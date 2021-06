Hongkongská aktivistka za demokracii Agnes Chow propuštěna z vězení

Hongkongská prodemokratická aktivistka Agnes Chau byla v sobotu propuštěna z vězení poté, co strávila téměř sedm měsíců za svou roli na neoprávněném shromáždění během protivládních protestů ve městě v roce 2019.

24letá aktivistka byla spolu se svým dlouholetým aktivistou Joshuou Wongovou odsouzena za účast na nelegální demonstraci poblíž policejního ředitelství ve městě ovládaném Čínou.

Wong je stále ve vězení a není jasné, proč byl Zhao propuštěn brzy poté, co byl odsouzen k 10 měsícům vězení. Ministerstvo oprav neodpovědělo okamžitě na žádost o komentář.

Chow byl propuštěn z nápravného zařízení Tai Lam v Tuen Mun v hongkongských nových územích asi v 10 hodin (0200 GMT).

Nemluvila s médii, než byla se svými přáteli a kolegy za demokracii vpravena do auta.

Zastánci křičeli „Agnes Chao, přidejte olej,“ kantonský výraz povzbuzení, který se často používá při protestech, které otřásly městem.

Někteří příznivci měli na sobě černá trička a žluté masky a jeden měl žlutý deštník, symbol protestů v bývalé britské kolonii z roku 2014.

Později poděkovala svým přátelům v příspěvku na Instagramu, že vzdorovali dešti, a řekla, že jejím dalším plánem je pořádný odpočinek.

„Polovina bolestivého roku a 20 dní je konečně za námi,“ napsala.

Chow se spolu s Wongem a Nathanem Lawem, kterým byl v Británii od té doby udělen azyl, během protestů v roce 2014, kteří požadovali všeobecné volební právo, ukázali jako mladiství aktivisté.

Všichni tři založili Demokratickou demosto skupinu v roce 2016, která byla rozpuštěna několik hodin poté, co Peking minulý rok přijal pro město kontroverzní zákon o národní bezpečnosti, a to kvůli obavám, že by na něj mohla být tato legislativa zaměřena.

Zákon potlačil prodemokratické hnutí a vyvolal obavy z vyhlídek na autonomii, kterou Hongkong slíbil podle vzorce „jedna země, dva systémy“, když byl v roce 1997 předán Číně.

Zhao byl loni zatčen pro podezření z „tajné dohody s cizími silami“ podle zákona o bezpečnosti, ale v souvislosti s tím nečelil žádným obviněním.

Zhao, která hovoří plynně japonsky, má v Japonsku velké zastoupení, zejména na sociálních médiích, a do země často cestovala před svým zatčením. V japonských médiích byla často zveřejňována na Twitteru a Japonci ji nazývali „bohyní demokracie“.

