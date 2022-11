Kunstkamera, český surrealistický maestro Jan Švankmajer otevírá osobní kabinet kuriozit

Uznávaný český surrealistický umělec Jan Švankmajer oznámil ukončení filmařské kariéry. hmyz, natáčení jeho celovečerního hraného filmu Labutí píseň. Inscenace má však stále celovečerní nabídku a má dvě verze, divadelní a režisérský sestřih.

Kunstkamera Švankmajers a jeho dlouholetý producent Jaromír Calista, jejich poslední celovečerní film, je dokumentární film katalogizující rozsáhlou sbírku Švankmajersových artefaktů, kuriozit a nejrůznějších předmětů.

Paralelně s natáčením hmyz Bylo odhaleno další natáčení ze zákulisí mapující fungování filmu. Tyto scény pak byly použity pro jakousi biografii a meta-film Atanor: Alchymistická pec (Athanor je název produkční společnosti, která točí Swankmajerovy filmy).

Kromě odhalení přístupu režiséra na place i mimo něj zachycuje film celosvětově respektovaného a vlivného umělce a animátora, jak se otevírá o svém osobním životě. Na záběrech je vidět název Švankmajerovy dílny Kunstkamera.

Producent Jaromír Calista poznamenal, že touha fanoušků z celého světa navštívit podivné místo Švankmajerovy imaginace vedla ke katalogizaci sbírky. Říká také, že sbírka je „cinemap konzervou“, protože ji měli spravovat její majitelé.

Kunstkamera Celá Epidemie se natáčela v bývalé renesanční stodole v bohémské vesnici Horní Stago, kterou Eva a Jan Švankmajerovi společně budovali.

Myšlenka Kunstkamery Rudolfa II mě vždy fascinovala. Skutečných uměleckých pokladů v císařově sbírce není mnoho, ale někdy jsou její nedílnou součástí předměty a kuriozity podléhající zkáze. „Rudolf II. koneckonců nebyl historikem umění, ale imaginátorem, a to nejen ‚estetickou hodnotou‘, ale nezávislým císařem, který se řídil vlastní představivostí,“ vysvětlil režisér.

Švankmajer se otevřeně vyjádřil, že svůj Wunderkammer nehodlá natočit jako muzeum nebo galerii, ale trval na „nezprostředkovaném, neestetickém“ efektu, syrovosti rovné podvědomí a „spojení s magickými operacemi“ a „produkcí blázen“.

Režisérská verze, která měla premiéru na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava, má 50 minut. Kunstkamera je otevřenou pozvánkou do Švankmajerovy „kanceláře“ a do jeho mysli. V cinastě pozná mnoho artefaktů ze Švankmajerovy tvorby a nejsou to jen rekvizity, ale součást umělcovy fantazie.

Rozsáhlá sbírka zahrnuje exotické předměty shromážděné nebo vytvořené na expedicích. Režisérský sestřih Kunstkamery má několik kapitol věnovaných konkrétnímu typu sbírky. V sekci „Exotika“ byly africké masky a ženy, jejichž sběratelem je Swankmajer. Další kapitola nazvaná majitelem „Funeralia and Horribilia“ představuje africké sochy předků nebo české lidové památky z 19. století.

„Artificalia“ je sbírka objektů vytvořených „archimboldovským“ principem, portréty a krajiny složené z různých typů objektů. Tato sekce Švankmajerovy venkovní sekce zahrnuje české l’Art Brut a současné surrealistické umění.

Umělcův zájem o hermetismus je reprezentován „mirafilií a mystikou“, alchymisticky inspirovaným uměním, kresbami médií a Švankmajerovými vlastními důvody. Kolekce obsahuje „Vedustisssima“ – různé druhy keramiky, starožitného nábytku a nábytku vyrobeného pro filmařovu Kunstkameru.

Pravidelní diváci českého surrealistického maestra uznávají místo psychoanalýzy v jeho díle. Nepřekvapí je, že smyslnost („gautiya“) se stává leitmotivem celé kolekce.

Budou velmi překvapeni umělci, kteří se rychle objeví ve sbírce. Švankmajer je členem Československé surrealistické skupiny, která vydává surrealistický časopis Analog.

Hans Bellmer, Pieter Bruegel, Salvador Dalí, Albert Dürer, František Trije, Vratislav Effenberger, Max Ernst, Doyen M a další jsou mnozí z umělců, kteří se v časopise tak či onak objevují ve Swankmajerových sbírkách podivností. Včetně Švankmajerových vlastních vynálezů a obrazů jeho zesnulé manželky Evy Švankmajerové.

Kunstkamera Volnoběžka není napůl vědomá zkušenost. Diváci si nemohou vybrat, co chtějí sledovat. Navzdory deklaraci se jedná o komentovanou strukturovanou prohlídku pod vedením Švankmajera. Režisér se slovně nevyjádřil a film doprovází pouze nesmrtelná Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho bez jediného mluveného slova.

Režisér má jasnou představu o tom, co chce více a méně ukázat. Po širokých záběrech následují extrémní detailní záběry, po dřevorytech následuje groteskní taxidermie a organické předměty jsou v radosti z rozmarných zařízení vyměněny za anorganické asambláže. Rytmus je méně studovaný a více estetický a hravý. Není to vize šílence, ale vize hravého a rozmarného dítěte. A režisér neztratil smysl pro humor.

Existují však momenty „mrkni a unikne ti to“, zatímco jsou momenty, kdy kamera setrvává na konkrétním detailu po dlouhou dobu. Režisérský sestřih jistě nabízí skvělou příležitost, jak diváky inspirovat Švankmajerovou nápaditou múzou.

Režisérovo tempo má jistě hypnotizující účinek, když cestuje komnatami své inspirace. A před kamerou se neobjeví ani jedna osoba, která by narušila kouzlo náboženské úcty.

Vzhledem k tomu, že diváci mohou prostřednictvím svého vlastního POV prozkoumat širokou škálu podivných a surrealistických, malá míra kontroly, kterou mají diváci, přispívá k pohlcujícímu zážitku. Producent řekl, že se plánuje natočit dvojí hrané DVD Atanor: Alchymistická pec A Kunstkamera To umožní Johnu Švankmajerovi vysoce personalizované putování do materialistické mysli.

Tímto způsobem je Surrealist’s Wundercabinet stále plánovaným turné a pro všechny nadšence lepší sázkou než tištěný katalog. Producent filmu naznačil, že by se na jednom mohlo pracovat.

Švankmajer učinil ze svého a manželčina zájmového kabinetu součást jejich dědictví, umění a kinematografie.