé, kteří jsou imunokompromitovaní, mají problémy s pohybem nebo mají jiné rizikové stavy.

Úředníci vyzývají lidi, aby odjeli autem, pokud je to možné, a spolujízdy, aby omezili provoz a pomohli lidem bez vozidel.

„Evakuační lety by měly být použity jako poslední možnost pro ty, kteří nemají možnost evakuace po zemi,“ uvedli představitelé okresu.

Ale někteří, kteří se z oblasti vynořili, narazili na hustý kouř a silnice poseté plameny. Obyvatel Yellowknife Roy Pineda řekl CNN, že on a jeho rodina měli potíže s procházením hustou mlhou poté, co byl ve středu oznámen příkaz k evakuaci.

„Vlastně jsme nebyli úplně připraveni,“ řekl Pineda. „Na cestě jsme se všichni báli toho, co jsme viděli před sebou, ale stále jsme si připomínali, že je lepší být venku, než uvíznout.“

Pineda popsal nebezpečnou situaci na silnici, když se on a další pokoušeli uprchnout z hlavního města.

„Na silnici jste viděli oheň a bojovali jsme kvůli kouři,“ řekl. „Viditelnost na silnici byla velmi špatná. Nemohli jsme ani říct, jestli je někdo před námi.“

On a jeho rodina byli ve čtvrtek ráno stále na cestě a mířili hledat úkryt do Edmontonu, asi 900 mil na jih.

„Teď jsme tak vyčerpaní. Sotva jsme spali a velmi se bojíme o náš dům v Yellowknife a jestli ještě nějaký budeme mít,“ řekl Pineda.