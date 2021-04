HUMBL® oznamuje spuštění OTC Marketu HUMBL Pay Mobile Application: HMBL

SAN DIEGO, CA, 16. dubna 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – HUMBL, Inc. (OTC Markets: HMBL) dnes uvede na trh první vydání HUMBL Pay™ Mobilní aplikace, která bude k dispozici po 14:00 tichomořského času.

Mobilní aplikace HUMBL Pay umožní zákazníkům objevovat obchodníky; Kromě plateb, tipů a hodnocení a kontroly těchto stejných obchodníků v bezkontaktních transakcích.

Společnost také integrovala lístky do mobilní aplikace HUMBL Pay pro zákazníky, kteří hledají a kupují lístky na živé akce; Plus kliknutím získáte přístup k HUMBL Financial™ Služby spolu s nabídkami úvěrů a půjček třetích stran (pouze USA).

Mobilní aplikace HUMBL Pay bude v následujících týdnech zavedena postupně.

Fáze 1: USA, Kanada, Mexiko, Austrálie, Singapur a Nový Zéland

Druhá fáze: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Švýcarsko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Spojené království, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko a Slovensko v následujících týdnech.

Třetí fáze: Brazílie, Indie, Hongkong, Japonsko, Malajsie

HUMBL Pay je budován s modulární kapacitou, aby podporoval regionální přizpůsobení a funkce budoucích plánů, jako jsou peer-to-peer transakce, investice do digitálních aktiv a blockchainové NFT, které budou zahrnovat širší seznam zemí, než jsou země uvedené výše.

Spuštění mobilní aplikace HUMBL Pay budou doprovázet venkovní mediální kampaně ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Austrálii a Singapuru.

O společnosti HUMBL

HUMBL hladce spojuje spotřebitele a obchodníky v digitální ekonomice. HUMBL má tři hlavní obchodní jednotky: HUMBL Mobile, HUMBL Marketplace a HUMBL Financial, které společně vytvářejí nové technologie, jako jsou mobilní platby a digitální aktiva pro globální spotřebitele.

