Nejlepší herní nabídky: Získejte sérii Xbox

Black Friday a Cyber ​​​​Monday mohou být pryč, ale stejně jako Den díkůvzdání jsou někdy zbytky to nejlepší. Tento víkend se podíváme na nabídky, které jsou stále silné v důsledku největších nákupních svátků roku. Některé přednosti zahrnují obrovskou slevu Série XboxNabídka nabitá hodnotou Super Mario Bros Wonder A Nintendo Switch Online, Able Asus ROG Ally mobilní hry, Blu-ray studio GhibliA další úžasné věci.

Jako každý víkend zde na Polygonu jsme sestavili sbírku našich oblíbených nabídek ze světa her a zábavy spolu s některými z nejprodávanějších produktů, které se v poslední době objevily na našich stránkách.

Nejlepší herní nabídky tohoto týdne

V tuto chvíli by nikdo neměl platit plnou cenu za sérii Xbox Tato nabídka od Xboxu je zlevněná Diablo 4 balíček pro Série Xbox Až na pouhých 439,99 $ (bylo 559,99 $). Tento konkrétní balíček obsahuje monolitickou konzoli Microsoft, konzolu a digitální kopii Diablo 4. Fotbalová branka Nabízí také podobnou slevu na balíček, která snižuje balíček 499,99 $ na 449,99 $. Pokud však dáváte přednost nákupu Xbox Series Amazonka Konzole je k dispozici za 432,21 $ (bylo 499,99 $).

Pokud máte rádi přenosné hraní, můžete si v současné době vyzvednout Asus ROG Ally za 449,99 $ na Best Buy. Je to podobné jako Steam Deck, až na to, že získáte výkonnější přenosnou herní sestavu pro Windows (s rychlejším 1080p displejem), která je dodávána s Dvě konfigurace: Jeden s procesorem AMD Z1 za 449,99 $ (bylo 599,99 $) nebo ten, který obsahoval rychlejší procesor Z1 Extreme za 599,99 $ (byl 699,99 $).

Super Mario Bros Wonder Je to velmi úžasná hra. Není žádným překvapením, že jsme zatím neviděli konzistentní slevu na titul Nintendo Switch první strany, vzhledem k jeho popularitě. Antonline však nabízí zajímavou nabídku, pokud také hledáte roční rodinné členství v Nintendo Switch Online.

Roční rodinné členství pro Nintendo Switch Online a SSuper Mario Bros Wonder Normálně by to stálo 94,99 $, ale v současné době můžete oba získat na Antonline za pouhých 59,99 $, což vám ušetří 35 $ z kombinované ceny.

Target nabízí velké slevy na tříměsíční předplatné Počítačová herní arkádaA na Xbox Konečná basová hra. Normálně 49,99 $, tři měsíce Game Pass Ultimate (který vás kvalifikuje pro Game Pass na PC i Xbox, plus mnoho dalších podrobností zde) za pouhých 37,49 $, zatímco tři měsíce exkluzivity pro PC lze mít Personal za 22,49 $ (bylo 29,99 $).

Nejprodávanější položky na Polygonu tento týden

Nejlepší zábavné pořady týdne

Best Buy nabízí exkluzivní kolekci Disney 100 4K Blu-ray disků V nádherných pouzdrech Steelbook. Bohužel se mnoho z nich vrátilo ke svým cenám před Černým pátkem, ale původním hvězdné války Trojnásobný A příběh hraček Je stále k dispozici za 22,99 $ (bylo 29,99 $).

Best Buy také nabízí mírné slevy na pár skvělých sad krabic. Vydání 4K Blu-ray z První tři John Wick filmy K dispozici jako součást této nabídky, zabaleno ve stylové krabičce, která napodobuje knihu, kterou John „vypůjčil“ z knihovny v úvodních okamžicích John Wick 2. Sada má obvykle cenu 79,99 $, ale můžete ji získat od Best Buy za 73,99 $.

a Ultimátní Steelbook kolekce hladové hry Také v prodeji za 78,99 $ na Best Buy (bylo 89,99 $). Tato oboustranná sada Steelbook obsahuje jedinečné umělecké dílo Katniss na jedné straně, zatímco druhá strana tvoří složenou mapu oblastí Panem.

Když se mě někdo zeptá, proč jsem hrdý na to, že jsem součástí federace, jednoduše odpovím: „Opi spolu jsou silní. Pokud nevíte, o čem mluvím, doporučuji vyzvednout 4K Blu-ray set Planeta opic Trilogie od Amazonu za 29,73 $ (bylo 44,99 $). Tato trilogie je vynikajícím, moderním převyprávěním klasického sci-fi filmu a pravděpodobně jedním z nejlepších hereckých výkonů Andyho Serkise.

Konečně na Amazonu najdete Blu-ray disky celého katalogu Studio Ghibli se slevou. S výjimkou nejnovějšího animovaného filmu Hayao Miyazakiho, Chlapec a volavka, mnoho klasických titulů je k dispozici v jednoduchých pouzdrech Steelbook. Pokud dům Mijazaki neznáte, vybrali jsme pro vás řadu dostupných titulů, které si můžete prohlédnout, včetně Můj soused Totoro, Doručovací služba KikiA Howl’s Moving Castle.