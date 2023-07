Chris Froome nemá „absolutně žádnou hodnotu za peníze,“ říká spolumajitel Israel-Premier Tech

Ve stejný den Chris Froome řekl, že se cítil „zklamán“ poté, co byl vynechán z týmu Israel-Premier Tech Tour de France, jako důvody neznámých výsledků v roce 2023 uvedl „frustrující“ mechanické problémy, spolumajitel týmu Sylvain Adams prohlásil Tour. Vítězem jsou čtyři The Times od svého vstupu do týmu v roce 2021 nepředstavují „hodnotu za peníze“.

Mluvit k Cyklistický rádiový podcastAdams také odmítl názor, že Froomova současná nevýrazná forma měla něco společného se zraněními, která utrpěl při děsivé, kariéru ohrožující havárii na Critérium du Dauphiné v roce 2019, a zpochybnil jeho budoucnost s Israel-Premier Tech, jak tvrdil Adams. může být rezignován na roli.„Pěchotní domov“, pokud se rozhodne zůstat s týmem.

Od svého nástupu do Israel-Premier Tech z Ineos Grenadiers v roce 2021, zdánlivě jako nejlepší kandidát na turné, se Froome snažil zopakovat vítěznou etapu, kterou ukázal v roce 2010 po své hvězdné jízdě na Vueltě a España 2011. Na Alpe d skončil třetí. „Huez na loňské Tour zaostával za vítězem Tomem Pidcockem a pozoruhodně zůstává v první desítce v týmových barvách.

Kanadsko-izraelský miliardář Adams na otázku, zda tento 38letý hráč představuje hodnotu za peníze ze svého velkého platu – údajně kolem 5 milionů eur ročně – odpověděl: „Absolutně ne. Jak můžeme říct, že máme hodnotu za peníze?“ Chris Lacon vedoucí týmu Tour de France a ani tady není. Takže to nelze považovat za hodnotu za peníze.

„Toto není PR cvičení. Chris není symbol, není PR nástroj, má být naším lídrem na Tour de France a ani tady není, takže ne, nemůžu říct, že má hodnotu pro peníze, ne.“

(Zach Williams/SWpix.com)

Adamsovy komentáře přišly jen pár hodin poté, co sedminásobný vítěz Grand Tour na svém kanálu YouTube vysvětlil, že vynechání z osmičlenného týmu Israel-Premier Tech bylo „obrovské zklamání, obrovské zklamání“.

Ve videu s názvem „Byl jsem připraven na Tour“ Froome tvrdil: „Opravdu jsem se cítil, jako bych byl na správné cestě, jako bych byl fyzicky připraven a splnil všechny své cíle, pokud jde o dosažení závodní váhy“. Zdvojnásobil také zdůraznění, že jeho špatná forma před Tour – díky které skončil 55. na CIC-Mont Ventoux před stejně působivým 40. místem na La Route d’Occitanie – byla důsledkem spousty mechanických problémů.

Adams však tvrdil, že Froome si nedokázal „zasloužit své místo“ v týmu Israel-Premier Tech Tour, což je v posledních dnech ilustrováno působivým vítězstvím Michaela Woodse nad Puy de Dôme spolu s bojovným výkonem Kristse Neilandse v úniku. od Issuarta..

„Velmi si Chrise vážím. Je čtyřnásobným vítězem Tour a chovám se k němu se stejným respektem,“ řekl Adams. „Respektuji jeho minulé úspěchy, ale pokud chcete být letos v týmu Tour nebo tým Tour příští rok, je nám jedno, co jste udělali před sedmi lety, zajímá nás, co jste udělali letos, a musíte si místo zasloužit.

„Dali jsme mu příležitost jet na Tour, jako například loni, kdy si své místo ve skutečnosti nezasloužil na základě toho, že se Chris v třítýdenním závodě zlepšuje.“

Pokračoval: „Kterého hráče tady v tomto týmu jsme měli nechat doma, abychom Chrisovi dali místo, které si nevydělal? Protože na tuto otázku nedokážu odpovědět. Ti kluci dostali svá místa a já mám dobrý pocit z týmu, který jsme přivedli.“ Vím, že Chris byl zklamaný, ale rozhodnutí pochopil.

Ale samozřejmě byl zklamaný, protože si v duchu myslel, že by sem mohl přijít a vystoupit na konci. Ale ne jako GC – a opravdu jsme ho přivedli jako GC, nepodepsali jsme, aby byl play catcher – a všichni si uvědomujeme, včetně Chrise, že není připravený soutěžit na GC pódiu, zapomenout na vítězství nebo se dokonce přiblížit, takže pokud sem chce přijít a hledat etapy, musí jednu z nich sesadit. kluci tady. A upřímně si to místo nezasloužil.“

Froome na cestě ke třetímu místu na Alpe d’Huez na loňském Tour (Zac Williams/SWpix.com)

Na otázku, zda existují nějaké pochybnosti o podepsání Frooma na konci roku 2020, něco málo přes rok a půl po jeho havárii na Dauphiné, Adams řekl: „Věděl jsem, že existují rizika kvůli závažnosti jeho zranění a protože je o dva roky starší. Měli jsme dvojité riziko.“ závažnost jeho zranění a jeho pokročilý věk.

„Chris se vždycky cítil jako mladý jezdec, protože moc závodů nedělal. Začal pozdě, ano.“ [mostly] Závody Grand Tours a jejich kalendář byly velmi omezené. A věřil v sebe jako mladý rytíř.“

Dodal: „Pokud jde o jeho zranění, byli jsme opravdu kreativní, když jsme ho dostali zpět. Poslali jsme ho do Red Bull Rehabilitation v Los Angeles a pracoval s fantastickými specialisty, aby vrátil rovnováhu do jeho nohou.“

„Chrisův výkon teď podle mého pozorování nemá nic společného s jeho zraněními. Nemyslím si, že to Chris už používá jako omluvu. Riskovali jsme, ale podepsali jsme, jak jsem řekl, nejlepšího jezdce Grand Tour této generace, který se na závodech podílel.“ a byl jsem ochoten riskovat, protože jsme byli tak malý tým a přes noc jsme byli. Doufejme, že se zde na Tour můžeme stát konkurenceschopnými.

„Zvýšilo to náš profil, ale to není PR cvičení. Moje myšlenka byla: ‚Wow, budeme mít někoho, kdo bude na Tour de France spřízněný s GC‘ a to se nestalo.“

V reakci na spekulace, že Froomeovo omezení na závody nižší úrovně – letos vynechá Vueltu a místo toho pojede Českou republiku a Deutschland Tour – přiměje osmatřicetiletého hráče k odchodu na konci letošního roku, Adams řekl: Upřímně to nedokážu říct. Je to velmi pozitivní člověk, je velmi odhodlaný. Trénuje jako trojský kůň a není nikdo, kdo by ve sportu pracoval tvrději než Chris Froome.

„Jeho výsledky tam ale nebyly. Nemůžu říct, co si teď myslí, a odteď je to ještě daleko do konce sezony. Jede do Česka – pokud začne ukazovat nějaké výsledky, já myslím, že ho to povzbudí.“

„Pokud nedosáhne výsledků v závodech nižší úrovně, opravdu chce zůstat v tomto týmu podnožkou? Opět je to na Chrisovi.“

I když tyto komentáře a Froomovo nedávné video mohou naznačovat, že vztah mezi majitelem týmu a závodníkem s velkými penězi se rychle zhoršuje, Adams zdůraznil, že je odhodlán umožnit bývalému vítězi Giro d’Italia odejít do důchodu na Israel-Premier Tech. jeho vlastní podmínky.

„Má osobní závazek, že odejde do důchodu jako člen Israel-Premier Tech,“ řekl Adams. „Chris vyjádřil, a myslím, že to řekl veřejně, zájem o ježdění do 40 let, což znamená další dva roky po tomto roce.

„Chrisovi jsem se zavázal, že odejde do našeho týmu, takže až se rozhodne – opět ve věku 40 let, protože to byla kritéria, o kterých jsme diskutovali – chce to odložit, bude to na jeho podmínky a to je můj osobní závazek vůči Chrisovi. Nemá Smlouva je přesně na pět let, ale pokud se Chris rozhodne, může trvat až pět let.

„Chris je největší šampión Grand Tour této generace. Zaslouží si náš respekt.“

Nicméně Froomova neúčast na všech třech letošních Grand Tour a jeho deklarované plány jet Tour de France 2024 naznačují, že dveře pro odchod Israel Premier Tech pro britského jezdce, který stále věří, že toho má „mnoho, mohou být otevřené. nabídnout a hodně ukázat“ v Největší sportovní scéně.