7 věcí, které teď dělám, abych se připravil na úspěšný odchod do důchodu

V těchto dnech, když se blíží můj odchod do důchodu, mám nové motto. Se vším od mé strategie úspory peněz po mé obchodní plány si neustále připomínám: Konec silný!

Budu první, kdo přizná, že jsem v mládí ne vždy dbal rad finančních odborníků. Od toho, že jsem se řídil svým srdcem při výběru povolání, o kterém mi bylo od začátku řečeno, že bude zajímavější než ziskový, až po můj zvyk z počátku 2000-tých let refinancovat hypotéku na bydlení, kdykoli jsem potřeboval peníze navíc, často jsem dělal přesně to, co vám řekli moji finanční poradci. Neměli byste to dělat.

Nemůžu říct, že bych něčeho z toho litoval. Moje kariéra reportéra byla úžasná a naplňující a tato rozhodnutí o refinancování domu mi pomohla žít lepší život, vychovávat svého syna jako svobodnou matku od útlého věku, vytvořit si s ním pevný vztah na pravidelných cestách za poznáním USA, Mexiku a Kanadě a pomozte mu během jeho vysokoškolských let.

Nicméně v posledních zhruba 10 letech jsem si uvědomil, že musím být vážný. Zaujal jsem stanovisko, že pro ty z nás, kteří se opozdili s plánováním důchodu, stále existuje naděje.

S trochou dohánění zde je sedm věcí, které právě teď dělám, abych se připravil na úspěšný důchod, který bude zahrnovat spoustu cestování.

1. Sledujte můj účet sociálního zabezpečení

Roky jsem ignoroval dopisy, které jsem každoročně dostával od správy sociálního zabezpečení. Před pár lety jsem se ale rozhodl podívat se na internet blíže. Zjistil jsem, že je snadné vytvořit bezpečný účet (vysvětleno v tomto PDF).

Jakmile máte účet, web je na adrese SocialSecurity.gov Poskytuje množství informací o očekávaných výhodách, historii vašich životních příjmů a vašem plném věku odchodu do důchodu (FRA). Zahrnuje také pohodlnou posuvnou stupnici, která vám umožní určit vaši užitečnost nyní, za rok nebo jakékoli náhodné datum v budoucnu. Zjistil jsem, že je užitečné říct mi, co mám očekávat a jak podle toho upravit svůj plán 401K a penzijního spoření.

Autor poblíž Sedona, Arizona (zdroj obrázku: Cindy Parks)

2. Převzít písemné úkoly na volné noze

Jako celoživotní narkoman a profesionální reportér zpráv jsem se dlouho ponořil do politiky, vlády a aktuálního světového dění. Milovat ji. Ale asi před 7 lety jsem se rozhodl, že potřebuji další port k psaní. Vzhledem k tomu, že při každé příležitosti vždy cestuji, rozhodla jsem se založit cestovatelský blog. Abych propojil svou polohu v Arizoně a také můj zájem o místa blízko i daleko, zavolal jsem mu Nirandvirase.

Je to byznys z lásky, ale rychle jsem si uvědomil, že mě nebaví ta práce se snahou „vydělat peníze“ na mém blogu. Myšlenka psaní na volné noze mě přitahovala a rychle jsem dostal úkol s časopisem Trails na historické cestě v mé komunitě, což v průběhu let vedlo k řadě skvělých příležitostí k psaní zaměřeným na turistiku. Přišly i nějaké další úkoly pro práci na volné noze, v roce 2019 jsem pak začal psát články a fotit pro ně TravelAwaits Od té doby napsal více než 150 článků.

Kromě toho, že je to jedno z nejpříjemnějších zaměstnání, jaké jsem kdy měl, psaní na volné noze mi umožnilo mít další zdroj příjmu, zatímco plánuji svou strategii odchodu do důchodu. Existuje spousta dalších vedlejších obchodních příležitostí (online výuka, online prodej, pronájem volné místnosti nebo druhého domova), které by sloužily stejnému účelu. Kéž bych začal dříve!

Profesionální tip: Pokud milujete svou vedlejší práci, jako já, mohla by se po odchodu do důchodu stát dobrým zdrojem dodatečného příjmu.

3. Předčasné splacení hypotéky

Byl jsem obeznámen s finanční poradenství To naznačuje, že pokud jste měli u hypotéky nízkou úrokovou sazbu, což jste měli, možná budete chtít upřednostnit růst svých úspor před splacením hypotéky. Z několika důvodů jsem se před pár lety rozhodl touto strategií neřídit a začal jsem do hypotéky vkládat peníze navíc.

Začátkem roku 2021 byla moje hypotéka splacena téměř 4 roky před plánovaným termínem a musím říct, že mi to dalo ohromný pocit svobody. Samozřejmě, že situace každého je jiná, ale pro mě byla morální vzpruha, kterou jsem zaplatil svému domu za jeho peníze, za to, abych se vzepřel konvenční moudrosti.

4. Absolvujte bezplatný kurz strategií pro odchod do důchodu

Nedávno jsem se zúčastnil bezplatného dvoudenního kurzu plánování odchodu do důchodu, který byl nabízen v mé místní veřejné knihovně. Rychlé hledání na internetu mnohé přinese šance Pro osobní nebo online kurzy. Kurz, který jsem absolvoval, byl sponzorován neziskovou organizací a poskytl informace o daňových trendech, které mohou ovlivnit dávky sociálního zabezpečení, a také o finančních rizicích, kterým je třeba se v důchodu vyhnout.

Kurz s sebou přinesl i možnost setkat se tváří v tvář s úvěrovým finančním poradcem, který hodinu vedl. Setkání se ukázalo jako velmi užitečné zhodnocení mých financí a očekávání ohledně důchodu. Od té doby jsem na základě této rady provedl určité úpravy svých úspor, jako je přechod k Roth IRA namísto programů s odloženou daní, na které jsem se zaměřoval.

Spisovatelka použila své body na výletě do České republiky (Zdroj obrázku: Cindy Parks)

5. Uložte si body kreditní karty pro budoucí cestování

Za ta léta jsem nasbíral a použil desítky tisíc bodů kreditních karet a dokázal jsem pokrýt většinu nákladů na velké cesty, jako je ta, kterou jsem podnikl do České republiky v roce 2018. V poslední době se ale zaměřuji na akruální spíše než používat. Moje teorie je, že během mých pracovních let jsem měl o něco vyšší příjem, abych mohl platit za letenky a hotelové pokoje.

Za posledních několik let jsem dostal několik nových kreditních karet leteckých společností a hotelů a jsem rád, že se mé bodové zůstatky hromadí. Doufám, že během prvních let mého odchodu do důchodu budu mít spoustu bodů a mil, které použiji.

Profesionální tipy: Je důležité si uvědomit, že tato strategie má určitá rizika, protože někteří odborníci předpovídají, že hodnota bodů kreditních karet bude v následujících letech klesat. Někteří tak již učinili a vyplatí se pečlivě sledovat čekající změny. Majitelé kreditních karet by si také měli ověřit, zda a kdy jim vyprší platnost bodů. Kromě toho by mělo být samozřejmé, že musíte pravidelně splácet své zůstatky, abyste mohli plně využít výhod bodů kreditních karet.

Portland, Maine (zdroj obrázku: Cindy Parks)

6. Prozkoumejte potenciální místa pro odchod do důchodu

I když nemám tendenci cestovat do míst, abych si prověřil jejich důchodový potenciál, často dorazím do cíle a pomyslím si: „To by bylo skvělé místo, kde strávit nějaký čas.“

Mezi moje oblíbená místa na západě Spojených států patří Paso Robles na centrálním pobřeží Kalifornie, pobřeží Oregonu, a moje nejoblíbenější San Francisco. Na východním pobřeží jsem miloval Portland ve státě Maine a Virginia Beach ve Virginii. Ve skutečnosti žiji v jedné z nejoblíbenějších destinací pro důchodce v zemi, takže si vždy mohu vybrat, že zůstanu také v Arizoně.

Uvědomuji si, že toto rozhodnutí bude ovlivněno mnoha věcmi, včetně životních nákladů, které mají tendenci stoupat u oceánu a ve velkých městech, a také umístění členů mé rodiny. Nicméně, protože jsem strávil celý svůj život ve vnitrozemských oblastech, bylo by skvělé být kousek od pláže!

Zdroj obrázků: Cindy Parks

7. Cestujte dál, protože nikdy nevíte

Pro mě je jednou z největších výhod pandemie COVID-19 využít cestovní příležitosti, když budou dostupné, protože nikdy nevíte, kdy se scénář změní.

Přestože jsem kvůli pandemii musel předčasně zrušit dvě vysněné cesty na Sicílii a Floridu, od té doby jsem v posledních dvou letech mohl podniknout výlety do Nevady, Virginia Beach, Vancouveru a na centrální pobřeží Kalifornie. Ke každé z těchto cest došlo během pozitivního období pandemie, po kterém následovala období, kdy se cestování opět ztížilo.

Moje rada je tedy pokračovat v cestování, když můžete, a neodkládat výlety až do důchodu. I když chci cestovat více Po odchodu do důchodu nevidím logiku v úplném odkládání výletů.

Celkově, i když vím, že by bylo lepší začít s plánováním odchodu do důchodu dříve, stále doufám, že je možné se zotavit z předčasných chyb a přesto navrhnout úspěšný odchod do důchodu podniknutím kroků později v životě. tvrdě skončit.