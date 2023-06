Google Pixel Watch lze vypnout, aby byly chráněny před teplem

Stejně jako telefony Google mají Pixel Watch protiopatření na ochranu proti teplu, která jsou zvláště důležitá pro léto (v severní hemisféra) běh.

Pixel Watch jsou navrženy tak, aby nejlépe fungovaly při okolní teplotě mezi 32 °F a 95 °F (0 °C až 35 °C) a měly by být skladovány při okolní teplotě -4 °F až 113 °F (-20 °C). C a 45 °C). Google varuje před vystavením zařízení teplotám vyšším než 45 °C s palubní deskou auta a topením. jako příkladyprotože to „může mít za následek poškození produktu, přehřátí baterie nebo riziko požáru.“

jeden majitel To nechalo moje Pixel Watch dnes v teple auta a zjistilo, že se nositelné zařízení vypnulo, když se příliš zahřálo. Poté se v nastavení systému zobrazí upozornění „hodiny byly příliš horké“: „Vypnuly ​​se, aby se ochladily a nyní fungují normálně.“

Kredit: u/jab_storm82

Doufejme, že Pixel Watch jsou navrženy tak, aby zvládly cvičení s aktivním mobilním streamováním, připojenými Bluetooth sluchátky, sledováním GPS a vždy zapnutým displejem během horkého léta.

Pro srovnání, telefony Pixel se nejprve pokusí „automaticky vychladnout“ zpomalením a/nebo vypnutím fotoaparátu, svítilny, Wi-Fi, mobilních dat a/nebo Wi-Fi. Pokud to nefunguje, vypněte jej, Google doporučuje před restartem vychladnout.

