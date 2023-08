SpaceX se chystá na noční start v Kalifornii. Jak se dívat – NBC Los Angeles

Pokud se opozdíte, podívejte se nahoru.

Raketa SpaceX má přeletět pobřeží jižní Kalifornie po startu v pondělí ve 23:04 ze základny Vandenberg Space Force Base severozápadně od Santa Barbary.

Raketa Falcon 9 měla odstartovat krátce po čtvrteční půlnoci, ale start a další raketa naplánovaná na pátek byly zrušeny. SpaceX uvedla, že dopad hurikánu Hillary na Obnovte první stupeň vyztužení v Tichém oceánu.

Může to být raketa a výfuková hřídel viditelné na stovky kilometrů Jak stoupá na jih podél pobřeží, pokud je obloha jasná. Starty po západu slunce a před východem slunce obvykle poskytují nejlepší výhled, protože raketa odráží sluneční paprsky na pozadí tmavé oblohy.

Raketa vynese 21 internetových satelitů Starlink na nízkou oběžnou dráhu Země. Posilovací první stupeň, který uskuteční svůj 15. let, přistane na dronu Of Course I Still Love You umístěného v Tichém oceánu.

K dispozici jsou čtyři další provozní okna od 23:54 do 2:26 tichomořského času.

SpaceX má konstelaci satelitů Starlink, které obíhají kolem Země ve výšce asi 340 mil, dopravované do vesmíru raketami společnosti. Síť Starlink je navržena tak, aby poskytovala vysokorychlostní internet kdekoli na světě.

Jsou-li správné světelné podmínky, objeví se satelity ve vlaku, když pochodují po noční obloze. Satelity jsou někdy viditelné v prvních minutách po západu slunce a před východem Slunce, když je slunce pod obzorem, ale satelity jsou dostatečně vysoko, aby odrážely přímé sluneční světlo.

Použijte FindStarlink tracker Chcete-li najít další nejlepší časy sledování.