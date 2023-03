Counter-Strike 2 – a hratelná beta – by mohla být oznámena koncem tohoto měsíce

Připravte se, fanoušci Counter-Strike – vypadá to, že nová verze CS:GO – možná nazvaná Counter-Strike 2 – by mohla být na cestě.

Vzhledem k tomu, že v této věci neexistuje žádné oficiální slovo od Valve, Steamu nebo kohokoli jiného, ​​vše, co nyní můžeme udělat, je označit to za chybu, hoax nebo legrační nedorozumění. Pokud je však nejnovější únik NVIDIA správný a budou skutečně objeveny spustitelné soubory s názvem „cs2“ a „csgo2“, beta verze by mohla být spuštěna koncem tohoto měsíce.

Spolu s podivným tweetem od vydavatele Counter-Strike @gabefollower, který odhalil podivné doplňky k aktualizaci ovladače NVIDIA, novinář Richard Lewis Také jsem přistoupil, abych potvrdil, že „nová verze Counter-Strike: Global Offensive [is] na cestě“ a věří, že „téměř jistě vyjde pod pracovním názvem Counter-Strike 2“.

Lewis také předpokládá, že „předběžné datum vydání beta verze bude tento měsíc březen s 1. dubnem venku“.

Právě se stalo něco zvláštního. Nejnovější ovladače NVIDIA zavedly podporu pro neznámé spustitelné soubory s názvem „csgos2.exe“ a „cs2.exe“. Proč se projekt jmenuje Counter-Strike 2 a co vařit @tweet? https://t.co/U9YKlAjwgy pic.twitter.com/PU8Op9uGLq – Gabe Follower 2 (@gabefollower) 1. března 2023

Jiné zdroje Řekněme, že cs2.exe v enginu NVIDIA je „starý a nepodstatný“, ujišťuje hráče, že „vaše skiny jsou v bezpečí, žádné samostatné hry se nevytvářejí“ a říká, že hra Source 2 je „to pravé“.

„Získal jsem poměrně spolehlivé informace o tom, že Valve testuje CS:GO na Source 2 s pomocí externích společností zajišťujících kvalitu v USA a EU minimálně od začátku prosince,“ dodal gabefollower. „Nemohu to potvrdit na 100 procent, ale je dostatečně fit, aby se zúčastnil.“

Možná tedy nepřekvapivě nastal trochu zmatek ohledně toho, jaká hra bude – nebo nebude.

„to nebude [a] Nová hra, nebude to Counter-Strike 2, dokonce ani nebude úplně nová, jen CS:GO Source 2. Vaše skiny jsou dobré a budou dostupné v nové verzi,“ dodal gabefollower ( dík, Vyhrát. gg).

A není to tak, že by přitažlivost Counter-Strike slábla; CS:GO nedávno prolomilo svůj vrchol v počtu souběžných uživatelů PC… 11 let po vydání na Steamu.

Střílečka – která v té či oné podobě existuje již více než 20 let – nedávno překonala svůj vlastní rekord a dosáhla rekordního maxima 1,3 milionu hráčů jen minulý měsíc.