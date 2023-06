Výhradní! Bijay Anands World Yoga Journey před Mezinárodním dnem jógy

Bijay Anand je možná dobře známé jméno v zábavním průmyslu, ale v této úžasné osobě je mnohem víc. Nejen, že je to silný umělec, ale je také uznávaným guruem kundalini jógy, který své učení přenáší do zemí široko daleko. Zatímco se připravujeme na Mezinárodní den jógy 2023, Bijay Anand otevírá své hluboké spojení s jógou a své vzrušující plány rozšířit její kouzlo po celém světě.Možná se ptáte, proč by se někdo, kdo je již slavný a úspěšný ve světě herectví, rozhodl vydat na tuto jogínskou cestu. Jak říká sám BJ: „Mám to štěstí, že jsem součástí tohoto kmene, který vyučuje jógu, ne proto, že potřebuji slávu (více zaměření na mé hraní mi toho může hodně dát) nebo bohatství (myslím, že už toho mám dost) ale protože Kundalini jóga mi změnila život a posledních 12 let sdílím tuto vědu s tisíci studenty z celého světa.“ Mluvte o šíření pozitivních vibrací!

Bijay Anand, uznávaný odborník na Kundalini jógu

Pokud jde o sdílení jeho jógové moudrosti, Bijay Anand je skutečně nomád. Byl ozdobou největších jógových festivalů v různých zemích, včetně Velké Británie, České republiky, Číny, Jamajky, Spojených arabských emirátů, Ruska a Spojených států. Dokážete si představit, jakou energii a vzrušení musel do těchto událostí vnést? V červenci se připravte na dávku magie bijay jógy na „The Healing Festival“ v České republice a následně strhující sezení v Maroku. A Hádej co? Tím jeho jógová cesta nekončí! Připravte se v prosinci na cestu do Číny. Promluvte si o tom, jak dostat jógu do nových výšin!

U příležitosti Mezinárodního dne jógy sdílí s námi všemi povznášející zprávu od PJ Ananda. Věří, že prostřednictvím jógy se můžeme znovu spojit se svým vnitřním božským impulsem a otevřít svět neomezených možností. Říká: „Prostřednictvím jógy, když se znovu spojíte s tímto ‚božským tepem‘, dosáhnete všeho, o čem jste vždy snili, a ještě více.

Pokračoval: „Tento Mezinárodní den jógy doufám, že každý může být v kontaktu s touto božskou energií a žít zdravý a šťastný život. Stát se světlem a pak toto světlo sdílet.“

Bijay byl nedávno viděn po boku Vidyut Jamwal v IB71. On byl také viděn jako Lord Brahma v Adipurush, po boku Saif Ali Khan v raných sekvencích filmu.

