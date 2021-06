J.Aroslav Silhavy to viděl zblízka. Na Euro 2004 byl na lavičce České republiky jako asistent Karla Brucknera. Češi v čele s Powellem Netvetem, Tomášem Rosicchim a Peterem Czechem prohráli v semifinále proti Řecku v prodloužení. Silhawi si vzpomněl na bolest, kterou cítil, když míč zasáhl českou síť.

Silhawi, známý jako Věčný asistent, nyní vede Českou republiku. V tréninku více než dvě desetiletí se poprvé představí v hlavním zápase v hlavní roli.

Od svého nástupu do úřadu v roce 2018 se Česká republika od krize stala jednou z nejnebezpečnějších stran Evropy a je domácí nadějí, že je Silhawi dokáže vést tvrdým týmem s Anglií, Skotskem a Chorvatskem. Otevírají v Hampton Parku v pondělí proti Skotsku.

Sylhavi byl v 90. letech jednou z největších osobností české ligy. Vedl vrcholové závody (465), Sep, Tranovis, Giskov a Slavia Brock, a je znám jako nekompromisní obránce. Poté, co v roce 1999 roztrhl patu, šel trénovat.

Silhawi, část médií přezdívaná „Roswicker“, měla nejlepší trénink za posledních šest let jako pravá ruka Brucknera. Bruckner byl proslulý taktik, který vedl jeden z nejlepších týmů v historii země, a udělal mnohem víc než rozcvičení Sylhawi: analyzoval oponenty, plánoval tréninky a průzkumné vojáky. “Snažil jsem se spolknout všechno, co Bruckner udělal,” řekl.

Bruckner předtím udělal ze Sylvie svého kapitána v Tranovisu. “Měl úžasný charakter a odhodlání,” řekl Pragner. „Zarda byl upřímnou a jemnou duší, ale na hřišti byl tvrdý.“

Jako chlapec ve vesnici Chotsov hrál Silhawi v létě fotbal a v zimě si s přáteli vyráběl ledové prsteny a hrál hokej. Čtyři mezinárodní čepice, které vyhrál, přesahují sen. „Pro mě je to velký problém, když nosím starou Chotsovovu košili.“ řekl.

Jako trenér Silhawi v roce 2011 neobnovil smlouvu s Českým Butzowiczem, protože klub měl pocit, že je na hráče příliš měkký. Poté v roce 2012 překvapivě vyhrál ligu se Slovenským Libercem, poté je vzal do vyřazovacích fází Evropské ligy. Další titul byl zachován ve velkém stylu a Slavia byla v roce 2017 neporažená v 36 hrách. Ale když Sylhavi prohrál v kvalifikaci Ligy mistrů a neuspěl ve skupinové fázi Evropské ligy, byl vyřazen. O rok později měl práci snů: jako hlavní trenér České republiky.

Hráči České republiky porazili v kvalifikaci v říjnu 2019 Anglii 2: 1. Foto: Justin Setterfield / Getty Images

Silhawi přišel po porážce týmu 5: 1 proti Rusku, největší porážce od získání nezávislosti. Úplně změnil stránku. Byl to obtížný úkol a začátek kvalifikace na Euro nebyl důvěryhodný. Ve Wembley český tým podlehl Anglii 5: 0, přestože se spoléhal na nabitou obranu.

Mluvil s vedoucími týmu a cítil potřebu využít sílu týmu. Silhawi začal důvěřovat posedlosti a struktuře pacientů a současně požadoval, aby stránka byla rychlá a přímá. S 4-2-3-1, které chtěl, Sylhaviho tým těžko porazil. Ve zbývajících sedmi hrách inkasovali pouhých šest branek a porazili Anglii 2: 1, aby se pohodlně kvalifikovali. Porazili také svůj tým Ligy národů a kvalifikovali se s Belgií na začátku mistrovství světa v roce 2022, přičemž jeho manažer Roberto Martinez je popsal jako „moderní tým“.

Páteř jeho týmu hrál společně ve Slavii, kam patřil levý bek John Boril, pravý bek Vladimír Kufal a záložníci Tomáš Soosek a Alex Kr ால் l. Kaufel a Suzek jsou ve West Hamu a Crawl se přestěhoval do Moskvy v roce 2019, ale kolují zvěsti, že Hammers je na radaru. Silhawi vyžaduje od svých hráčů a dámy tvrdou práci a chytrý pohyb, díky nimž jsou připraveni k běhu, nebezpečné proti dychtivějším nepřátelům. Bayer představuje hlavní hrozbu při útoku Patricka Schicka na Leverkusen.

Sylhavi nahradil přísně disciplinovaného Karla Jarolima a rozhodl se také odpočinout tým. “První večer jsem nechal hráče na pivo, samozřejmě s mírou,” řekl. „Sedli jsme si před zápasem proti Slovensku, dali jsme si pivo a povídali si.“ Češi zvítězili a on si vybudoval silný vztah se svými hráči.

V minulosti to vedlo k obvinění z přílišné shovívavosti. „Někdo říká„ jemný “, ve skutečnosti je to zdvořilý,“ řekl. „Myslím, že jsem slušný trenér … Myslím, že hráči jsou mí spoluhráči, ne mí spoluhráči.“

V šatně je důležitá komunikace a důvěra. “Hráči cítí, zda je trenér fér, nebo ne,” řekl Sylhavi. „Pokud ano, následují ho.“ Ontraj Kuznir, který hrál za Silhawi v Liberci, Řekl: „Pokud si myslí, že někdo nemá formu, promluví s ním a nechá ho odpočívat na jednu nebo dvě hry. Má rád hráče s charakterem. Je to vynikající psycholog. Ví, kdy zvýšit hlas a jak zacházet s každým hráčem. “

Euro 2020 je silueta hodná pozice. Před velkými hrami byl obvykle nervózní a vzpomínal si na zápas pokaždé, když jeho malá vnučka přišla na návštěvu. „Spěchal do zvláštního kalendáře, který ukazoval, kolik dní zbývá do začátku zápasu.“ řekl. „Říká:‚ Dědo, zapomněl jsi, musíme to odstranit. ‘ Ovládá mě. “