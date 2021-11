Po počátečním úspěchu se Tchaj-wan snaží opustit politiku „nulového COVID“ | Zprávy o pandemii koronaviru

Taipei, Taiwan – Rychlé rozhodnutí Tchaj-wanu uzavřít své hranice během prvních dnů epidemie mu vyneslo nízkou úmrtnost a pocit návratu k normálu, který mu celý svět závidí.

Téměř o dva roky později může být autonomní ostrov obětí svého brzkého úspěchu, říkají někteří odborníci, protože zdravotnické úřady pokračují v izolacionistické politice „nulového COVID-19“ navzdory široké dostupnosti vakcín.

Chunwei Chi, profesor a ředitel Globálního zdravotního centra Oregonské univerzity, řekl Al-Džazíře.

Omezení na hranicích na Tchaj-wanu patří mezi nejpřísnější na světě a vyžaduje, aby i očkovaní příchozí, včetně občanů, podstoupili 14denní hotelovou karanténu – ačkoli Hongkong a pevninská Čína zachovávají přísnější systém rezervací v hotelech po dobu 21 dní.

V květnu úřady uzavřely hranice pro kohokoli, kdo nemá aktuální občanství nebo potvrzení o pobytu v zahraničí – ekvivalent americké zelené karty – což cizincům s nabídkou práce nebo umístěním do školy způsobuje bolesti hlavy.

Ačkoli úřady nedávno začaly povolovat návrat zahraničních pracovníků, studentů, akademiků a odborníků s tříletým vízem „Golden Card“, vstupní okno se v polovině prosince opět uzavře, protože se Tchaj-wan připravuje na příliv občanů ze zahraničí již dříve. Lunární Nový rok 1. února.

V některých případech byli cizinci, kteří již na Tchaj-wanu žijí, nuceni odejít na neurčito, protože jejich vízum vyžaduje opuštění a návrat k obnovení. V jiných případech čelí zahraniční rezidenti vyhlídce na život v rámci nejasné vízové ​​amnestie, zatímco se zdá, že pravidla týkající se COVID-19 se případ od případu mění.

Tchaj-wan má během epidemie jeden z nejnižších případů a úmrtí na koronavirus na světě [File: Ann Wang/Reuters]

Daniel Johnson, britský jihoafrický technologický podnikatel, který se před rokem přestěhoval na Tchaj-wan na pracovní prázdninové vízum, je mezi těmi, kteří uvízli v limbu.

Johnson, který je v souladu s typem expatů, které chce vláda přilákat, musí každý měsíc žádat o 30denní „prodloužení“. Pokaždé musel úředníkům sdělit, že se necítí bezpečně při návratu do Spojeného království a vzdal se svého potvrzení o pobytu a národního průkazu zdravotního pojištění, o které má většina cizinců právo žádat po šesti měsících nepřetržitého pobytu.

„Mít vízum při příletu bylo dost dobré a bylo těžké znát aktualizace různých víz, protože každé z nich má své vlastní nuance a věci se změnily,“ řekl Johnson Al Jazeera. Dokumenty to ale nepředstavují. Trochu jsem předpokládal, že to bude vícejazyčná dokumentace a v některých případech tam byla, ale v mnoha případech tam nebyla vůbec nebo byla zastaralá.“

Stejně jako mnoho cizinců i Johnson zjistil, že imigrační úředníci a konzuláty nemají žádný prostor ani informace k tomu, aby se orientovali ve změnách souvisejících s COVID, a často dostávají různé odpovědi na otázky v závislosti na dni.

Podle průmyslových skupin, jako je Americká obchodní komora (AmCham), byly v některých případech v tichosti otevřeny hranice zahraničním profesionálům, vedoucím pracovníkům a profesionálům, kteří prostřednictvím své společnosti úspěšně požádali o zproštění nouzového cestování.

Tato výjimečná vízová schválení byla použita po speciální žádosti a případ od případu byla provedena kontrola napříč řadou průmyslových odvětví pro potřebné specialisty na místě na Tchaj-wanu, stejně jako rotující vedoucí pracovníci, uvedl prezident AmCham Andrew Wylegala, který popsal systém jako „vítaný“, ale ne dokonalý.

„Existuje obava, že je to poněkud ad hoc, protože se to může lišit od jednoho sektoru k druhému, časové osy nemusí být zcela jasné a uvedená kritéria jsou poněkud vágní nebo je obtížné proces projít,“ řekl Ilgala.

V dlouhodobém horizontu, řekl Walgala, může Tchaj-wan ztrácet na obchodních a obchodních dohodách se znovuotevřenými sousedy.

„konzervativní režim“

Ačkoli COVID-19 zasáhl malé podniky a sektory, jako je cestovní ruch, tchajwanská ekonomika obecně zaznamenala za poslední rok silný růst v čele s polovodičovým a technologickým průmyslem.

„Lidé nevidí, že to poškozuje naši ekonomiku jako celek, jsou to jen obchodní cestující, turisté a lidé, kteří jsou schopni cestovat,“ řekl Al Hong Jin Chang, který v letech 1999 až 2000 sloužil jako ředitel CDC na Tchaj-wanu. Jazeera. .

S blížícím se celostátním referendem v prosinci a místními volbami v roce 2022 pro klíčové pozice, jako je starosta města Taipei, je vláda vnímána jako málo motivovaná se otevřít, protože média a hlavní tchajwanská opoziční politická strana nadále upozorňují na nebezpečí viru. . .

„Existuje pro to dokonalý tchajwanský výraz: „Umělci chtějí, aby show skončila, ale ne publikum,“ řekl Chi, profesor Oregonské státní univerzity, „I když politici uvažují a plánují se uvolnit a otevřít se, Uvědomte si, že publikum, tchajwanský lid, má velmi nízkou toleranci vůči jakékoli epidemii – i když je to menší – má tendenci je tlačit do konzervativnější pozice.“

Podle tchajwanského Centra pro kontrolu nemocí (CDC) i po velkém propuknutí v květnu zůstává počet případů a úmrtí na COVID-19 mezi nejnižšími na světě, těsně pod 17 000 a 848, v tomto pořadí.

„To, co se podle mezinárodních standardů stalo v květnu a červnu na Tchaj-wanu, je velmi mírné, ale na Tchaj-wanu to bylo považováno za velmi nebezpečné,“ řekl Chi. „Tento veřejný sentiment vyvíjí nepřiměřený tlak na tvůrce politik a politiky.“

Po počátečních nedostatcích vakcín na začátku tohoto roku kvůli zpožděním způsobeným Mezinárodní očkovací iniciativou COVAX, Tchaj-wan pomalu doháněl svůj nedostatek dary ze Spojených států, Japonska, Litvy, Slovenska, České republiky a domácí výroby vakcín Medigin. .

Míra proočkovanosti byla 77 procent u první dávky a asi 50 procent u obou, podle tchajwanského Centrálního epidemiologického velitelského centra.

Přestože je na cestě k dosažení maximálního pokrytí vakcínou během několika týdnů, úřady poskytly jen málo náznaků, že by se v dohledné době mělo znovu otevřít.

Chang, bývalý ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, řekl, že Tchaj-wan se nakonec bude muset otevřít, ale úředníci jsou v obtížné pozici, protože vyvažují zdravotní problémy, ekonomiku a veřejné mínění.

Řekl, že úřady by mohly zmírnit některá cestovní omezení tím, že posílí testování pro příchozí ze zahraničí. To však může zahrnovat vytvoření složitějšího systému, který může být obtížné sdělit veřejnosti.

„Když říkáte, že jeden případ není tolerován, je těžké navrhnout systém,“ řekl Zhang. „Je to možné, ale [government] Nemusí mít veřejnou podporu. Takže tohle je ten problém. Protože jsme demokracie, ne? Ne jako Čína.“