Pro dekódování myšlenek lidí na dálku lze nyní vytvořit novou techniku: ScienceAlert

Vědci nyní mohou „dekódovat“ myšlenky lidí, aniž by se dotýkali jejich hlavy, vědec zmíněno.

Na předchozí techniky čtení myšlenek se spoléhalo Implantace elektrod V hloubi myslí lidí. Nová metoda, popsaná ve zprávě zveřejněné 29. září o předtiskové databázi bioRxiv, je místo toho založena Technologie neinvazivního skenování mozku tzv. funkční MRI (fMRI).

Funkční zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI) sleduje průtok okysličené krve mozekA protože aktivní mozkové buňky potřebují více energie a kyslíku, tato informace poskytuje nepřímé měřítko mozkové aktivity.

Tato skenovací metoda ze své podstaty nedokáže zachytit mozkovou aktivitu v reálném čase, protože elektrické signály z mozkových buněk se pohybují mnohem rychleji než pohyb krve mozkem.

Je pozoruhodné, že autoři studie zjistili, že mohou stále používat toto nedokonalé zástupné měřítko k dekódování sémantického významu myšlenek lidí, i když nedokázali vytvořit doslovné překlady.

„Kdybyste se před 20 lety zeptali kteréhokoli kognitivního neurovědce na světě, zda je to možné, vysmáli by se vám mimo místnost.“ Alexander Hothneurovědec z University of Texas v Austinu, řekl vědec.

Příbuzný: V mozku byla identifikována „globální jazyková síť“.

Pro novou studii, která ještě nebyla přezkoumána, tým skenoval mozek ženy a dvou mužů ve věku 20 a 30 let. Každý účastník během několika relací ve skeneru poslouchal celkem 16 hodin různých podcastů a rozhlasových programů.

Tým poté tyto skeny předal počítačovému algoritmu, který nazvali „dekodér“, který porovnává zvukové vzory se vzory zaznamenané mozkové aktivity.

Algoritmus pak může vzít záznam fMRI a vytvořit příběh založený na jeho obsahu a tento příběh bude odpovídat původní zápletce podcastu nebo rozhlasové show „dobře,“ řekl Hoth. vědec.

Jinými slovy, dekodér může odvodit příběh, který každý účastník slyšel, na základě jejich mozkové aktivity.

Algoritmus však udělal některé chyby, jako je záměna znaků a použití zájmen první a třetí osoby. Hoth řekl, že „přesně ví, co se děje, ale neví, kdo co dělá.“

V dalších testech mohl algoritmus přesně vysvětlit děj němého filmu, který účastníci sledovali ve skeneru. Dokáže dokonce převyprávět příběh, který si účastníci představují, že se vypráví v jejich hlavě.

Z dlouhodobého hlediska se výzkumný tým snaží tuto technologii vyvinout tak, aby ji bylo možné použít v rozhraních mozek-počítač navržených pro lidi, kteří neumějí mluvit ani psát.

Přečtěte si více o novém dekódovacím algoritmu ve formátu vědec.

Související obsah:

Tento článek původně publikoval Živá věda. Číst Původní článek je zde.