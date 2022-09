Serena je pryč, Open musí pokračovat: Kvitová, Pegula nastavil odvetu

NEW YORK (Associated Press) – Stejně jako mnoho dalších byl poslední zápas Sereny Williamsové na US Open pro hráče, kteří se ještě účastní turnaje, povinnou shlédnutí, a tak Jessica Pegula a Petra Kvitová večer předtím naladily ze svých hotelových pokojů. . Jejich vítězství je vyřadila ze sobotní tabulky a připravila zápas ve čtvrtém kole.

„Samozřejmě jsem sledoval Serenu. 28letý Američan, který se umístil na 8. místě ve Flushing Meadows, porazil kvalifikanta Yuana Yua 6-2, 6-7 (6), 6-0,“ řekl 28letý Pegola. -starý Američan se umístil na 8. místě ve Flushing Meadows. Ale nevím, jako kdybych se při pohledu na to trochu rozrušil, jak moc to bylo.“

Kvitová, dvojnásobná wimbledonská šampionka z České republiky, si připsala poslední stání Williamsové – 23násobná grandslamová šampionka ušetřila pět mečbolů, než ji v pátek večer ve třech setech vyřadila Agla Tomljanovicová v tom, co očekával. Závěrečná soutěž – s inspirací.

„Byl velmi výjimečný. Rozhodně nechtěla opustit kurt. To byl vlastně můj dnešní případ. Kvitová, která smazala manko za mankem, včetně dvou mečbolů, aby porazila Garbine Muguruzaovou 5 -7,“ řekla Kvitová. 6. -3, 7-6 (12-10).

„To je to, co včera večer předvedla Serena,“ řekla Kvitová, která odhodila raketu a zakryla si obličej špičkami, když skončilo to, co nazývala „noční můra“ rozřazovacích bojů. „Bylo skvělé ji včera vidět, bojovat až do konce.“

Ano, Williamsová je pryč a poslední velké mistrovství roku – a svým způsobem i sport jako celek – opouští bez své největší hvězdy a jejího příběhu. Show však musí pokračovat.

Byla tam tedy Kvitová, která i přes prohru prvního setu, prohru 5:2 ve třetím, přestože byla bodem z porážky dvakrát za stavu 6:5, není v náladě jako vždy.

Tak blízko tomu bylo: Kvitová získala celkově 109 bodů a Muguruzaová 108.

„Dnes jsem nechala na kurtu všechno,“ řekla Muguruzaová, nasazená devátá, dvojnásobná vítězka čtyř slamů, jejíž odchod znamená, že i před koncem třetího kola byla skupina bez šesti z 10 nejlepších žen.

Později v sobotu byly na programu další dva: Iga Swiatek č. 1 a Aryna Sabalenka č. 6.

Večerní zasedání, které se konalo v Ashe, představovalo nejvyššího šampiona Rafaela Nadala, který vyhrál 22krát proti Richardu Gasquetovi, následovaný vicemistrem Australian Open Danielem Collinsem proti Caroline Garciaové.

Pro kterýkoli z těchto zápasů bylo těžké dosáhnout úrovně pozornosti, kterou Williamsová přitahovala, nebo atmosféry, kterou pomohla vytvořit, během tří zápasů v Ashe.

„Nemůžu uvěřit, že Serenina vláda na tenisovém kurtu skončila,“ řekl Pegula. „Chci říct, že je těžké si představit tenis bez toho.“





V dalším sobotním zápase porazila dvojnásobná vítězka Australian Open Victoria Azarenková Petru Martic 6:3, 6:0. Č. 3 Carlos Alcaraz, 19letý Španěl, porazil nenasazeného Jensona Broxbyho, 21letého z Kalifornie, 6-3, 6-3, 6-3; Sedmadvacátý Kam Nouri porazil v mužské remíze 28. nasazeného Holgera Rona 7:5, 6:4, 6:1. Č. 9 Andrei Rublev porazil č. 19 Denis Shapovalov 6-4, 2-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (10-7). Nuri a Rublev hrají vedle sebe.

Pro Kvitovou-Muguruzaovou požádala Rublev-Shapovalovová o formát nového tiebreaku pro závěrečný set, aby určila vítězku. Čtyři grandslamové turnaje se letos dohodly na přijetí jednotného systému, ve kterém se o třetích setech ženských zápasů a pátých setech mužských zápasů rozhodovalo podle vzorce first to 10, ve kterém dvě výhry; US Open mívalo tradiční nastavení od první do sedmi.

Pegulova dominance nad její poslední skupinou učinila něco takového zcela zbytečným. O půl hodiny dříve promarnila šanci na vítězství, když nedokázala proměnit mečbol, ale rychle se přeskupila.

Pegula odstartovala svou grandslamovou kariéru 3:8, od té doby vedla 22:7, včetně čtvrtfinále na Australian Open v posledních dvou letech a na letošním French Open.

28letý Američan, jehož rodiče vlastní Buffalo Bills NFL a Buffalo Sabres z NHL, vstoupil do soboty s bilancí 0:2 v zápasech třetího kola ve Flushing Meadows, včetně prohry s Kvitovou v roce 2020.

Pegula si na ni v pondělí znovu vystřelil.

„Petra je těžké hrát. Mám pocit, že když je na hřišti, tak tě ze hřiště jen šokuje. Pak někdy může být daleko… Je to bojovnice. Když klikne, je to opravdu těžké, pak si byla jistá dodat: „Myslím, že jsem teď mnohem lepší hráč, než když jsem s ní hrál naposledy.“

___

Další zpravodajství z tenisu AP US Open: https://apnews.com/hub/us-open-tennis-championships A https://twitter.com/AP_Sports