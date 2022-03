Spolupráce na kampani Halo Infinite nedorazí s 2. sezónou v květnu

nekonečná aura343 Industries Season 2 nepřijde s online kooperativní kampaní, když bude spuštěna 3. května oznámit. Vydání je naplánováno na „později“ během 2. sezóny, přesné datum vydání není uvedeno.

„Získání vysoce kvalitního a plnohodnotného kooperativního zážitku v síti pro čtyři hráče bude trvat déle“

Joseph Staten, hlavní kreativní ředitel nekonečná aura 343 říká, že „jeho cílem je představit síťovou spolupráci kampaně později ve druhé sezóně“, ale nebude je shromažďovat při spuštění. Není jasné, zda kampaň na rozdělené obrazovce a online kooperativní kampaň budou spuštěny současně, ačkoli Staten zmiňuje pouze spolupráci sítě, která má být vydána během sezóny 2.

„Dosáhnout vysoce kvalitního a plnohodnotného kooperativního zážitku pro síť 4 hráčů v obrovském otevřeném světě bude trvat déle. nekonečná aura“ vysvětluje Staten v příspěvku. „Zavázali jsme se také ke skvělému kooperativnímu zážitku pro dva hráče na rozdělené obrazovce na všech konzolích Xbox, od původního Xbox One až po Xbox Series X – kampaň je široce otevřená, nelineární. sekce představují některé z velkých výzev na rozdělené obrazovce, které si vyžádaly čas. Budeme mít více času na jejich vyřešení.“

Staten také poskytuje aktualizaci Forge, která je stále na cestě k vydání 3. řady. Staten říká, že malá skupina hráčů v současné době testuje Level Editor, přičemž veřejné výlety jsou plánovány „na konec tohoto roku“. Sezóna 2 při spuštění představí novou arénu a mapy Big Team Battle nazvané Catalyst a Breaker. Kromě dlouho očekávaného návratu King of the Hill představí 2. sezóna také dva nové herní režimy: Land Grab a Last Spartan Standing, který 343 popisuje jako „vylučovací režim zdarma pro všechny“.

nekonečná aura Oficiálně spuštěno loni v prosinci Bez kovárny a kooperativní kampaně. 343 Industries stanovilo kooperativní kampaň jako počáteční čas na vydání druhé sezóny, ale její vydání bylo poté znovu odloženo. Vývojáři se rozhodli prodloužit první sezónu až do května.