World Baseball Classic dokazuje, že baseball může být velmi lehký

Zkuste se zamyslet nad momenty Major League Baseball na hřišti za posledních 10 let, které překonaly baseball, ať už se dostaly do širšího diskurzu tohoto sportu, nebo pomohly hře dosáhnout nových výšin mimo vlastní fanouškovskou základnu.

Vidíte šílené pobíhání Alexe Gordona po základnách v 7. hře Světové série 2014, jak se snaží dokončit to, co mohlo být nerozhodným homerunem v deváté směně, což vyvolalo debaty o tom, zda mu měl trenér třetí základny mávat domů? ?? Zeptejte se lidí v Japonsku, zda mají zájem.

Co říkáte na poslední zápas Světové série 2016, ten, ve kterém Cubs konečně ukončili své mistrovské prokletí? Magický večer, jistě, ale zeptejte se vedení Major League Baseball, zda tyto čtyřhodinové hry pomohly přilákat tolik potřebné mladé fanoušky.

Napadlo vás okamžitě pronásledovat Aarona Judge v jeho domě? Je pravda, že to bylo docela cool – baseballová událost, která zasáhla únikovou rychlost a dostala se do širšího sportovního světa, přerušila živé přenosy, které donutily fanoušky jiných sportů sledovat historii honičky na rozhodčí. ale! Stojí za to připomenout, že to byli spoluhráči z běžné sezóny, s velkým zúčtováním proti týmu Texas Rangers, který měl 28 zápasů pod 0,500.

Mezitím velikost World Baseball Classic, která skončila včera v noci vítězstvím Japonska 3:2 nad Spojenými státy, překonala všechny tyto momenty a v březnu vytvořila mezinárodní senzaci. Jakkoli se MLB snaží, říjnová posezónní magie v posledních letech se nedokázala vyrovnat Electrics, kterých jsme právě byli svědky v celosvětovém měřítku. Sázky na vyřazovací hry okamžitě katapultovaly tyto zápasy WBC před MLB, pokud jde o čisté, nespoutané vzrušení – a navrhly cestu vpřed pro sport, který potřebuje nějakou vážnou renovaci.

Mnoho hráčů MLB to ochotně přiznalo.

Foto Rob Tringali/WBCI/MLB přes Getty Images Shuhei Ohtani mluví s Mikem Troutem během tréninku pálkování před World Baseball Classic v Miami v roce 2023.

Může to být jedna z nejmrazivějších sekvencí v historii hry, Shohei Ohtani, který získal trofej pro svého kolegu MLB hráče Mikea Trouta, poté řekl:Myslím, že tohle je nejlepší okamžik mého života. „

Trout, který hrál ve všech třech zápasech play-off MLB, byl po celý turnaj velmi vstřícný a poskytoval nejzábavnější hraní baseballu. Mookie Betts a Trea Turner, kteří vlastní prsteny World Series, opakovali podobné myšlenky, přičemž Betts popsal zážitek jako „vůbec vysokáa Turner řekl, že byli „stejně dobří jako hry World Series“.

Japonský outfielder Lars Neutebar – jehož každodenní práce je v St. Louis Cardinals – je přezdíván WBC “Pro mě životní zkušenost„To není přesně něco, co slyšíte po zápase na Busch Stadium! Tyto hry byly na „jiné úrovni“ než ty, které hrál v New Yorku, nejjasnější scéně amerického baseballu, řekl nadhazovač Yankees Jiliber Torres, který se do Venezuely hodil.

Nicméně tato poslední. Kromě toho, že Ohtani a Trout hrají ve stejném týmu, by tuto situaci v MLB doslova znemožnili, světu to také přineslo vzácný zápas GOAT-on-GOAT se vším, co je na řadě. To byl LeBron iso u bzučáku proti Michaelu Jordanovi ve finále. Deion Sanders kryje Jerryho Rice pro čtvrté místo a gól v Super Bowlu. Tři měsíce poté, co nám sportovní bohové požehnali Kylianem Mbappem a Lionelem Messim ve finále Světového poháru, to zpackali a vyrobili baseballovou verzi. I kdyby každý zápas příští Světové série rozhodl jediný běh v deváté směně, stále by nemohl konkurovat celosvětové intenzitě, kterou úterní večer vysílal z Tokia do Texasu.

Pak tu byli milovaní Dodgers WBC. Okamžitá legenda Ondřej Satoria, český elektrikář, trefil Ohtani ve třech nadhozách a následně dostal nepopiratelný faul. Obrázek hodný sítě, pózuje s Ohtani, zatímco houpe čepici North Face a odpudivé rysy každého muže s plnovousem. Italové měli ve svém úkrytu automat na espresso. Nikaragujský nadhazovač Doky Hibbert vyhodil tři dominikánské hvězdy – a hned byl podepsán skautem Detroit Tigers. Tým Velké Británie ozdobil domácí stopery královskou róbou a korunou.

Baseball je často popisován jako dětská hra, kterou hrají dospělí. WBC ztělesnila toto: Připadalo mi to jako na mistrovství světa méně než malá liga Mistrovství světa, obsazené globálním obsazením postav toužících prosadit se na globální scéně. Pokud se z posledních dvou týdnů baseballu můžeme poučit, pak je to to, že jejich forma na americké straně potřebuje nějaké další dochucení.

Pro ligu, která se slavně a šíleně snažila dostat ze své vlastní cesty, má nyní MLB (která hraje klíčovou roli při vzniku WBC) pravděpodobně nejvíce šťávy od léta Mark McGuire-Sammy Sosa v roce 1998. Run byl v té době oslavován jako zachránce národní zábavy – způsob, jak vytáhnout baseball z úpadku jeho stávky v roce 1994 do barevnější éry. Poté, co se univerzita vypořádala s dopingovou krizí, která bezprostředně následovala, vymazala veškerou dobrou vůli, kterou získala. Letos WBC dala hře přirozený, neanabolický shake, který by měl být pro průměrného fanouška okouzlující.

I když změny pravidel matematického myšlení věci jistě zamíchají, není to zrovna ten druh potřebných úprav. Bylo by nemožné napodobit vášeň projevenou ve WBC ve 162 hrách, ale rozhodně by neuškodilo zkusit to. Fanoušci: Přineste své rohy na hřiště. Hráči: Vystupte z výkopu a pogratulujte svým spoluhráčům, kdykoli je skórován běh. Všichni: Udělejte něco, co by vaši prarodiče považovali za nechutně hloupé, ale určitě se to stane virálním na TikTok. Proč ne? WBC nám právě připomněla, že baseball může být šíleně zábavný. Teď to prostě musíme nechat být.