Metal Gear Solid uzamčen na 30 snímků za sekundu na PS5, PS4 Master Collection

Smutnou zprávou pro fanoušky stealth her to vypadá, že Snakeova úvodní mise skrze Shadow Moses bude postupovat pomaleji, než se čekalo. Vydavatel Konami odhalil, že Metal Gear Solid je jediná ze vzácné trilogie shromážděné v Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, zůstane uzamčen na 30 fps.

A to i přesto, že se médiím potvrdilo, že Master Collection (a tedy, jak správně uhodli, všechno v ní) měla „cíl“ 1080p a 60fps. Bylo by hezké získat tyto podrobnosti v posledním kole, ale jsme tady. Konami zveřejnilo zlověstný obrázek s podrobnostmi o potenciálním uměleckém výstupu každého titulu, který můžete vidět níže.

Stojí za to to konečně zdůraznit, pod varováním *2, které uvádí: „Nejvyšší dosažitelná proměnná snímková frekvence. Některé faktory, jako je velké množství efektů během hraní/vystřižených scén, mohou způsobit pokles snímkové frekvence.“

30 snímků za sekundu se zdá být horní hranicí a nemusí být nutně stabilní. A s rizikem, že zde premisu pohřbíte, to vypadá, že je to i případ Sons of Liberty a Snake Eater. Mezi uzamčením snímkové frekvence hry existuje jemný, ale zásadní rozdíl na Číslo, například 60 nebo uzamčeno v 60, což výrazně ovlivní herní zážitek pro ty, kteří jsou na takové věci citliví.