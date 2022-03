Portugalsko porazilo Turecko 3:1 a dostalo se do finále mistrovství světa

Švéd Robin Quayson se svými spoluhráči slaví vstřelení prvního gólu proti Česku. Švédsko vyhrálo 1:0 24. března 2022.Tisková agentura TT / Reuters

Portugalští fanoušci na Estadio do Dragao byli ohromeni, když se rozhodčí vrátil z kabiny pro sledování videa a signalizoval penaltu.

Měli být doma svědky dalšího opožděného zhroucení, které by mohlo ohrozit naděje národního týmu na postup na mistrovství světa?

Pokutový kop v 85. minutě dal Turecku šanci na vyrovnání poté, co Portugalsko otevřelo dvoubrankový náskok v semifinále evropské kvalifikace. Penalta Buraka Yilmaze ale šla nad břevno, čímž Portugalsko vyřadilo z branky.

Domácí v přestávce znovu skórovali a ve čtvrtek zvítězili 3:1, čímž se Cristiano Ronaldo a Portugalsko přiblížili k finále mistrovství světa.

To nesmíme dopustit. „Zápas byl pod kontrolou,“ řekl trenér Portugalska Fernando Santos. „Ztratili jsme trochu síly, ale nakonec hráči zareagovali dobře.“ Pokud by penalta byla zapsána, bylo by to pro nás těžké.“

Byl to gól v 90. minutě proti Srbsku v listopadu v Lisabonu, který posunul Portugalsko do první kvalifikace, protože promarnilo šanci dokončit zápas vítězstvím ve skupině.

Ronaldova naděje dostat se na 10. velký turnaj v řadě nyní klesne na zápas vítěz bere vše proti Severní Makedonii, která úžasnou výhrou 1:0 nad Itálií ukončila naděje evropských šampionů na mistrovství světa. Zápas sehraje v úterý v Portugalsku proti Severní Makedonii.

„Nyní se musíme zaměřit na Severní Makedonii,“ řekl Santos. „Pokud dokážou porazit Itálii, znamená to, že to pro nás bude také velmi těžké.“

Portugalsko se pošesté za sebou pokouší kvalifikovat na mistrovství světa.

37letý hráč se fotbalové show zúčastnil čtyřikrát za sebou. Hrál také na čtyřech po sobě jdoucích mistrovstvích Evropy, v roce 2016 vyhrál titul.

Ronaldo je jediným hráčem, který skóroval alespoň jednou ve finále devíti po sobě jdoucích velkých turnajů, série, která začala na Euru 2004 v Portugalsku.

Bez Ibrahimoviče se Švédsko dostane do finále mistrovství světa

STOCKHOLM – Robin Quaison udržel naději Zlatana Ibrahimoviče, že bude hrát na dalším mistrovství světa za Švédsko.

S vyloučeným Ibrahimovičem, který stále přihlížel, Quaison slezl z lavičky a skóroval ve 110. minutě, když Švédsko porazilo Českou republiku 1:0 po prodloužení a postoupilo do jednoho z finálových zápasů čtvrteční kvalifikace evropského mistrovství světa.

Byl to také pěkný gól, protože Quaison si vyměnil přihrávky s Alexandrem Isakem, než se ve Friends Areně ve Stockholmu zatočil do nízké branky z bezprostřední blízkosti.

Švédsko nyní musí v úterý odcestovat proti Polsku, aby si zajistilo účast na turnaji v Kataru během listopadu a prosince.

Čtyřicetiletý Ibrahimovic by měl být pro tento zápas k dispozici po odpykání trestu, ačkoli ho v posledních týdnech trápí zranění Achillovy šlachy.

České reprezentaci unikla kvalifikace na mistrovství světa poprvé od roku 2006. Švédsko se na turnaji 2018 v Rusku dostalo do čtvrtfinále.

Polsko se rozloučilo s finálovým zápasem poté, co jeho plánovaný rival, Rusko, vypadlo z kvalifikace poté, co země napadla Ukrajinu.

Baleova brilantnost vede Wales do finále mistrovství světa

Cardiff, Wales Gareth Bale ukázal Walesu svou trvalou hodnotu tím, že vstřelil dva góly – včetně skvělého přímého kopu – při čtvrteční výhře 2:1 nad Rakouskem, čímž jeho zemi poprvé po 64 letech připsal další vítězství na mistrovství světa.

Bale, který je v této sezóně v Realu Madrid marginální postavou, nadále zajišťuje Wales a jeho double v semifinále v Cardiffu City vynesl jeho rekord v historii národního týmu na 38.

Ve 25. minutě skóroval o nic lépe, než přímý kop, kdy levou nohou přeletěl obranný val a stočil se téměř k bližší tyči ze spodní strany břevna.

Jeho druhá střela byla také nejkvalitnější, když Bale narazil do pokutového území nízkým centrem a když byl mimo terč, střela z otočky letěla nahoru do vzdálenějšího rohu.

Pokus Marcela Sabitzera v 64. minutě, který odrazil nataženou botu obránce Walesu Bena Daviese, dal Rakousku naději, ale Velšan se držel, když se blížili k jejich druhému vystoupení na mistrovství světa a jejich prvnímu od roku 1958.

Wales bude o účast na turnaji v Kataru hostit Skotsko nebo Ukrajinu – další dva týmy na trati A kvalifikace. Jejich semifinálový zápas byl odložen na červen kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Na tento měsíc je také naplánováno finále.